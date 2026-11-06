కబళించిన 'అర్నబ్', 'మురసు' - ఏపీలో రూ.2,500 కోట్ల పంట నష్టం
AP cyclone crop loss : ఏపీలో వారం వ్యవధిలో వచ్చిన అర్నబ్, మురసు తుపానులు రైతులను నిలువునా ముంచాయి. 5.06 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతినగా, రూ.2,500 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:41 AM IST
ఐదు నెలలపాటు రెక్కల ముక్కలు చేసుకుని ఎల్నినో ముప్పు నుంచి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న పంటలను వారం వ్యవధిలోనే ప్రకృతి కబళించింది. 'అర్నబ్', 'మురసు' తుపానులు కలిసి అన్నదాతను నిండా ముంచేశాయి. తుపాను ధాటికి 5.06లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమిక అంచనా. 7.42 లక్షల మంది రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతిశాయి. సుమారు రూ.2,500 కోట్ల పంటనష్టం మిగిల్చాయి. ప్రకృతి ఉగ్రరూపానికి అధికంగా వరిత తర్వాత మిరప, పత్తి, అరటి పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది.
ఎల్నినో కారణంగా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులున్నా వాటిని ఎదుర్కొంటూ పంటలు సాగు చేసిన రైతులను తుపానులు తల్లడిల్లేలా చేశాయి. మొదట అర్నబ్, తర్వాత వచ్చిన మురసు తుపాను రైతుల కష్టాన్ని వారం వ్యవధిలోనే తుడిచి పెట్టేశాయి. వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల్ని నీటముంచాయి. వరితోపాటు పత్తి, మిరప, కూరగాయ పంటలే కాకుండా అరటి, బొప్పాయి తదితర పండ్ల తోటల్ని ఈదురుగాలులతో నేలమట్టం చేశాయి.
1.43లక్షల హెక్టార్లలో : అర్నబ్ తుపాను కారణంగా 16 జిల్లాల్లో 3.33లక్షల హెక్టార్లలో 4.63లక్షల మంది రైతులు సాగు చేసిన పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు అంచనా. 80,822 మందికి సంబంధించి 23,383 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. మురసు తుపాను ధాటికి 1.43లక్షల హెక్టార్లలో వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 6,748 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. అధికశాతం పొలాలు ఇంకా నీటి ముంపులోనే ఉన్నాయి. పలు జిల్లాల్లో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
వారం ఆగితే వరి చేతికొచ్చేది. నవంబరు మొదటి, రెండో వారంలో వరి కోసి కొనుగోలు కేంద్రాలకు తరలించాలనే ఆలోచనలో రైతులు ఉండగా, ఇంతలోనే రెండు తుపానులు విరుచుకుపడ్డాయి. ఫలితంగా 4.56లక్షల హెక్టార్లలో వరి దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. మొత్తం దెబ్బతిన్న పంటల విస్తీర్ణంలో 90శాతం వరి ఉంది. ఎకరాకు 45వేలకు పైగా రైతులు నష్టపోయారు. తిండి గింజలకూ మిగల్లేదనే ఆవేదన అధికశాతం అన్నదాతల్లో వ్యక్తమవుతోంది. సాగు చేసినవారిలో 70 నుంచి 80శాతం కౌలు రైతులే. అప్పులు తెచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టారు. మొత్తం పెట్టుబడిని నష్టపోయామని వాపోతున్నారు.
2,980 హెక్టార్లలో మిరప : మురసు తుపాను ధాటికి మిరప, పత్తి తదితర మెట్ట పంటలు వేసిన రైతులూ తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో నీరు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ట్యాంకర్లతో నీటిని తెచ్చి మిరప మొక్కలు నాటారు. కష్టనష్టాలకోర్చి సాగు చేశారు. కుండపోత వర్షాలతో గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో మిరప మొక్కలు నీటిలో మునిగాయి. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం 2,980 హెక్టార్లలో మిరప దెబ్బతింది. ఖరీఫ్ ఆరంభం నుంచి ఎదగని పత్తి సెప్టెంబరులో కురిసిన వర్షాలకు కాస్త ఊపిరిపోసుకుంది.
ఒక కాపు వస్తుందనే ఆశతో రైతులు ఎరువులు వేసి పురుగుమందులు పిచికారీ చేశారు. తుపాను ధాటికి కాపు దశలోని పత్తి కూడా దెబ్బతింది. సుమారు 25వేల హెక్టార్ల వరకు దెబ్బతిని ఉంటుందని అంచనా. అరటి రైతుకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. అర్నబ్ ప్రభావంతో 23,383 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లగా అందులో అత్యధికంగా 15,600 హెక్టార్లలో అరటి నేలమట్టం అయింది. కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ఉభయ గోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ తదితర జిల్లాల్లో నష్టం అధికంగా ఉంది. అర్నబ్, మురసు తుపానుల కారణంగా నష్టపోయిన ప్రాంతాల్లో పంటల బీమా క్లెయిమ్లు త్వరగా పరిష్కరించి రైతులకు పరిహారం అందేలా చూడాలని వ్యవసాయశాఖ డైరెక్టర్ మనజీర్ జిలాని సమూన్ సూచించారు. పంటల బీమా క్లెయిమ్ల పరిష్కారంపై ప్రణాళికశాఖ, నిక్, ఆప్సాక్, ఉద్యాన, వ్యవసాయ, ఇక్రిశాట్ అధికారులతో మంగళగిరి కమిషనరేట్లో సమావేశం నిర్వహించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు.
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