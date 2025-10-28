ETV Bharat / state

ఆధార్​ కేంద్రాల్లో అదనంగా వసూలు చేసున్నారా? - ఈ నంబర్​కు ఒక్క కాల్​ చేస్తే సరి

ఆధార్ కార్డు నమోదు కష్టాలు - పలు ఆధార్​ కేంద్రాల్లో అడ్డగోలు వసూళ్లు - అధికారుల నామమాత్రపు తనిఖీలు

Aadhaar Free Update Extra Charges
Aadhaar Free Update Extra Charges (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Aadhaar Update Extra Charges : మనం ఎవరో చెప్పాలనుకుంటే ఆధారే ఆధారం. దేశంలో అందరికీ ఇది అవసరమే. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పథకాలు, ఇంకా ప్రతి దానికి ఆధార్​ అనేది ముఖ్యం అయిపోయింది. దీంతో ఆధార్​ కేంద్రాల వద్ద నిత్యం జనాలు బారులు తీరుతూనే ఉంటారు. ఆధార్​లో కొత్తగా నమోదుతో పాటు బయో మెట్రిక్​ అప్​డేట్​, చిరునామా, పేరు మార్పుల కోసం నిత్యం ఆధార్​ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారు. ఇదే అదనుగా పలు ఆధార్​ కేంద్రాల్లో అడ్డగోలుగా వసూళ్లు చేస్తున్నారు. అధికారులు నామమాత్రపు తనిఖీలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో కొన్ని కేంద్రాల్లో ఇష్టారీతిగా వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆధార్​ నమోదు విషయంలో వసూలు చేసే ప్రతి రుసుంపై రూ.25 అదనంగా పెంచింది. ఈ అదనపు రుసుము పెంపు అక్టోబరు ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తప్పనిసరిగా ప్రతి కేంద్రంలో రుసుములకు సంబంధించిన గోడ చార్టులను ప్రజలకు కనిపించేలా ఉంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

నూతన ఛార్జీలు ఇలా :

  • కొత్తగా ఆధార్​ నమోదు - ఉచితం
  • 5 నుంచి 7, 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల వారికి బయోమెట్రిక్​ అప్​డేట్​ - ఉచితం
  • పేరు, చిరునామా, పుట్టినతేజీ, సెల్​ఫోన్​ సంఖ్య, జెండర్​, ఈ-మెయిల్​ ఐడీ నమోదు - రూ.75
  • డాక్యుమెంట్​ అప్​లోడ్​ - రూ.75
  • 17 ఏళ్లు పైబడినవారికి బయోమెట్రిక్​ అప్​డేట్​ - రూ.125
  • ఇంటికి వచ్చి ఆధార్ నమోదు, అప్​డేట్​ - రూ.700
  • అదే ఇంట్లో మరో వ్యక్తి ఆధార్​ నమోదుకు - రూ.100 నుంచి రూ.350
  • ఆధార్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకొని, ప్రింట్​ తీసుకోవడం - రూ.40

ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి :

  • నిర్దేశిత రుసుముల కంటే ఆధార్​లో మార్పుచేర్పులకు ఛార్జీలను ఎక్కువగా తీసుకుంటే 1947 నంబరుకు ఫోన్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. అలాగే డైరెక్ట్​గా ఆధార్​ సైట్​లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • help@uidai.gov.in మెయిల్‌ ద్వారా కంప్లైంట్‌ ఇవ్వవచ్చు.
  • https://resident.uidai.gov.in/file-complaint ద్వారా నేరుగా కూడా తెలపవచ్చు.

రూ.500 -రూ.1000 వసూలు : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో మొత్తం 16 శాశ్వత ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలంపూర్​, గట్టు, గద్వాల, అయిజ, కేటీదొడ్డి, ఎర్రవల్లి, మానవపాడు, మల్దకల్​, వడ్డేపల్లి, ఉండవల్లి మండలాల్లో ఇవి ఉన్నాయి. రాజోలి, ధరూర్​, ఇటిక్యాల మండలాల్లో ఆధార్​ కేంద్రాలు లేవు. అలాగే కొన్ని కేంద్రాల వారు ఉచితంగా చేయాల్సిన సర్వీసులకు సైతం రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక రుసుముతో వసూలు చేసే వాటికి ప్రజల అవసరాన్ని బట్టి రూ.500-రూ.1000 వరకు అక్రమంగా వసూలు చేస్తుండటంతో ప్రజలపై ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ విషయంపై ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే చాలా ఖర్చులు ఉంటాయనే సమాధానాలు చెబుతున్నారు.

