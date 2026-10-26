అర్నబ్ తుపాను - విజయవాడలో ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్న అధికారులు
అర్నబ్ తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:46 PM IST
Arnab Cyclone Vijayawada Officials Set Up Relief Centers : అర్నబ్ తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో నగరంలోని కొండ ప్రాంతాలు, శిథిలావస్థకు చేరుకున్న భవనాల్లో ప్రమాదకరంగా నివసిస్తున్న ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లేలా మైకుల ద్వారా ప్రచారం చేపట్టారు. నగరంలో మూడు సర్కిళ్ల పరిధిలో 30 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారంతా ఈ కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ : అర్నబ్ తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చతున్నందున రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని హోంమంత్రి అనిత అప్రమత్తం చేశారు. తుపాను గమనాన్ని అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉందనే భావనతో అలసత్వం వహించవద్దని ప్రజలకు సూచించారు. రేపు, ఎల్లుండి అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాలకు ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎడీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. రాబోయే 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు తీర ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మకుండా ఏపీఎస్డీఎంఏ, ఆర్టీజీఎస్ విడుదల చేసే అధికారిక సమాచారాన్నే అనుసరించాలని మంత్రి అనిత విజ్ఞప్తి చేశారు.
అధికారులతో గొట్టిపాటి రవి సమీక్ష : తుపాను ప్రభావంతో విద్యుత్ శాఖలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా సహించేది లేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ అధికారులను హెచ్చరించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలినా, సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడినా యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి తుపాను తీవ్రతతో విద్యుత్ వ్యవస్థకు భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నందున పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తగినంత సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచుకుని పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. ఎక్కడా ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, విద్యుత్ సరఫరాను ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా నిలిపివేసినా, ఇతర కారణాలతో అంతరాయం ఏర్పడినా ప్రజలకు ముందుగానే సమాచారం అందించాలని గొట్టిపాటి ఆదేశించారు.