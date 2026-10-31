'అర్నబ్' తుపాను ప్రభావం తగ్గినా వెంటాడుతున్న కష్టాలు - రోడ్లు, వీధుల్లో దుర్వాసన
Arnab Cyclone Effect in kakinada: అర్నబ్ తుపాను కాకినాడ నగరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. ఒకవైపు విద్యుత్ కష్టాలు మరోవైపు పారిశుద్ధ్య సమస్యలు తుపాను తర్వాత నగరంలో పరిస్థితులు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:40 AM IST
అర్నబ్ ప్రభావం తగ్గినా కాకినాడ ప్రజలను మాత్రం తుపాను కష్టాలు ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇంకా విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరణ కాలేదు. పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. దీంతో నగరవాసులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
విద్యుత్ పునరుద్ధరణలో జాప్యం: అర్నబ్ తుపాను కాకినాడ నగరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. ఒకవైపు విద్యుత్ కష్టాలు మరోవైపు పారిశుద్ధ్య సమస్యలు తుపాను తర్వాత నగరంలో పరిస్థితులు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారాయి. బలమైన ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలడం తీగలు తెగిపడడంతో సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతిని అనేక ప్రాంతాలు అంధకారంలో చిక్కుకున్నాయి. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది నిరంతరం మరమ్మతులు చేస్తున్నప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇళ్లలో విద్యుత్ లేకపోవడంతో తాగునీటి సరఫరా, రోజువారీ అవసరాలకూ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. సరఫరా పునరుద్ధరణలో జాప్యంపై అధికారులకు విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నా పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కారం కావడం లేదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
" తుపాను నాటి నుంచి కరెంట్ రావడం లేదు. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. చెట్లు విరిగి రోడ్డు మీద పడిపోయాయి. ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు. డ్రైనేజ్ మొత్తం లీక్ అయ్యింది. ఇళ్లలోకి మోకాళ్లలోతు వరకు నీరు చేరింది. దోమలు, ఈగలు వస్తున్నాయి. ఈ ఇబ్బందుల నడుమ పిల్లలు, వృద్ధులను చూసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. అధికారులు త్వరగా స్పందించి మా పారిశుద్ధ్య పనులు వేగవంతం చేస్తే బాగుంటుంది.' - బాధిత నగరవాసులు
నత్తనడకన పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ: ఈదురుగాలులకు విరిగిపడిన చెట్లు, కొమ్మలు, ఇతర వ్యర్థాలు పలు ప్రాంతాల్లో పేరుకుపోయాయి. రోడ్లు, వీధుల్లో చెత్తాచెదారం ఉండడంతో దుర్వాసన వస్తోంది. తుపాను అనంతరం పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సి ఉండగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. చెత్త తొలగింపు, డ్రైనేజీల శుభ్రత, రోడ్లపై పడిన చెట్ల తొలగింపు పనులు వేగవంతం చేయాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను సమీక్షించి విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించడంతో పాటు పారిశుద్ధ్య సమస్యలకు తక్షణ పరిష్కారం చూపాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.
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