గుడివాడ పోలీసుల అదుపులో అర్జున్​రెడ్డి - అనుచిత పోస్టుల కేసులో గతంలో లుక్‌అవుట్‌ నోటీస్‌లు

వైఎస్సార్సీపీ సోషల్​ మీడియాలో సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డితో కలిసి కీలకంగా పని చేసిన అర్జున్‌రెడ్డి - గత ఏడాది నవంబర్​లో గుడివాడలో కేసు నమోదు

Arjun Reddy is in the Custody of Gudivada Police
Arjun Reddy is in the Custody of Gudivada Police (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Arjun Reddy is in the Custody of Gudivada Police: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ సమీప బంధువు అర్జున్‌రెడ్డిని శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో గుడివాడ పోలీసులు సోమవారం రాత్రి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మాధ్యమ విభాగంలో సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డితో కలిసి అర్జున్‌రెడ్డి క్రియాశీలకంగా పని చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, వారి కుటుంబ సభ్యుల చిత్రాలను అసభ్యంగా మార్ఫింగ్‌ చేసి, వైఎస్సార్సీపీ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేస్తున్నారంటూ గత ఏడాది నవంబరులో అతనిపై గుడివాడలో కేసు నమోదైంది.

గతంలోనే అతన్ని అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు యత్నించగా, అంతలోనే విదేశాలకు పారిపోయాడు. తర్వాత పోలీసులు లుక్‌ అవుట్‌ సర్క్యులర్‌ జారీ చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం అర్జున్‌రెడ్డి విదేశాల నుంచి తిరిగి రావడంతో శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అధికారులు అడ్డుకుని గుడివాడ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఏపీ నుంచి వెళ్లిన బృందాలు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతనికి సీఆర్‌పీసీ సెక్షన్‌ 41ఏ నోటీసులు అందజేశాయి. అయితే, అర్జున్‌రెడ్డి అప్పటికే తన న్యాయవాదుల్ని ఎయిర్‌పోర్టుకు రప్పించుకున్నారు. అతని పై ఉమ్మడి కడప సహా పలు జిల్లాల్లో కేసులు ఉన్నాయి.

వివేకా హత్య కేసులోనూ: వైఎస్‌ జగన్‌కు బాబాయ్‌ వరుసయ్యే వైఎస్‌ ప్రకాశ్‌రెడ్డి మనవడే అర్జున్‌రెడ్డి. మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో రెండో నిందితుడైన సునీల్‌యాదవ్‌ సోదరుడు కిరణ్‌యాదవ్, అర్జున్‌రెడ్డిల మధ్య వివేకా హత్య జరిగిన రోజు రాత్రి ఫోన్‌ సంభాషణలు జరిగినట్లు అభియోగాలు ఉన్నాయి. దీని పై దర్యాప్తు చేసి, అనుబంధ ఛార్జిషీట్‌ వేయాలని హైదరాబాద్‌లోని నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టు ఇటీవల సీబీఐని ఆదేశించింది.

కడప ఎయిర్‌పోర్టులో మరో కార్యకర్త: ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు, లోకేశ్‌పై సోషల్ మీడియాలో అనుచిత పోస్టులు పెట్టిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త బత్తల శ్రీనివాసులురెడ్డిని కడప విమానాశ్రయంలో సోమవారం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బద్వేలుకు చెందిన శ్రీనివాసులురెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మాధ్యమ కార్యకర్తగా పని చేసే వారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక గల్ఫ్‌కు పారిపోయాడు. నిన్న (సోమవారం) తిరిగి రాగా, కడప ఎయిర్‌పోర్టులో పోలీసులు అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

గతేడాది నవంబరులో ఫిర్యాదు: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సామాజిక మాధ్యమాలలో అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత సజ్జల భార్గవ్​రెడ్డి పోలీస్ విచారించారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్, మంత్రి లోకేశ్, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణపై సజ్జల భార్గవరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నేత పర్వతం సుధాకర్ రెడ్డిలు సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టారు. ఈ వ్యవహారంపై టీడీపీ నేత గత ఏడాది నవంబరులో తమకు ఫిర్యాదు చేశారని మంగళగిరి గ్రామీణ సీఐ శ్రీనివాసరావు చెప్పారు.

ఈ మేరకు విచారణకు రావాలని మంగళగిరి పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. గత కొద్దిరోజుల క్రితం మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్ల్​లో సజ్జల భార్గవ్​రెడ్డి పోలీసులు ఎదుట విచారణకు సైతం హాజరుయ్యారు. సుమారు గంటన్నర పాటు సజ్జల భార్గవరెడ్డిని పోలీసులు విచారించారు. దాదాపు 22 ప్రశ్నలు సంధించారు. అన్ని ప్రశ్నలకు దాటవేత సమాధానం ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

