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'పాలుట్ల' ఒకప్పుడు పెద్ద పట్టణం - ఇప్పుడు గిరిజన గూడెం - పరిశోధనలో బయటపడ్డ ఆసక్తికర విషయం

భారత పురావస్తుశాఖ మూడు రోజలు చేసిన పరిశోధనలతో వెలుగులోకి - ఈ శాసనం ఉన్న ప్రాంతానికి కిలోమీటరు పరిధిలోనే 12వ శతాబ్దానికి చెందిన కాకతీయుల కాలం నాటి శాసనం గుర్తింపు

Archaeology Department discovers Inscription In Nallamala
Archaeology Department discovers Inscription In Nallamala (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 1:41 PM IST

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Archaeology Department discovers Inscription In Nallamala : మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలంలోని దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం కనీస సౌకర్యాలు లేని పాలుట్ల గిరిజన గూడెం ఒకప్పుడు వాణిజ్య కేంద్రంగా విరాజిల్లింది. భారత పురావస్తు శాఖ శాసన విభాగం వారు ఈ నెల 11 నుంచి మూడు రోజల పాటు చేపట్టిన నల్లమలలో పరిశోధనల్లో ఈ ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం నల్లమల మధ్యలో ఉన్న పాలుట్ల సమీపంలో ఓ నంది శాసనాన్ని అధికారులు గుర్తించారు.

పాలుట్ల గ్రామం అప్పట్లో ఓ పెద్ద పట్టణంగా: భూమిలో పాతి పెట్టిన ఈ శాసనానికి నలువైపులా 83 వరుసల్లో అక్షరాలు చెక్కి ఉన్నాయి. క్రీ.శ. 1436 అక్టోబరు 18న విజయనగర రాజు రెండో దేవరాయలు కాలంలో దీన్ని వేసినట్లు గుర్తించారు. ఉదయగిరి రాజ్యం ఏరువ భూమి (ప్రస్తుత మార్కాపురం, వినుకొండ, గిద్దలూరు మధ్య ప్రాంతం) లోని పుట్టబడి, పాలుట్ల గ్రామాల పరిధిలో ఏటా 800 వరహాల (ఒక్కో వరహం సుమారు 3.4 గ్రా. మేలిమి బంగారంతో తయారు చేస్తారు) ఆదాయం వస్తుంది. రాజుగారికి పుణ్యం, రాజ్యా సంక్షేమం కాంక్షిస్తూ ఈ ఆదాయాన్ని శ్రీ పర్వతంపై కొలువుదీరిన మల్లికార్జునస్వామి (శ్రీశైలం)కి సమర్పించారు. దీని నిర్వహణ బాధ్యతలను భిక్షవృత్తి అయ్యంగారికి అప్పగించారు. పాలుట్ల గ్రామం అప్పట్లో ఓ పెద్ద పట్టణంగా, వాణిజ్య, వర్తక కేంద్రంగా ఉండేదని శాసనం ద్వారా తెలుస్తోందని పురావస్తుశాఖ డైరెక్టర్ మునిరత్నం రెడ్డి తెలిపారు. కాలక్రమంలో ఆ వైభవం కనుమరుగైంది.

నల్లమలలో రెండో దేవరాయలు కాలం నాటి శాసనం గుర్తించిన పురావస్తు శాఖ (ETV)

కాకతీయుల శాసనంలోనూ పాలుట్ల ప్రస్తావన: ప్రస్తుతం ఉన్న పాలుట్లలో గిరిజన కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. రాజ్య పాలన, సౌకర్యాల కల్పనకు అప్పట్లోనే రాజులు అన్ని వస్తువులు, పంట ఉత్పత్తులపై పన్నులు వసూలు చేసేవారని అర్థమైందని పరిశోధకులు తెలిపారు. ఈ శాసనం ఉన్న ప్రాంతానికి కిలోమీటరు పరిధిలోనే 12వ శతాబ్దానికి చెందిన కాకతీయుల కాలం నాటి శాసనం లభ్యమైంది. అందులోనూ పాలుట్ల ప్రస్తావన ఉంది.

విజయనగర రాజు రెండో దేవరాయలు కాలంలో వేయించిన ఈ శాసనం ద్వారా ఏ గ్రామాలనైతే విరాళంగా ఇచ్చారో వాటి వివరాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ శాసనం ఉన్న ప్రాంతానికి కిలోమీటరు దూరంలోనే 12వ శతాబ్దానికి చెందిన కాకతీయుల కాలం నాటి శాసనం లభించింది. పాలుట్ల గ్రామంలో ఉన్న మింది తోటలో 14 ఎకరాలు శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామికి మరో 8 ఎకరాలు శివాలయానికి ఇచ్చినట్లు శాసనం వేయించారు. ఈ శాసనాల ద్వారా పాలుట్ల గ్రామం అప్పట్లో ఓ పెద్ద పట్టణంగా, వాణిజ్య, వర్తక కేంద్రంగా ఉండేదని తెలుస్తోంది. - మునిరత్నంరెడ్డి పురావస్తుశాఖ డైరెక్టర్

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