ఆధార్ కార్డు నమోదు కష్టాలు - పలు ఆధార్ కేంద్రాల్లో అడ్డగోలు వసూళ్లు - అధికారుల నామమాత్రపు తనిఖీలు
Published : October 28, 2025 at 12:50 PM IST
Aadhaar Update Extra Charges : మనం ఎవరో చెప్పాలనుకుంటే ఆధారే ఆధారం. దేశంలో అందరికీ ఇది అవసరమే. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పథకాలు, ఇంకా ప్రతి దానికి ఆధార్ అనేది ముఖ్యం అయిపోయింది. దీంతో ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద నిత్యం జనాలు బారులు తీరుతూనే ఉంటారు. ఆధార్లో కొత్తగా నమోదుతో పాటు బయో మెట్రిక్ అప్డేట్, చిరునామా, పేరు మార్పుల కోసం నిత్యం ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారు. ఇదే అదనుగా పలు ఆధార్ కేంద్రాల్లో అడ్డగోలుగా వసూళ్లు చేస్తున్నారు. అధికారులు నామమాత్రపు తనిఖీలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో కొన్ని కేంద్రాల్లో ఇష్టారీతిగా వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆధార్ నమోదు విషయంలో వసూలు చేసే ప్రతి రుసుంపై రూ.25 అదనంగా పెంచింది. ఈ అదనపు రుసుము పెంపు అక్టోబరు ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తప్పనిసరిగా ప్రతి కేంద్రంలో రుసుములకు సంబంధించిన గోడ చార్టులను ప్రజలకు కనిపించేలా ఉంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నూతన ఛార్జీలు ఇలా :
- కొత్తగా ఆధార్ నమోదు - ఉచితం
- 5 నుంచి 7, 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల వారికి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ - ఉచితం
- పేరు, చిరునామా, పుట్టినతేజీ, సెల్ఫోన్ సంఖ్య, జెండర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ నమోదు - రూ.75
- డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ - రూ.75
- 17 ఏళ్లు పైబడినవారికి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ - రూ.125
- ఇంటికి వచ్చి ఆధార్ నమోదు, అప్డేట్ - రూ.700
- అదే ఇంట్లో మరో వ్యక్తి ఆధార్ నమోదుకు - రూ.100 నుంచి రూ.350
- ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ప్రింట్ తీసుకోవడం - రూ.40
ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి :
- నిర్దేశిత రుసుముల కంటే ఆధార్లో మార్పుచేర్పులకు ఛార్జీలను ఎక్కువగా తీసుకుంటే 1947 నంబరుకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. అలాగే డైరెక్ట్గా ఆధార్ సైట్లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- help@uidai.gov.in మెయిల్ ద్వారా కంప్లైంట్ ఇవ్వవచ్చు.
- https://resident.uidai.gov.in/file-complaint ద్వారా నేరుగా కూడా తెలపవచ్చు.
రూ.500 -రూ.1000 వసూలు : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో మొత్తం 16 శాశ్వత ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలంపూర్, గట్టు, గద్వాల, అయిజ, కేటీదొడ్డి, ఎర్రవల్లి, మానవపాడు, మల్దకల్, వడ్డేపల్లి, ఉండవల్లి మండలాల్లో ఇవి ఉన్నాయి. రాజోలి, ధరూర్, ఇటిక్యాల మండలాల్లో ఆధార్ కేంద్రాలు లేవు. అలాగే కొన్ని కేంద్రాల వారు ఉచితంగా చేయాల్సిన సర్వీసులకు సైతం రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక రుసుముతో వసూలు చేసే వాటికి ప్రజల అవసరాన్ని బట్టి రూ.500-రూ.1000 వరకు అక్రమంగా వసూలు చేస్తుండటంతో ప్రజలపై ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ విషయంపై ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే చాలా ఖర్చులు ఉంటాయనే సమాధానాలు చెబుతున్నారు.
