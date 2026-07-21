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తల్లిదండ్రుల గొడవలతో పసి మనసుకు గాయం - పిల్లల్లో కాండక్ట్​ డిజార్డర్

తల్లిదండ్రుల తగాదాల వల్ల మానసిక సమస్యలు - లైగింక వేధింపులు, ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ బాధితులుగా మారుతున్న పిల్లలు - తల్లిదండ్రులకు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న పిల్లల మానసిక నిపుణులు

Parental Arguments Effect Children
Parental Arguments Effect Children (Getty Image)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 2:06 PM IST

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Parental Arguments Effect Children : తల్లిదండ్రుల మధ్య జరిగే గొడవలు పసి హృదయాలపైన చెరగని ముద్ర వేస్తున్నాయి. వారిలో ఎవరితో పంచుకోలేని క్షోభను మిగిలిస్తున్నాయి. అమ్మనాన్నలతో సరదాగా, ఆనందంగా గడపాల్సిన క్షణాలకు వారు దూరమవుతున్నారు. తెలిసీ తెలియని వయసులో కళ్ల ముందే ఇంటిని తల్లిదండ్రులు యుద్ధభూమిగా మార్చేయడం వారిలో అంతులేని వేదనను మిగుల్చుతోంది. అమ్మనాన్న వచ్చారంటే ఇక ఏమవుతుందోననే బాధ పసి మనసులను మానసిక సమస్యలకు దగ్గరయ్యేలా చేస్తుంది.

పిల్లలపై తగాదాల ప్రభావం : కొందరు పిల్లలను చదువుల్లో వెనుకబాటుతనం వేధిస్తుంది, మరికొందరు ఆ అరుపుల శబ్దాలను వినలేక ఇంట్లోంచి పారిపోతారు, మత్తు పదార్థాలు, చెడు వ్యసనాలకు అలవాటై భవిష్యత్తును అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ల బాధను ఎవరికి ఎలా చెప్పుకోవాలో తెలియక చెడు స్నేహాలు చేస్తున్నారు. సున్నితమైన బాలికలు లైంగిక నేరగాళ్ల బారిన పడుతున్నారు. కొందరు నేరాలు చేస్తూ చిన్నతనంలోనే జైలు ఊచలు లెక్కపెడుతున్నారు.

బాలుడి ఆత్మహత్య : ఇటీవల రాయదుర్గం పోలీస్​ స్టేషన్​లో జరిగిన విషాదం కలవర పెడుతోంది. 14 ఏళ్ల బాలుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తండ్రి మద్యం తాగొచ్చి తల్లితో రోజు గొడవపడేవాడు. ఈ తగాదాన్ని అడ్డుకోవడానికి వెళ్లినపుడు దూషించడం వల్ల మనస్తాపానికి గురై బాలుడు ఊరేసుకున్నాడు.

ఒకరినొకరు నిందించుకోవడంతో కుంగుబాటు : భార్యభర్తల పరస్పర నిందలు పిల్లల బాల్యాన్ని కుంగదీస్తున్నాయి. పరీక్షలో పిల్లలకు తక్కువ మార్కులు వచ్చినా, ప్రమాదవశాత్తూ గాయపడినా 'నువ్వేం చేస్తున్నావ్​' అంటూ ఒకరినొకరు నిందించుకొని తప్పుబడుతుంటారు. ఇలా నిందారోపణలు కౌమార దశలో పిల్లల్లో గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఇతరులు వేధించినా, ఇబ్బంది పెట్టినా, సమస్య ఏదైనా వచ్చినపుడు అమ్మానాన్నకు చెబితే ఎలా స్పందిస్తారో, లేక ఇద్దరు గొడవపడతారనే భయంతో లోలోపలే కుమిలిపోతున్నారు.

తల్లిదండ్రులు ప్రతి రోజూ పిల్లలతో కనీసం 15 నిమిషాలైనా మాట్లాడాలి. తల్లిదండ్రుల మధ్య వాదోపవాదాలు పిల్లలపై విపరీత ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. పిల్లలు కొన్నిసార్లు జీవితంలో ఎలాంటి లక్ష్యం లేకుండా ప్రవర్తించే అవకాశం ఉంది. సమస్య ఏదైనా సరే వారికి అర్థమయ్యేలా వివరించాలి. విదేశాల్లో వివాహానికి ముందే పిల్లల పెంపకం, వారి ముందు గొడవలు పడకూడదంటూ ప్రత్యేకమైన కౌన్సిలింగ్​లు ఇస్తుంటారు - డాక్టర్ మమతా రఘువీర్, మానసిక నిపుణురాలు, తరుణి స్వచ్ఛంద సంస్థ డైరెక్టర్

పిల్లల్లో కాండక్ట్​ డిజార్డర్ : తల్లిదండ్రులు గొడవ పడితే పిల్లల్లో కాండక్ట్​ డిజార్డర్​ మొదలవుతోందట. పెద్దలకు ఎదురు తిరగడం, దూకుడుగా ప్రవర్తించడం, తోటి విద్యార్థులతో గొడవ పడతారు. ఇంకా ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని లెక్కచేయరు. తల్లిదండ్రులు ఈ కింది జాగ్రత్తలు పాటించాలి

  • భార్యభర్తలు పిల్లల ముందు తగాదాలు పెట్టుకోవద్దు
  • ఇద్దరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి. చర్చించుకొని పరిష్కరించుకోవాలి
  • పిల్లలు సరిగ్గా చదవకపోయిన, సమస్యలో ఇరుక్కున్నా అమ్మనాన్నలు నిందారోపణలు చేయకూడదు
  • అమ్మ, నాన్న కలివిడిగా ఉన్న పిల్లలు తమ బాధ, సంతోషాలు, అభిప్రాయాలను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారు
  • కనీసం అరగంట ఫోన్​, టీవీ లేకుండా పిల్లలతో మనసు విప్పి మాట్లాడండి, ఆటలు ఆడండి
  • పిల్లలతో ఆప్యాయంగా ఉండాలి. కోపంలో ఉన్నప్పుడు వారిపై అరవకండి.
  • పిల్లలను చిరునవ్వుతో దగ్గరకు తీసుకోవాలి. తలపై చేయి వేయడం, హత్తుకోవడం వల్ల ఆత్మీయ స్పర్శ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.
  • ఇప్పుడున్న పిల్లలకు పెద్ద పెద్ద సందేశాలు అవసరం లేదు. వారితో ఒక ఫ్రెండ్​లా మాట్లాడాలి.
  • ఈరోజు ఎలా అనిపించిందని అడిగి ప్రేమగా మాట్లాడండి. ఇతరులతో మాత్రం పోల్చకండి.
  • పిల్లలపై నమ్మకం ఉంచాలి. వాళ్ల సానుకూల నిర్ణయాలను స్వాగతించాలి. పలు విషయాలపై వారికి స్వేచ్ఛనివ్వాలి. తప్పుజరిగితే సరిదిద్దుకునే అవకాశం వారికి ఇవ్వాలి.

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TAGGED:

PARENTS FIGHTING
తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవ
PARENTS PROBEMS EFFECT ON CHILDRENS
FIGHTING IMPACT ON CHILDRENS
PARENTAL ARGUMENTS AFFECT CHILDREN

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