మూసీ ప్రాజెక్టుపై అధికార, ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేల వాదోపవాదాలు - అసెంబ్లీలో కేటీఆర్ v/s భట్టి
మూసీ నది అభివృద్ధి కాకూడదని ప్రతిపక్షం కోరుకుంటుందా అని భట్టి ఆక్షేపణ - తాము మూసీకి వ్యతిరేకం కాదని లక్ష కోట్ల దోపిడీకి వ్యతిరేకమన్న కేటీఆర్ - మెయిన్హార్ట్ సంస్థపై ఆరోపణలు చేసిన బీఆర్ఎస్
Published : March 18, 2026 at 4:49 PM IST
Telangana Assembly on Musi Project : మూసీ నది పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టుపై ఇవాళ శాసనసభలో వాడీవేడి చర్చ జరిగింది. ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకం కాదని, ప్రభుత్వ దోపిడీకి మాత్రమే తాము వ్యతిరేకమని బీఆర్ఎస్ స్పష్టం చేసింది. ప్రజల జీవితాలు బాగు పరచాలన్న సంకల్పంతో ఒక యజ్ఞం చేపడుతున్నామని ప్రతిపక్షం ప్రతి దానికీ అడ్డుపడడం తగదని ప్రభుత్వం తెలిపింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన వైఖరి మార్చుకోవాలని, సభలో పూర్తి స్థాయి చర్చకు తాము సిద్ధమని ప్రకటించింది. మంత్రి శ్రీధర్బాబు సమాధానాలపై బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.
మూసీ ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ శాసనసభలో అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య చర్చ ఆసక్తికరంగా జరిగింది. మూడోరోజు సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ ప్రశ్నోత్తరాల సమయం చేపట్టారు. మూసీ ప్రాజెక్టుపై ఎమ్మెల్యేలు సుధీర్రెడ్డి, కాలేరు వెంకటేశ్ తదితర సభ్యులు మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మూసీ ప్రాజెక్టు మొదటి దశకు సంబంధించిన డీపీఆర్ సిద్ధమైందని, రూ. 6 వేల కోట్ల నుంచి రూ. 7 వేల కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు. సుమారు 1,435 నిర్మాణాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని తుది ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు.
మూసీని మురికికూపం చేసిందే కాంగ్రెస్ : మూసీ ప్రాజెక్టుపై తాము అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పకుండా మంత్రులు దాటవేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూసీని మురికికూపంగా మార్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ విషయంపై కేటీఆర్కు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు కొంత సంవాదం జరిగింది. మూసీ అభివృద్ధి కాకూడదని ప్రతిపక్షం కోరుకుంటోందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి ఆరోపించారు. మూసీ ప్రజలు మురికికూపంలో బతకాలనే ప్రతిపక్షం కోరిక సరైనది కాదన్నారు.
18 నెలలో తయారవుతుందన్న మూసీ డీపీఆర్ రెండు నెలల్లోనే ఎలా తయారైందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఒకవేళ డీపీఆర్ పూర్తైయి ఉంటే సభ ముందు ప్రవేశపెట్టాలని కోరారు. మూసీ ప్రక్షాళనకు తాము వ్యతిరేకం కాదని పేదల ఇళ్లు కూల్చకుండా అభివృద్ధి చేయాలని ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి అన్నారు. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన శ్రీధర్బాబు డీపీఆర్ రెండు నెలల్లో పూర్తి కాలేదని తెలిపారు. 2024 డిసెంబర్లో మెయిన్ హార్ట్ అనే సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించగా, 2026 ఫిబ్రవరిలో ఆ సంస్థ ప్రభుత్వానికి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక సమర్పించినట్లు తెలిపారు.
ఆ విషయాలు చెబితే సభలో కూడా ఉండరు : ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కాకుండా మూసీ బాధితుల సమక్షంలో ప్రజెంటేషన్ పెట్టాలని తాము కోరామని, కానీ ప్రభుత్వం బంజారాహిల్స్లోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో నిర్వహించడం వల్ల ఆ కార్యక్రమానికి రాలేదని కేటీఆర్ తెలిపారు. పేదలపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రేమ వలకబోస్తున్నారని, ఖమ్మం పట్టణంలో వెలుగుమట్లలో పేదల ఇళ్లు కూల్చారని ఆక్షేపించారు. మూసీ ప్రజలు మురికికూపంలో బతకాలనే ప్రతిపక్షం కోరిక సరైనది కాదని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆక్షేపించారు. వెలుగుమట్ల అంశంపై చర్చకు సిద్ధమన్న మరో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తే గులాబీ నేతలు సభలో కూడా ఉండలేరని ఎద్దేవా చేశారు.
శాసనసభలో బీఆర్ఎస్ వైఖరి సరిగ్గా లేదన్న ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తప్పుదోవ పట్టించి, బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. లక్షన్నర కోట్లు అంటూ వారు ప్రచారం చేసినట్లే అందరూ భావిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మూసీ విషయంలో బీఆర్ఎస్కు చిత్తశుద్ధి లేదని, ప్రజలకు మంచి జరిగేందుకు సహకరించే గుణం వారికి లేదని అన్నారు. ఇప్పటికైనా బీఆర్ఎస్లో మార్పు రావాలని సూచించారు.
బహిరంగ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేసిన దస్త్రం ఏమైంది : కేటీఆర్
మీరు సర్కార్ నడుపుతున్నారా లేదంటే సర్కస్ నడుపుతున్నారా? : కేటీఆర్