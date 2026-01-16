YUVA : విశ్వనాథన్ ఆనంద్ తర్వాత మరో ఆశాకిరణం - ప్రపంచచెస్ రారాజు స్థానమే లక్ష్యమంటున్న తెలుగుతేజం
భారత చెస్లో మార్మోగుతున్న అర్జున్ ఇరిగేశి పేరు - ర్యాపిడ్, బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్షిప్లో సంచలన ప్రదర్శన - ఆనంద్ తర్వాత ఒకేసారి 2పతకాలు గెలిచిన అర్జున్ - ఛాంపియన్ మాగ్నస్ కార్ల్సన్ను ఓడించిన యువకెరటం
Published : January 16, 2026 at 2:58 PM IST
Chess Player Arjun Erigaisi Journey : చిన్నవయస్సుకే గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా! తనకంటే మెరుగైన రేటింగ్ గల ఆటగాళ్లు, దిగ్గజాలపై సంచలన విజయాలు పదుల సంఖ్యలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ టైటిళ్లు 64 గడుల ఆటలో అడుగు పెట్టిన అనతికాలంలోనే అనేక మైలురాళ్లు అందుకున్నాడు. అద్భుత ప్రతిభ, తిరుగులేని వ్యూహాలతో రారాజు స్థానం వైపు వడివడిగా అడుగులు వేశాడు. అతడే తెలుగుతేజం అర్జున్ ఇరిగేశి. చెస్ ప్రపంచంలో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న ఈ తెలంగాణ కుర్రాడు ఇటీవల ప్రపంచ ర్యాపిడ్, బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్షిప్లో సంచలన ప్రదర్శనతో అందరి దృష్టి తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. ఆ విజయ పరంపర కొనసాగిస్తునే ఉన్నాడు. అతడి స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానం నేటి యువ ప్రత్యేక కథనం.
భారత, ప్రపంచ చెస్లోమార్మోగుతున్న పేరు అర్జున్ ఇరిగేశి. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న ఈ తెలంగాణ కుర్రాడు తాజాగా ప్రపంచ ర్యాపిడ్, బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్షిప్లో సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. ఆనంద్ తర్వాత ఈ ఛాంపియన్షిప్లో ఒకేసారి 2 పతకాలు గెలిచిన భారత క్రీడాకారుడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ నంబర్వన్, 5సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ మాగ్నస్ కార్ల్సన్ను సైతం అర్జున్ ఓడించాడు. 2026ను టైటిల్స్ వేటతోనే ప్రారంభించి న అర్జున్ టాటా స్టీల్ చెస్ టోర్నీ బ్లిట్జ్ విభాగంలోనూ కాంస్యం అందుకున్నాడు.
ప్రపంచానికి గట్టిగా పరిచయం చేసింది : 2024లో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక చెస్ ఒలంపియాడ్లో అసాధారణ విజయాలతో అందరి దృష్టిఆకర్షించాడు అర్జున్. దశాబ్దాల కల నెరవేర్చుతూ పురుషులు , మహిళల 2 జట్లూ స్వర్ణాలు అందుకున్నాయి. నాడు అన్ని గేమ్లు ఆడడమే కాదు. 11 గేమ్స్లో 9 విజయాలు, 2 డ్రాలతో అసాధారణ ప్రదర్శన చేశాడు. 190 దేశాలు తలపడిన ఆ పోటీల్లో భారత చెస్ జట్టు విజయం సాధించడం మాత్రమే కాదు ఆద్యంతం పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఒకరకంగా మన యువ బలగం బలాన్ని ప్రపంచానికి గట్టిగా పరిచయం చేసింది నాటి ప్రదర్శన.
తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, కోచ్ల శిక్షణలో : అంతర్జాతీయ చెస్లో స్థిరమైన ప్రదర్శన చేస్తున్న అర్జున్ ఇరిగేశి 2003 సెప్టెంబర్ 3న హనుమకొండలో సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించాడు. అక్కడి నుంచి ఈ స్థాయికి రావడానికి బాటలు వేసినవి కృషి, పట్టుదలలే. తండ్రి శ్రీనివాసరావు డాక్టర్. తల్లి గృహిణి. అలా చెస్ నేపథ్యం లేని కుటుంబం నుంచి 8 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే సరదాగా ఇటువైపు అడుగులు వేశాడు. స్కూల్ టీచర్ తన ప్రతిభ గుర్తించడం, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, అక్కతో కలిసి ప్రాక్టీస్, కోచ్ల శిక్షణలో రాటుదేలడం అన్ని అర్జున్ను ఈ రోజు ఇలా నిలిపాయి.
