కోనసీమను అతలాకుతలం చేసిన అర్నబ్ తుపాను - నేలకొరిగిన వందలాది చెట్లు, స్తంభాలు
అర్నబ్ తుపాను డాక్టర్ బీ.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాను అతలాకుతలం చేసింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా వీచిన ఈదురుగాలులకు భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగి రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:51 PM IST
Konaseema Cyclone News : అర్నబ్ తుపాను డాక్టర్ బీ.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాను అతలాకుతలం చేసింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా వీచిన ఈదురుగాలులకు భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగి రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వేలాది ఎకరాల్లో వరి, అరటి, కొబ్బరి పంటలు నేలమట్టమయ్యాయి. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
కొత్తపేట నియోజకవర్గం : కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో తుపాను కారణంగా రహదారులపై చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. విపరీతమైన ఈదురుగాలుల కారణంగా రావులపాలెం, ఆత్రేయపురం, ఆలమూరు, కొత్తపేట మండలాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి చెట్లు నేలకొరిగాయి. ప్రభుత్వ భవనాల వద్ద ఉన్న చెట్లు భవనాలపై పడటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం : ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని తాళ్లరేవు, ఐ. పోలవరం, కాట్రేనికోన, ముమ్మిడివరం మండలాల్లో అర్నబ్ తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఐ. పోలవరం మండల పరిధిలో జాతీయ రహదారి 216 పై వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో పోలీసులు జేసీబీలతో తొలగింపు చర్యలు చేపట్టారు. కోత దశకు వచ్చిన వరి పంటలు భారీ గాలులకు నేలకొరిగి నీటిపై తేలియాడుతున్నాయి. కొబ్బరి చెట్లు రహదారిపై పడి రాకపోకలకు ఆటంకంగా మారగా, చేల గట్లపై ఉన్న అరటి మొక్కలు మధ్యకు విరిగిపోయాయి.
జిల్లా వ్యాప్తంగా పరిస్థితి : ఎక్కడికక్కడ రహదారులకు అడ్డంగా భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వేలాది ఎకరాల్లో వరి పంట నీట మునిగింది. సముద్ర తీరంలో నిన్న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తెగిపోయిన విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు రోజుల సమయం పట్టే పరిస్థితి నెలకొంది. జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్ అధికార యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు చెట్ల తొలగింపు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
ప్రజల ఇక్కట్లు : తుపాను ప్రభావంతో వీచిన ఈదురుగాలులకు అంబాజీపేట, మామిడికుదురు, పి. గన్నవరం మండలాల్లోని వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద చెట్లు నేలమట్టమయ్యాయి. అంబాజీపేటలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, మండల విద్యాశాఖ కార్యాలయం, మార్కెట్ కమిటీ కార్యాలయాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. ఆయా మండలాల్లో అరటి, కొబ్బరి తోటలు ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులపై చెట్లు పడిపోవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చెట్లను తొలగిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరగా, ఉదయం నుంచి విపరీతంగా గాలులు వీస్తున్నాయి. విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయడంతో ప్రజలు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితి : తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచి అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుపాను గాలుల తీవ్రత తగ్గింది. విద్యుత్ స్తంభాలు, కొబ్బరి చెట్లు పడిపోవడంతో అంతర్జాల సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్ వైర్లెస్ సెట్ ద్వారా జిల్లాలోని తహసీల్దార్లతో సమాచారం సేకరిస్తూ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.
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