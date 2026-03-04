మండలిని కుదిపేసిన తిరుమల కల్తీ నెయ్యి - అధికార, విపక్షాల మధ్య తీవ్ర మాటల యుద్దం
శాసనమండలిని కుదిపేసిన తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి అంశం - ప్రకటన తర్వాత చర్చ చేపట్టాలని ఛైర్మన్కు వినతి - ప్రకటన లేకుండానే చర్చ చేపడతామనడంపై సభ్యుల మధ్య వాదోపవాదాలు
Argument in Council over Tirumala Laddu Issue: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ అంశంపై శాసన మండలి దద్దరిల్లింది. అధికార, విపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్దానికి దారి తీసింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తిరుమలలో నెయ్యి కల్తీనే జరగలేదని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వెనకేసుకు రాగా మంత్రులు దీటుగా తిప్పి కొట్టారు. నెయ్యి కల్తీకి ముమ్మాటికీ వైఎస్సార్సీపీ పాపమేనని మంత్రులు మండిపడ్డారు. పరస్పరం ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. జగన్ సహా ఇతర నేతలపై కూటమి నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. జగన్ క్రిష్టియన్ అంటూ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపగా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళనతో సభ రేపటికి వాయిదా పడింది.
తీవ్ర గందరగోళం, వాడీవేడీ వాదనలు, ఛైర్మన్ తీరుపై మంత్రులు, కూటమి సభ్యుల అభ్యంతరాలతో కల్తీ నెయ్యి అంశంపై శాసన మండలిలో చర్చ రచ్చగా మారింది. తొలుత ప్రశ్నోత్తరాలు ముగిశాక కల్తీ నెయ్యిపై చర్చ చేపడుతున్నట్లు ఛైర్మన్ మోషేనురాజు ప్రకటించారు. అయితే ముందుగా ప్రభుత్వం తరపున సంబంధిత మంత్రి ప్రకటన చేస్తారని తర్వాత చర్చను ప్రారంభించాలని మంత్రులు ఛైర్మన్ను కోరారు. అందుకు ఛైర్మన్ అంగీకరించలేదు. నేరుగా చర్చ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఛైర్మన్ నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టిన మంత్రులు దుస్సంప్రదాయానికి తెరలేపొద్దని, సంప్రదాయాలకు తిలోదకాలు ఇవ్వొద్దని తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇరువురి మధ్య సంవాదం నడిచింది.
వైవీ సుబ్బారెడ్డి స్వయంగా ఒప్పుకున్నారు: చర్చకే అధికార పార్టీ అంగీకరించడంతో నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించి చర్చను ప్రారంభించారు. తొలుత వైఎస్సార్సీపీ నుంచి మాట్లాడిన పర్వత రెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డి చేసిన పలు ఆరోపణలను మంత్రులు దీటుగా తిప్పికొట్టారు. నెయ్యిలో, జంతు కొవ్వు ఉండొచ్చు లేదా ఆవు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఇలా జరగవచ్చని ఎన్డీడీబీ నివేదికలో చెప్పిందని చంద్రశేఖరరెడ్డి అన్నారు. లడ్డూలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని చంద్రబాబు అసత్యాలు చెప్పారని ఆరోపించగా మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఖండించారు. ఎన్డీడీబీ నివేదికలో జంతుకొవ్వులు కలిశాయని స్పష్టంగా ఉందన్న మంత్రి కల్తీ జరిగిందని వైవీ సుబ్బారెడ్డి స్వయంగా ఒప్పుకున్నారన్నారు. భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించవద్దని సూచించారు. తిరుమల శ్రీవారిపై జగన్కు నమ్మకం లేదని కనీసం అఫిడవిట్లో సంతకం పెట్టలేదన్నారు. ప్రజలు చెప్పులతో కొడతారని సంబంధం లేని అంశాలు ప్రస్తావిస్తున్నారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మండిపడ్డారు. సంగం డెయిరీపై చేసిన ఆరోపణలను మంత్రి అనగాని తిప్పికొట్టారు.
