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అడవి మామిడిపల్లి నుంచి 'ఆర్మీ మామిడిపల్లి'గా - దేశ సేవలో తరిస్తోన్న ఈ ఊరి గురించి తెలుసా?

దేశ సేవకై సైనికులుగా మారిన నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని మామిడిపల్లి వాసులు - ప్రస్తుతం విధి నిర్వహణలో 20 మంది దాకా జవాన్లు - 15 మందికి పైగా పదవీ విరమణ -గర్వంగా ఉందంటున్న గ్రామస్థులు

ఆర్మీ విలేజ్​ మామిడిపల్లి స్టోరీ
Army Village Mamidipally In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 9:41 AM IST

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Army Village Mamidipally In Telangana : గుండెల నిండా దేశభక్తి నింపుకున్న గ్రామమది. అక్కడ కన్నతల్లి కంటే జన్మభూమి గొప్పదని నమ్మే యువతే ఎక్కువ! దేశ సేవకు పరితపిస్తూ సరిహద్దుల్లో సైనికులయ్యారు. ఆ చిన్న ఊరి నుంచే ఒకరు, ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 20 మందికి పైగా యువకులు రక్షణ విభాగాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ ఆర్మీ విలేజ్‌గా పేరుగాంచిన నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మామిడిపల్లి గ్రామంపై 'ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.

ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గ్రామ యువత : దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని రక్షించడంలో భారత సైన్యం చూపే తెగువ వర్ణించలేనిది. ప్రాణాలకు తెగించి దేశాన్ని కాపాడుకునే మెరుగైన సైనిక వ్యవస్థను స్వాతంత్య్రం వచ్చిన కొద్ది సమయంలోనే భారతదేశం రూపొందించుకుంది. అంతటి కీలకమైన రక్షణ రంగంలో పని చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూర్​ మండలంలోని అడవి మామిడిపల్లి యువత. నరనరాల్లో దేశభక్తిని నింపుకొని సరిహద్దు బాటల్లో సైనికులవుతున్నారు. అవాంతరాలు ఎన్నున్నా, దేశ సేవలో తరిస్తూ నేటి తరానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

ఆర్మీ విలేజ్​ మామిడిపల్లి స్టోరీ (ETV Bharat)

గర్వంగా ఉందంటున్న గ్రామస్థులు : దాదాపు 2,500 మంది జనాభా ఉండే మామిడిపల్లి గ్రామంలో దేశభక్తి ఉట్టిపడుతోంది. డిగ్రీలు పూర్తి చేసుకున్న ఎక్కువ మంది యువత రక్షణ రంగాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఏడాదిగా ఒకరు చొప్పున సైన్యంలో చేరుతూ పుట్టిన గడ్డకు పేరు తెస్తున్నారు. ఆర్మీలో పని చేస్తున్న వారు చాలా మంది రిటైర్ కాగా, ప్రస్తుతం 20 మంది యువకులు సైన్యంలో సేవలందిస్తున్నారు. వీరంతా ఆర్మీ, ఇతర రక్షణ విభాగాల్లో ప్రాణాలకు తెగిస్తూ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ గ్రామం నుంచి చాలా మంది పోలీసు కానిస్టేబుళ్లు గానూ ఎంపికవుతున్నారు. తమ ఊరి బిడ్డలు దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికులుగా ఉండటం గర్వంగా ఉందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మా ఊరిలో ప్రస్తుతం 20 మందికి పైగా యువకులు ఆర్మీలో పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దాదాపు 15 మంది పదవీ విరమణ కూడా పొందారు. ఇలా మా గ్రామం నుంచి ఎంతో మంది దేశ సేవ చేస్తున్నందుకు గర్వంగా, ఆనందంగా ఉంది. వారి కుటుంబాలకు ఇక్కడ మేము అండగా ఉంటున్నాం. రిటైర్​ అయిన వారు నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగం సాధించడానికి ఎంతో సహకరిస్తున్నారు. నిజానికి మా ఊరి పేరు అడవి మామిడిపల్లి. కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఆర్మీ మామిడిపల్లి అంటున్నారు" - మామిడిపల్లి గ్రామస్థుడు

సైనికులుగా చూసేందుకే తల్లిదండ్రుల తపన : దేశ సరిహద్దుల్లో జవాన్లుగా విధులు నిర్వహించడం కత్తిమీద సాములాంటిది. అయినప్పటికీ యూనిఫామ్​ ధరించి దేశం కోసం గస్తీ కాసేందుకు మామిడిపల్లి యువత ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు సైతం ఇంజినీరో, టీచరో కాకుండా తమ బిడ్డలను సైనికులుగా చూసేందుకే ఇష్టపడుతున్నారు. దేశ సేవకు తమ బిడ్డలను త్యాగం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు, జన్మభూమి సేవలో సర్వం ధారపోస్తున్న ఈ గ్రామ యువత ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకం.

"మా ఊరి పిల్లలు ఎంతో మంది దేశ సేవ చేసేందుకు ఆర్మీలో పని చేస్తున్నారు. వీరు ప్రైవేట్​లో శిక్షణ తీసుకొని ఉద్యోగం సంపాదించడం లేదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకొన్నారు. రిటైర్ అయిన, పని చేస్తున్న జవాన్ల సలహాలు, సూచనలతోనే ఆర్మీకి ఎంపికవుతున్నారు. మేము కూడా వారిని సరిహద్దుకు పంపించేందుకు వెనకడుగు వేయకుండా సంతోషంగా సాగనంపుతున్నాం. తమ పిల్లలను ఆర్మీలో చేర్చేందుకు తల్లిదండ్రులు భయపడొద్దు. గర్వంగా పంపించాలని కోరుతున్నా" - కూన గంగామణి, మామిడిపల్లి

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NIZAMABAD DISTRICT ARMY VILLAGE
MAMIDIPALLY ARMY VILLAGE IN TG
ఆర్మీ విలేజ్​ మామిడిపల్లి స్టోరీ
ARMY VILLAGE IN NIZAMABAD DISTRICT

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