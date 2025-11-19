విద్యార్థులకు సరికొత్త అవకాశం - చారిత్రక ఆనవాళ్ల గుర్తింపులో పురావస్తు శాఖతో కలిసి పని చేయొచ్చు
చారిత్రక ఆనవాళ్ల గుర్తించే ప్రక్రియలో యువత భాగస్వామ్యం - జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలలతో ఈ మేరకు ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్న పురావస్తు శాఖ - ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు చరిత్ర విషయాల్లో పరిచయం పెంచుకునే అవకాశం
Published : November 19, 2025 at 11:32 AM IST
College Students with Archaeology Department : చారిత్రక ఆనవాళ్ల గుర్తించే ప్రక్రియలో యువతను భాగస్వాములను చేసే ప్రయత్నాన్ని పురావస్తు శాఖ ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్న జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలలతో ఈ మేరకు ఒప్పందం చేసుకుంటోంది. అరకొర అధికారులు, సిబ్బందితో నెట్టుకొస్తున్న ఆ శాఖ కళాశాలలతో చేసుకునే ఒప్పందం ద్వారా యువతను తమ పరిశోధనలో, ప్రయత్నాల్లో భాగస్వాములను చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తద్వారా స్వామికార్యం, స్వకార్యం కూడా నెరవేరనుంది.
ఒక్కదానికే పరిమితం కాదు : పురావస్తు - కళాశాలల ఒప్పందం కేవలం చరిత్ర విభాగానికే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే. రసాయన శాస్త్రం విభాగాల పాత్ర కూడా ప్రముఖంగా ఉంటుంది. సేకరించిన చరిత్ర ఆనవాళ్లను భద్రపరచటంలో ఈ శాస్త్ర విభాగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
భద్రాచలంతో మొదలు : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 40 డిగ్రీ కళాశాలలు ఉన్నాయి. భద్రాచలం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఇప్పటికే పురావస్తు శాఖతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకునేందుకు దరఖాస్తు పంపింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 15 డిగ్రీ కళాశాలలు ఈ పురావస్తు విభాగంతో ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎస్ఆర్అండ్బీజీఎన్ఆర్, మరో కళాశాల కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తున్నాయి. భద్రాచలంలో పురావస్తు శాఖ పర్యవేక్షణలో మ్యూజియం ఏర్పాటుకు అక్కడి యంత్రాంగం ఆసక్తి చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మ్యూజియం కోసం తొలి అడుగు పడింది. పురావస్తు శాఖ అధికారుల బృందం త్వరలోనే భద్రాచలానికి రానుంది.
యువతకు చరిత్రపై అవగాహన : వారసత్వ సంపద, చరిత్ర ఆనవాళ్ల గురించి యువతకు అవగాహన కల్పించడం, వారిలో ఆసక్తి పెంచడంతో పాటు పరిశోధనలో భాగస్వాములను చేయడం.
కలిగే ప్రయోజనాలు ఇలా :
- సదస్సులు, పరిశీలనలు, పరిశోధనలు వంటి కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులను భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా చరిత్రపై పట్టు పెరుగుతుంది.
- చారిత్రక అవశేషాలును ఎలా గుర్తించాలి? వాటిని ఎలా వెలికితీయాలి? పరిశోధనల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఆధునిక పద్ధతులపై అవగాహన కల్పిస్తారు.
- సేకరించిన అంశాలను కళాశాలలో భద్రపర్చేందుకు, వారసత్వ విభాగం ఏర్పాటుకు అనుమతిస్తారు.
- పరిశోధనలో భాగస్వాములైన విద్యార్థులకు ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందిస్తారు. భవిష్యత్తులో పురావస్తు విభాగం కొలువుల భర్తీలో వీరికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం పెరుగుతుందని : భద్రాచలంలో పురావస్తు శాఖ పర్యవేక్షణలో మ్యూజియం అభివృద్ధి చేసేందుకు పీఓ ఆసక్తిగా ఉన్నారని భద్రాచలం డిగ్రీ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ జాన్ మిల్టన్ అన్నారు. ఈ క్రమంలో విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం పెరుగుతుందనే ఆలోచనతో ఒప్పందానికి దరఖాస్తు పంపామని తెలిపారు.
"భద్రాచలంలో పురావస్తు శాఖ పర్యవేక్షణలో మ్యూజియం అభివృద్ధి చేసేందుకు పీఓ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం పెరుగుతుందనే ఆలోచనతో ఒప్పందానికి దరఖాస్తు పంపాం." - జాన్ మిల్టన్, ప్రిన్సిపాల్, భద్రాచలం డిగ్రీ కాలేజీ
చరిత్ర విషయాల్లో ఆసక్తి : డిగ్రీ కళాశాలతో జరిగే ఒప్పందం ద్వారా నేరుగా చరిత్ర విభాగం, కళాశాలలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు చరిత్ర విషయాల్లో పరిచయం పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని పురావస్తు శాఖ రాష్ట్ర సంచాలకుడు అర్జున్రావు అన్నారు. ఆ ఉద్దేశంతో కళాశాలలతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నామని వివరించారు.
"డిగ్రీ కళాశాలతో జరిగే ఒప్పందం ద్వారా నేరుగా చరిత్ర విభాగం, కళాశాలలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు చరిత్ర విషయాల్లో పరిచయం పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ సదుద్దేశంతోనే కాలేజీలతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాం." - అర్జున్రావు, పురావస్తు శాఖ రాష్ట్ర సంచాలకుడు
