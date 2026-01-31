కోఠిలో కాల్పుల కలకలం - ఏటీఎంలో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసేందుకు వచ్చిన వ్యక్తి నుంచి రూ.6 లక్షల దోపిడీ
Published : January 31, 2026 at 10:07 AM IST
Gun Fire At Koti ATM : ప్రశాంతంగా ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలో కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపింది. కోఠి బ్యాంక్ స్ట్రీట్లో ఎస్బీఐ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద ఇవాళ (శనివారం) ఉదయం ఈ ఘటన జరిగింది. ఓ వ్యక్తిపై తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన దుండగులు, అతడి నుంచి రూ.6 లక్షల నగదును ఎత్తుకెళ్లారు. ఘటనా స్థలంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పోలీసులు పరిశీలించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. కాల్పుల ఘటనపై డీసీపీ శిల్పవల్లి, ఐజీ శ్రీనివాస్లు ఆరా తీశారు.
కోఠిలో కాల్పుల ఘటన కలకలం : ఇవాళ(శనివారం) ఉదయం ఏడు గంటలకు ఏటీఎంలో డబ్బులను జమ చేసేందుకు రిషద్ అనే వ్యక్తి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడిని దుండగులు వెంబడించి కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. రిషద్ వద్ద ఉన్న రూ.6 లక్షల నగదును ఎత్తుకెళ్లారు. ఘటనలో బాధితుడు రిషద్ కాలికి బుల్లెట్ గాయమైంది. దీంతో చికిత్స నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు కాల్పులు జరిపి డబ్బును ఎత్తుకెళ్లినట్లుగా వెల్లడించారు. బాధితుడు రిషద్ను నాంపల్లిలోని వస్త్ర వ్యాపారిగా గుర్తించారు.
నిందితుల కోసం 3 బృందాలతో గాలింపు : ఘటనా స్థలంలో లభించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీలను సుల్తాన్బజార్ పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలంలో లభించిన రెండు బుల్లెట్ షెల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోఠిలోని కాల్పుల ఘటనతో పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కాల్పుల ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకున్నారు. పరారైన దుండగుల కోసం మూడు బృందాలతో గాలిస్తున్నట్లుగా తెలిసింది.