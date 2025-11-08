ETV Bharat / state

Army Recruitment Rally in JNS Hanamkonda : దేశానికి సేవ చేయాలని యువత ఎన్నో కలలు, ఆశలతో ఉంటారు. కానీ అందరికీ ఆ అవకాశం దక్కకపోవచ్చు. అయితే దేశానికి సేవ చేసే అవకాశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. అగ్నివీర్‌ పథకం ద్వారా ఎనిమిది, పదో తరగతి విద్యార్హతతోనే భారత సైన్యంలో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఈ మేరకు హనుమకొండలోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఈ నెల 10 నుంచి 22వ తేదీ వరకు ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్లు రక్షణ పౌర సంబంధాల అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాలకు చెందిన అర్హులైన అభ్యర్థులను ఈ ర్యాలీలో అగ్నివీరులుగా ఎంపిక చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా విజయం : అగ్నివీర్‌ జనరల్‌ డ్యూటీ, అగ్నివీర్‌ టెక్నికల్, అగ్నివీర్‌ క్లర్క్, అగ్నివీర్‌ స్టోర్‌ కీపర్‌ టెక్నికల్, అగ్నివీర్‌ ట్రేడ్స్‌ మ్యాన్‌ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఈ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో పలు జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా విజయాన్ని సులభంగా అందుకోవచ్చని మిర్యాలగూడకు చెందిన సైనిక ఉద్యోగి మేకా రవికిరణ్‌ చెబుతున్నారు.

ధ్రువీకరణ పత్రాలు ముఖ్యం : ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీకి హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా అన్ని రకాల ధ్రువీకరణ పత్రాలు వెంట తీసుకెళ్లాలి. అడ్మిట్‌ కార్డుతో పాటు పాస్‌ పోర్ట్‌ సైజ్‌ ఫొటోలు, విద్యార్హతలు, నివాస, కుల ధ్రువ పత్రాలతో పాటు ఆధార్, పాన్‌కార్డ్, నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న అన్ని ధ్రువ పత్రాలు తీసుకెళ్లాలి. అభ్యర్థులకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వాటి నివృత్తికి 040-27740059, 040-27740205 నంబర్లను సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.

  • శారీరక సన్నద్ధత చాలా కీలకం. రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీకి ముందు నుంచే పరుగులో నిత్యం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీలో ఉండే అన్ని రకాల శారీరక, భౌతిక పరీక్షలకు ముందుగానే సన్నద్ధం అవ్వాలి. పరుగు, పుషప్స్, లాంగ్‌ జంప్‌ వంటి వాటిపై మంచి సాధన చేసి ఉండాలి.
  • ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చాలా ముఖ్యం. ర్యాలీకి హాజరయ్యే వారు తమ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. తగినంత నిద్ర ఉండేలా, పరీక్ష రోజున తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవాలి. డీ హైడ్రేషన్‌కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గురికాకుండా తగినంత నీరు తాగాలి. తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండే దుస్తులు, షూ ధరించాలి.
  • హడావుడి, ఆందోళన వద్దు. ర్యాలీ జరగనున్న స్టేడియం వద్దకు అధికారులు చెప్పిన సమయం కంటే ముందుగానే చేరుకోవాలి. దీని ద్వారా ఆందోళన, హడావుడి చాలా వరకు తగ్గుతాయి. ముందుగానే వెళ్లడం వల్ల అధికారులు వివరించే సూచనలు, నియమాలు, జాగ్రత్తలు తెలుసుకోవచ్చు. పరీక్ష సమయంలో ఒత్తిడికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఆలోచించి రాయాలి.

నాలుగేళ్ల జీతం వరుసగా : మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.30,000 రెండో ఏడాది రూ.33,000 మూడో సంవత్సరం రూ.36,500 నాలుగో ఏట రూ.40,000 వేతనాన్ని చెల్లిస్తారు. ప్రతి నెలా అందుకునే జీతం మొత్తంలో 30 శాతం కార్పస్‌ ఫండ్‌కి వెళుతుంది. నాలుగేళ్ల వ్యవధికి గానూ సేవానిధిలో రూ.5.02 లక్షలు అగ్నివీరుని నుంచి వచ్చిన మొత్తం పోగవుతుంది. అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం కూడా జమ చేస్తుంది. రెండూ కలిసి రూ.10.04 లక్షలు అవుతుంది. ఈ మొత్తానికి వడ్డీ జతచేసి అగ్నివీరునికి అందిస్తారు.

