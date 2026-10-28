ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై అర్నాబ్ ఎఫెక్ట్ - ప్రధాన రహదారులపై కూలిన భారీ వృక్షాలు
Arnab Cyclone Effect In Andhra Pradesh :అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది.ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోనూ వానలు పడుతున్నాయి. తీవ్ర గాలులకు చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు తెగి పడి వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగించాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:36 AM IST
Arnab Cyclone Effect In Andhra Pradesh : రాష్ట్రంపై అర్నాబ్ అతి తీవ్ర తుపాను ప్రభావం మొదలైంది. తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు, గోడలు నేలకూలాయి. సముద్రంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్తున్నాయి. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోనూ వానలు పడుతున్నాయి. జోరువానలకు జనజీవనం స్తంభించింది. ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడటంతో చాలా చోట్ల చెట్లు నేలకొరిగాయి. మచిలీపట్నం డివిజన్లో 6 సెం.మీ. సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. నిన్న ఉదయం నుంచి ఈ రోజు ఉదయం వరకు 6.99 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అత్యధికంగా మచిలీపట్నం ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో 10 సెంటీమీటర్లు, కోడూరు మండలంలో 9, చల్లపల్లి మండలంలో 7 సెం.మీ.వర్షపాతం రికార్డయింది.
మచిలీపట్నంలో తీవ్ర ప్రభావం : కృష్ణా జిల్లా కేంద్రం మచిలీపట్నంలో తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. కలెక్టరేట్తో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భారీ వర్షాల ప్రభావంతో రోడ్లపైకి నీరు చేరి పలు ప్రాంతాలు జలమయంగా మారాయి. నగరంలోని ఎస్పీ కార్యాలయం పరిసరాలు, ఆర్ అండ్ బీ గెస్ట్హౌస్, కలెక్టర్ బంగ్లా సమీప ప్రాంతాలు, లక్ష్మీ టాకీస్ సెంటర్తో పాటు పలు ప్రధాన రహదారులపై భారీ వృక్షాలు కూలిపడ్డాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల రహదారులపై చెట్లు అడ్డంగా పడటంతో ప్రజలు ప్రయాణించేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రచార హోర్డింగులు, తోపుడు బళ్లు గాలి వేగానికి కొట్టుకుపోయాయి. బలమైన ఈదురుగాలులు, వర్షంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణ పరిస్థితులు నగర ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. రోడ్లపై పడిపోయిన చెట్లను తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించేందుకు సంబంధిత అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం : అర్నబ్ తుపాను చల్లపల్లిలో బీభత్సం సృష్టించింది. రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. హోరుగాలి కారణంగా చల్లపల్లి- విజయవాడ రోడ్డులో వక్కలగడ్డ సమీపంలో చెట్లు విరిగి ప్రధాన రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయాయి. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా చైర్మన్ డాక్టర్ డీ.ఆర్.కే.ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్లు, సుందర చల్లపల్లి కన్వీనర్ డాక్టర్ తరిగోపుల పద్మావతి ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్తలు, స్థానికులు రోడ్డుకు అడ్డుగా ఉన్న చెట్లను తొలగించి వాహనాల రాకపోకలకు మార్గం సుగమం చేశారు. పంచాయతీ ఈఓ పీవీ మాధవేంద్రరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కిలోమీటర్ ముందుకు వచ్చిన సముద్రం: కృష్ణా జిల్లా, అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. పాలకాయతిప్ప వద్ద సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. సముద్రం వెయ్యి మీటర్లు ముందుకు చొచ్చుకు వచ్చింది. సుమారు ఆరు నుంచి ఏడు మీటర్ల ఎత్తులో సముద్రపు రాకాసి అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. తీర ప్రాంత గ్రామ ప్రజలు భయం గుప్పెట్లో ఉన్నారు. విద్యుత్ అంతరాయంతో తీర ప్రాంత గ్రామాలు అంధకారంలో ఉన్నాయి. కోడూరు మండలం, పాలకాయతిప్ప గ్రామం పక్కన సముద్ర కరకట్ట వద్ద నుంచి సముద్రం వరకు సుమారు 3 కిలోమీటర్లు దూరం ఉంటుంది. అమావాస్య, పౌర్ణమి రోజుల్లో సముద్రం పోటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కృష్ణా వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో సింకుల ద్వారా కొన్నిచోట్ల కరకట్ట పక్కకు వస్తుంది. తుపాను ప్రభావంతో సముద్రం కిలోమీటరు దూరం వరకు ముందుకు వచ్చిందని స్థానికులు తెలిపారు.
నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో మైలవరం, జి.కొండూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, రెడ్డిగూడెం మండలాలలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. మైలవరంలో ఈదురు గాలులకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.
సహాయసహకారాలు అందిస్తున్న పోలీసులు : ఆర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వీచిన భీకర ఈదురుగాలులు, కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగి రహదారులపై పడటంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో రహదారులపై కూలిన భారీ వృక్షాలను తొలగించే చర్యల్లో పోలీస్ సిబ్బంది నిమగ్నమయ్యారు. అత్యవసర ప్రయాణాలు సాగించే వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ప్రజా రవాణాకు అంతరాయం తగ్గేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు.
హెల్ప్లైన్ నంబర్లు ఇవే : ఆర్నాబ్ తుపానుపై ప్రజలకు తక్షణ సహాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అత్యవసర సహాయం లేదా సమాచారం కోసం ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009ను సంప్రదించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. అత్యవసర సేవల కోసం 112, 1070, 18004250101 టోల్ఫ్రీ నంబర్లను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే ఈ నంబర్లకు సమాచారం అందించి సహాయం పొందాలని అధికారులు కోరారు.
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