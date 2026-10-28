ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో "అర్నాబ్" విధ్వంసం - రైతులను నిండా ముంచిన తుపాను
Cyclone Effect in East Godavari: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాను అర్నబ్ తుపాను అతలాకుతలం చేసింది. ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాలతో పంటపొలాలన్నీ నీటిపాలయ్యాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:21 PM IST
Cyclone Effect in East Godavari : అర్నబ్ తుపాను ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాను అతలాకుతలం చేసింది. ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. పలుచోట్ల భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. రహదారులపై చెట్లు విరిగిపడటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వాతావరణ శాఖ అధికారుల ముందస్తు సూచనలతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటించి సహాయక చర్యలను సమీక్షించారు.
అర్నాబ్ తుపాను ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రైతులను నిండా ముంచింది. మండపేట నియోజకవర్గంలో పంటలన్నీ తుపాను ధాటికి నేలకొరిగాయి. అర్ధరాత్రి నుంచి వీచిన పెనుగాలుల వల్ల రైతులు నష్టపోయారు. పంటపొలాలన్నీ నీటిపాలయ్యాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలే తీవ్ర కరవుతో ఇబ్బంది పడుతున్న తమకు అర్నబ్ తీవ్రనష్టాన్ని మిగిల్చిందని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు పట్టణ పరిసర ప్రాంతాల్లో అర్నాబ్ తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలలో మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ పర్యటించారు. పట్టణంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకొరిగాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న సహాయ చర్యలను ఆయన పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో ఆ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలను పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న తాండవా నది: అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కాకినాడ జిల్లా తునిలో తాండవా నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. భారీ వర్షాలకు ఎగువప్రాంతాల నుంచి నీరు వచ్చి చేరుతోంది. నది ఉద్ధృతితో అధికారులు అప్రమత్తయ్యారు. వరద ప్రవాహం పెరిగితే పరివాహక ప్రాంతాలైన రెల్లిపేట, తారకరామ నగర్, మేదరిపేట తదితర గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఎగసిపడుతున్న అలలు: అర్నబ్ తుపాను కారణంగా కాకినాడ జిల్లా తొండంగి మండలం తీరప్రాంతంలోని పలు గ్రామాల పరిధిలో మత్స్యకారుల బోట్లు దెబ్బతిన్నాయి. ముందుజాగ్రత్తగా బోట్లును ఒడ్డుకు చేర్చినా, అలలు ఎగిసిపడటంతోపాటు సముద్రం ముందుకు రావడంతో పడవలు, బోట్లు నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. తీరంలో పలు ఇళ్లు కూడా దెబ్బతిన్నాయి.
నిర్మానుషంగా బాలయోగి వారధి: అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావంతో కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం జాతీయ రహదారిపై సరకు రవాణా వాహనాలను పోలీసులు నిలిపివేశారు. విజయవాడ నుంచి విశాఖ వైపు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు సంబంధించి వస్తువులు తరలిస్తున్న లారీలు ప్రమాదాల బారిన పడకుండా జాతీయ రహదారి పక్కన నిలిపివేశారు. నిత్యం వందలాది వాహన రాకపోకలతో ఉండే బాలయోగి వారధి వాహనాల రాకపోకలు లేక నిర్మానుషంగా మారింది.
ఉప్పాడ తీరప్రాంతంలో దెబ్బతిన్న బీచ్ రోడ్డు: అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఉప్పాడ తీరప్రాంతంలో దెబ్బతిన్న బీచ్ రోడ్డును కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధవ్ పరిశీలించారు. సముద్రపు అలల ఉధృతిని పరిశీలించి బీచ్ రోడ్డు ధ్వంసమైన తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తీరప్రాంత ప్రజల ప్రాణ, ఆస్తి భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. తీర ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లోకి ప్రజలు వెళ్లకుండా అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైతే తక్షణమే స్పందించి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని పోలీసు సిబ్బందికి స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పోలీసుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఎస్పీ బిందు మాధవ్ కోరారు.
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