14 ఏళ్ల 11 నెలలకే గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా : చాలావేగంగా అంతర్జాతీయస్థాయికి ఎదిగిన అర్జున్ మెరుగైన ర్యాంకులతో ముందున్న ఆటగాళ్లను ఓడించడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో దేశంలో 14 ఏళ్ల 11 నెలలకే గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా సాధించి రికార్డు సృష్టించాడు. 2021లో గట్టి పోటీని దాటి టాటా స్టీల్ ఇండియా ర్యాపిడ్ ఛాంపియన్షిప్ సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆ టైటిల్ సొంతం చేసుకున్న తొలి భారతీయుడిగా నిలిచాడు. 2022 ప్రారంభంలోనే టాటా స్టీల్ చెస్ టోర్నమెంట్ ఛాలెంజర్స్ కేటగిరీలో అర్జున్ తిరుగులేని ప్రదర్శన చేశాడు.
పలు టైటిల్స్తో చరిత్ర సృష్టించి : అదే 2022లో ఇండియన్ నేషనల్ సీనియర్ ఛాంపియన్షిప్ కైవసం చేసుకున్నాడు అర్జున్ ఇరిగేశి. అబుదాబీ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెస్టివల్, టాటా స్టీల్ చెస్ ఇండియా బ్లిట్జ్ టైటిల్స్, జూనియర్ స్పీడ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్లు గెలుచుకున్నాడు. 2022 అక్టోబర్లోనే కార్ల్సన్పై తన తొలి విజయం నమోదు చేసుకున్నాడు. కొద్ది రోజుల్లోనే అర్జున్కు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు క్వాంట్బాక్స్ సాన్సర్షిప్ ఒప్పందం చేసుకుంది. తర్వాత తను వెనుదిరిగి చూడలేదు. 2023లో షార్జా మాస్టర్స్ టైటిల్ అందుకున్నాడు. ఫిడే ప్రపంచకప్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ వరకు చేరుకున్నాడు. 19వ ఆసియా క్రీడల్లో భారత పురుషుల జట్టు తరఫున రజతం గెలుచుకున్నాడు. 2024లో పలు టైటిల్స్తో పాటు 2800 లైవ్ రేటింగ్తో చరిత్ర సృష్టించాడు.
చిన్నవయస్సులోనే ఆ ఘనత : 2800 ఎలో రేటింగ్ దాటడం చాలా తక్కువ మందికి సాధ్యమైన ఫీట్. ఎవరూ ఊహించని విధంగా అర్జున్ ఆ ఘనతను చిన్నవయస్సుకే సాధించాడు. తద్వారా గ్యారీ కాస్పరోవ్, క్రామ్నిక్, అలెంగ్జాండర్ గ్రిషుక్, కార్ల్సన్, కరువానా, షికారు నకముురా తదితర ప్రముఖుల జాబితాలో సగౌవరంగా చోటు దక్కించుకున్నాడు. దశాబ్దాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన భారత చెస్లో విశ్వనాథన్ ఆనంద్ 2011 మార్చిలో అత్యధికంగా 2817 ఎలో రేటింగ్ అందుకున్నా రు. 2025ప్రపంచ ర్యాపిడ్, బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్షిప్లో అర్జున్ ప్రదర్శన పెద్దటోర్నీల్లో తడబడతాడన్న అపవాదుని చెరిపేసింది.
జైత్రయాత్రలో తల్లి పాత్ర ప్రత్యేకం : ప్రపంచచెస్లో అర్జున్ ఇరిగేశి జైత్రయాత్రలో తల్లి పాత్ర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. తండ్రి వైద్యవృత్తిలో బిజీగా ఉండటంతో ఆమే వెన్నంటి ఉండి నడిపించేవారు. పోటీ సమయంలో ఒత్తిడిని అధిగమించి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడేలా నిరంతరం ప్రేరణనిచ్చే వారు. ఓటమికి కుంగి పోవద్దు గెలుపోటములు ఆటలో భాగమే అని నేర్పారు. ఆమె ఇచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసమే నేడు అర్జున్ను ప్రపంచ వేదికపై తలవంచని యోధుడిగా నిలబెట్టింది.
ప్రపంచ ఛాంపియన్ కావడమే లక్ష్యం : ప్రధాని మోదీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా ఎందరో ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ తెలుగు తేజం ప్రస్థానంలో మరెన్నోఅద్భుతాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఛాంపియన్ కావడమే తన అంతిమ లక్ష్యమని చెబుతున్న అర్జున్ ఇరిగేశి మరిన్ని శిఖరాలు అధిరోహించాలని కోరుకుందాం.
"8 సంవత్సరాల వయసు నుంచే నేను చెస్ ప్రారంభించాను. నా ఆటలోనూ ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నాను. తల్లితండ్రులు స్పాన్సర్ల సహకారంతో అంచలంచెలంచెలుగా ఎదిగాను. నేను చదువుకునే రోజుల్లో పరీక్షల సమయాల్లో సైతం మా తల్లిదండ్రులు చెస్కే ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు. సంపత్, సుదర్శన్ల వద్ద వరంగల్లోనే ఆట నేర్చుకున్నాను. ప్రస్తుతం వారు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. తర్వాత హైదరాబాద్లో తర్వాత అంతర్జాతీయంగా అడుతూ, నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను." - అర్జున్ ఇరిగేశి, చెస్ క్రీడాకారుడు
