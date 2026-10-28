అర్నబ్ తుపాన్ బీభత్సం - అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో నిలిచిన జనజీవనం, అంధకారంలో వందలాది గ్రామాలు
Arnab Cyclone Effect in Alluri District: రాష్ట్రంలో అర్నబ్ తుపాన్ బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ముందస్తు భద్రతాచర్యల్లో భాగంా ఆర్టీసీ బస్సులను నిలిపివేశారు. రాత్రి వేళల్లో ఘాట్ రోడ్డు ప్రయాణాలపై అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:47 PM IST
Arnab Cyclone Effect in Alluri District : రాష్ట్రంలో అర్నబ్ తుపాన్ బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాతో పాటు పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మన్యంలో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జనజీవనం స్థంభించిపోయింది. వాగులు, వంకలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వందలాది గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆర్టీసీ బస్సులను నిలిపివేశారు. రాత్రి వేళల్లో ఘాట్ రోడ్డు ప్రయాణాలపై అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు.
కొట్టుకుపోయిన కల్వర్టులు – నిలిచిన రాకపోకలు : అనంతగిరి మండలం కొత్తూరు పంచాయతీ శివలింగాపురం - కృష్ణాపురం మధ్య ఉన్న బ్రిడ్జి గెడ్డ ఉధృతికి కొట్టుకుపోయింది. అలాగే కృష్ణాపురం వద్ద కూడా కల్వర్టు కొట్టుకుపోవడంతో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది. పాడేరు మండలం పరదానీపుట్టు వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. ఇది పెదబయలు, పాడేరు, జి.మాడుగుల మండలాలను కలిపే ప్రధాన రహదారి కావడంతో ఆయా మార్గాల్లో వందలాది గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు జి.మాడుగుల మండలం అండంగిసింగి వెళ్లే మార్గంలోనూ వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో ప్రయాణాలు స్తంభించాయి.
ఘాట్ రోడ్లలో కొండచరియలు, విరిగిపడిన చెట్లు : కొయ్యూరు మండలం జాతీయ రహదారి చింతాలమ్మ ఘాట్ రోడ్డులో భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడుతుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మంప రహదారిలోనూ పెద్ద చెట్టు కొమ్మ విరిగిపడి దారి మూసుకుపోయింది. పాడేరు తలారిసింగి ఘాట్ ప్రాంతంలో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. హుకుంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆవరణలో ఒక పెద్ద చెట్టు విరిగిపడటంతో రోగులు, వైద్య సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మన్యంలోనూ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ముందస్తు జాగ్రత్తగా మారేడుమిల్లి – భద్రాచలం ఘాట్ రోడ్డులో వాహనాల రాకపోకలను అధికారులు పూర్తిగా నిలిపివేశారు. కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
చీకట్లో మన్యం రంగంలోకి యంత్రాంగం : భారీ ఈదురుగాలుల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అరకులోయ మండల కేంద్రంతో పాటు వందలాది మారుమూల గ్రామాలు రాత్రి నుంచి అంధకారంలో మునిగిపోయాయి. బాకూరు జర్రకొండ వెళ్లే మార్గంలో విద్యుత్ స్తంభం విరిగిపడటంతో ఆ దారి బ్లాక్ అయింది. రంపచోడవరం మన్యంలోనూ రాత్రి 10 గంటల నుంచి కరెంట్ నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం తుపాన్ ప్రభావం జిల్లా అంతటా అత్యధికంగా ఉండటంతో అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో రెవెన్యూ, పోలీస్, విపత్తు నిర్వహణ శాఖల అధికారులు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
రైలు పట్టాలకు తీవ్ర నష్టం : కిరండూల్ - కొత్తవలస రైలు మార్గంలోని బొర్రా కరకవలస రైలు స్టేషన్ల మధ్య భారీ వర్షానికి రైలు పట్టాలకు తీవ్ర నష్టం ఏర్పడింది. రైలు పట్టాల వద్ద వరద ప్రవాహానికి మట్టి జారిపోవడంతో రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గూడ్స్ రైళ్లు, కొత్తవలస పాసింజర్ సైతం రైల్వే అధికారులు నిలిపివేశారు. రైల్వే అధికారులు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. ట్రాక్ని పునరుద్ధరించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
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