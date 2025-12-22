బయట తిరగనివ్వవు - ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వవు : వానర సమస్య తీర్చండి సారూ!
కరీంనగర్ పట్టణంలో తీవ్రమవుతున్న కోతుల బెడద - గుంపులుగా ఇళ్లల్లోకి ప్రవేశిస్తూ గందరగోళం - అధికారుల చొరవ కరవు - పంచాయతీల్లాగే నగరంలోనూ పరిష్కరించాలని ప్రజల ఆవేదన
Published : December 22, 2025 at 12:42 PM IST
Monkey's Problem in Karimnagar : ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో సర్పంచిగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు పలు వాగ్దానాలు చేశారు. కానీ ఒక అభ్యర్థి మాత్రం గ్రామ ప్రజలకు ఒకటే హామీ ఇచ్చాడు. 'నన్ను గెలిపిస్తే ఊర్లో కోతుల బెడద లేకుండా చేస్తా'నని. తీరా ఫలితాల్లో ఆ అభ్యర్థే భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందాడు. అక్కడి ప్రజలు వానరాలతో ఎంతగా విసిగిపోయారో ఈ ఘటనతో అర్థమవుతోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా వీటి సమస్య అధికంగానే ఉంది. జన సందోహం ఉన్న చోటే హంగామా సృష్టిస్తూ, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నాయి. కోతుల దండు ఒక్కసారిగా ఇళ్లలోకి దూరి, వస్తువులను చిందరవందర చేస్తున్నాయి.
నగరంలో కూడా పరిష్కరించండి : గ్రామాల్లో అంటే పంచాయతీ ఎన్నికల ద్వారా కొంత మేర ప్రజలకు కోతుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతోంది. కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా పట్టణంలో వానర మూకలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ముకరంపుర, గణేశ్నగర్, హనుమాన్నగర్, కట్టరాంపూర్, విద్యానగర్, అలకాపురికాలనీ, మంకమ్మ తోట, రాంనగర్, అంబేడ్కర్ నగర్, సుభాశ్నగర్, హౌసింగ్ బోర్డుతో పాటు విలీన కాలనీల్లో వీటి బెడద ఎక్కువగా ఉంది. పంచాయతీల్లో వాటిని ఎలా తరలిస్తున్నారో, పట్టణంలో కూడా అదే విధంగా కోతుల నుంచి విముక్తి కలిగించేలా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
ఆహారపు వేటలో : కరీంనగర్ పట్టణ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వాటికి ఆవాసమైన భారీ వృక్షాలను నరికివేశారు. ఆ చెట్లు తప్ప వాటికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేకుండా పోయింది. దీంతో అవి దగ్గర్లోని జనావాసాలకు వచ్చేస్తున్నాయి. కేవలం ఒక్క మర్రి చెట్టు ఉంటే, అక్కడే దాదాపు వెయ్యి కోతులు ఉంటాయని అటవీ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. అవి భారీ సంఖ్యలో ఉన్నందున వాటికి ఆహారం దొరకడం చాలా క్లిష్టంగా మారింది. జామ, మామిడి, దానిమ్మ చెట్లు ఉన్న ప్రాంతాలకు అవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.
మేడలపై దుర్గంధం చేస్తూ : వానరాలకు ఎక్కడ సులువుగా ఆహారం దొరికితే, అవి మళ్లీ అక్కడికే వస్తాయి. లేదంటే ఏకంగా అక్కడే తిష్ఠ వేస్తాయి. కొంతమంది పండ్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఆరు బయట ఉంచడంతో ఆ ప్రాంతాలకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అందుకే వీధుల్లో, ఇళ్లల్లో వాటికి తినడానికి ఏదైనా లభ్యమవుతుందనే నగర ప్రాంతాలను వదిలేయడం లేదు. అపార్టుమెంట్లు, పెద్ద పెద్ద దాబాలపై గంటల తరబడి సంచరిస్తూ, మలమూత్రం విసర్జిస్తూ దుర్గంధంగా మారుస్తున్నాయి.
తరిమేయాలని చూస్తే దాడులే : వానరాలు ఇళ్లల్లోకి ప్రవేశించే సందర్భంలో మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లలు వాటికి ఎదురు పడి తరిమేయాలని ప్రయత్నిస్తే దాడులకు దిగుతున్నాయి. కేవలం పట్టణ ప్రాంతంలోనే ఒక నెలకు సగటున 15 మంది వరకు గాయాల పాలవుతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొందరికి కాళ్లు, చేతులు కూడా విరిగిన సందర్భాలున్నాయి.
ఏవేవో ప్రయత్నాలు : అధికారులు కోతులను పట్టుకుని, శస్త్ర చికిత్సలు చేయకపోవడంతో వాటి సంతానోత్పత్తి విపరీతంగా పెరిపోయింది. పట్టణంలో దాదాపు వెయ్యి కోతులు ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కొండముచ్చులు అంటే కోతులకు భయం. అందుకే కొందరు వాటిని తీసుకొచ్చి వదిలేయడంతో అవి ఆ ప్రాంతాల వరకు రావడం తగ్గించాయి. మరికొందరు కొండెంగల ఫ్లెక్సీలు ముద్రించి, బొమ్మలను ఏర్పాటు చేసి సమస్యాత్మక ప్రదేశాల్లో ప్రదర్శిస్తూ కోతులను పారదోలేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొన్ని కాలనీలకు వానరాలు గుంపులుగా వస్తున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. మేము కూడా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం.ఈ కోతుల బెడద గురించి కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. సాధ్యమైనంత త్వరగా చర్యలు చేపడతాం. - దుర్గాప్రసాద్ రెడ్డి, కరీంనగర్ నగర పాలిక పశు వైద్యాధికారి