అనంతరం చర్చలో మాట్లాడిన ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పంచుమర్తి అనురాధ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో దుయ్యబట్టారు. నెయ్యి సరఫరా నిబంధనలు సడలించి అక్రమాలకు పాల్పడింది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమేనని వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఫుడ్ సేఫ్టీ నిబంధనలు, వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేశారని, టెండర్ నిబంధనలు మార్చుతూ అప్పటి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి సంతకం చేశారన్నారు. నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని జంతు కొవ్వు కలిసిందని ఎన్డీడీబీ స్పష్టంగా నివేదిక ఇచ్చిందని, భయంకరమైన యాసిడ్లతోసహా జంతు కొవ్వు కలిసిందని నివేదికలో ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆర్గనైజ్డ్ క్రైం చేసి జగన్, వైవీ సుబ్బారెడ్డి, కరుణాకర్ రెడ్డి బుకాయిస్తున్నారని అన్నారు. ఇది కుంభకోణమే కాదు హిందూత్వంపై దాడి అని ధ్వజమెత్తారు. అలానే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు హెరిటేజ్ సంస్థకు కచ్చితంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
దేవుడు మిమ్మల్ని వదలి పెట్టరు: ఈ క్రమంలో చర్చలో మాట్లాడిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవరావు చేసిన ఆరోపణలపై మంత్రులు మండిపడ్డారు. కల్తీ జరగలేదని సిట్ నివేదికలో తెలిపిందని, నాణ్యత లోపాన్ని పట్టుకుని కల్తీ అని మాట్లాడుతున్నారన్న మాధవరావు ఆదాయం కోసమే తిరుమల కల్తీ అంశాన్ని వాడుకుంటున్నారని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నెయ్యి కల్తీ జరిగినట్లు ఏ భక్తుడూ ఫిర్యాదు చేయలేదన్న మాధవరావు వ్యాఖ్యలను మంత్రులు తిప్పికొట్టారు. కల్తీ జరగలేదని చెప్పేందుకు వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులకు సిగ్గుపడాలని మంత్రి లోకేశ్ మండిపడ్డారు. దేవుడిపై నమ్మకం ఉందని డిక్లరేషన్పై జగన్ కనీసం సంతకం పెట్టలేదని తెలిపారు. లడ్డూలో అసలు కల్తీ జరగలేదని చెబుతున్నారని దేవుడు మిమ్మల్ని వదలి పెట్టరని లోకేశ్ అన్నారు.
విపక్షం చేసిన ఆరోపణలపై దీటుగా సమాధానం ఇచ్చే క్రమంలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు సభలో దుమారం రేపాయి. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు బాధ కలిగిస్తోందని అన్నారు. మండలి చైర్మన్, జగన్ క్రిస్టియన్లు అని మంత్రి వ్యాఖ్యానించడంపై సభలో తీవ్ర గందరగోళం రేగింది. మంత్రి వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం తెలిపిన ఛైర్మన్ కొయ్యె మోషేన్ రాజు తాను క్రిస్టియన్ కాదు హిందువుని ఈ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఛైర్మన్ హిందువునని ఒప్పుకున్నందుకు తాను చేసిన మాటలు వెనక్కి తీసుకుంటున్ననట్లు మంత్రి అచ్చెన్న తెలిపారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణ చెప్పాలని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. పోడియం చుట్టు ముట్టి నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళన చేశారు.
సభ్యుల ఆందోళన మద్యే మాట్లాడిన సోము వీర్రాజు కల్తీ నెయ్యిపై గత ప్రభుత్వ వైఖరిని తీవ్ర స్థాయిలో దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ వారంతా హిందువులకు, శ్రీవారికి అపకారం చేశారని మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో సోమువీర్రాజు మాట్లాడుతుండగా పదేపదే వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అడ్డుపడ్డారు. దీంతో సభను ఛైర్మన్ గురువారానికి వాయిదా వేశారు.
