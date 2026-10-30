ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న నదులు - అతలాకుతలమైన శ్రీకాకుళం జిల్లా
Arnab Effect In Srikakulam District: జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు, నదులు పొంగి పొర్లాయి. బహుదా నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం వరద నీరు తగ్గుముఖం పట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:26 PM IST
Arnab Effect In Srikakulam District: అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలమైంది. మూడు రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు వంశధార, నాగావళి, మహేంద్రతనయ, బహుదా నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం నాటికి నదులకు వరద తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది. బహుదా నదిలో వరద క్రమక్రమంగా తగ్గుతోంది. భారీ వర్షాలతో జలదిగ్బంధంలో ఉన్న గ్రామాలు ఇప్పుడిప్పుడే వరద ముప్పు వీడుతోంది. గ్రామాల్లోకి వాహనాల రాకపోకలకు పునరుద్ధరించారు.
సంతబొమ్మాళి మండలం మూలపేట, విష్ణుచక్రం ఆర్అండ్ఆర్ కాలనీలో వరదనీరు చేరింది. జిల్లాలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇంకా ముంపు కొనసాగుతోంది. టెక్కలి-నౌపడ రహదారిలో వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఆమదాలవలస మండలం నెల్లిమెట్ట గ్రామం జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. రెల్లిగెడ్డ ఉద్ధృతికి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
వాహనాల నిలిపివేత: బహుదా నది వరద పెరిగి ఇచ్ఛా పురం సమీపంలోని లొద్దపుట్టి వద్ద జాతీయ రహదారి పైకి నీరు చేరడంతో గురువారం ఉదయం నుంచి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దానికారణంగా పలాస మండలం లక్ష్మీపురం టోల్ ప్లాజా వద్ద లారీలను ఆపేశారు. ఆ లారీల లైను దాదాపు పది కిలోమీటర్లు దాటిపోయింది. లక్ష్మీపురం టోల్ ప్లాజా నుంచి నందిగాం మండలం సుభద్రాపురం వరకు లారీలు నిలిచిపోయాయి. లారీ డ్రైవర్ లు, క్లీనర్లు భోజనాలకి సైతం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నందిగాం మండలం కవిటి అగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన వివాహిత కోనారి కల్యాణి (26) వరద నీట్లో మునిగి శుక్రవారం మృతి చెందింది.
మహేంద్రతనయ ఉప్పొంగడంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద వంశధారలోకి 78,000 క్యూసెక్కుల వరద వస్తుండగా వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్టే దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరిక అమల్లో ఉంది. వంశధార ప్రవాహం 80,000 క్యూసెక్కులు దాటితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు. నాగావళిలో 50,000 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవహిస్తోంది.
గ్రామస్థుల ఆందోళన: ఆమదాలవలస మండలం దూసి పంచాయతీ నెల్లిమెట్ట గ్రామం దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. రెల్లిగడ్డ పొంగిపొర్లడంతో గ్రామం చుట్టూ నీరు చేరి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో గ్రామస్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆముదాలవలస తహసీల్దార్ సత్యం, సీఐ సన్యాసినాయుడు, ఎస్సై బాలరాజు గ్రామం వద్దకు చేరుకొని గ్రామస్థులతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.
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