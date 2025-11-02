అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్ - పర్యావరణ అనుమతికి గ్రీన్ సిగ్నల్
నక్కపల్లిలో ఉక్కు పరిశ్రమ - పర్యావరణానికి సంబంధించిన అన్ని అనుమతులు వచ్చినట్లు ప్రకటించిన ఏపీ సర్కార్ - దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ఫీల్డ్ కర్మాగారంగా రికార్డు సృష్టించనున్న ఆర్సెలార్ మిత్తల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 10:40 AM IST
AP Govt Approve Environmental clearance To Arcelor Mittal Plant: ఉక్కు రంగంలో దిగ్గజ సంస్థ ఆర్సెలార్ మిత్తల్ జపాన్కు చెందిన నిప్పన్ స్టీల్స్తో కలిసి సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేయనుంది. అనకాపల్లి సమీపంలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్-నిప్పాన్ స్టీల్స్(ఏఎం/ఎన్ఎస్) సంస్థ ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఉక్కు కర్మాగారానికి కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వశాఖ ఎక్స్పర్ట్ అప్రైజల్ కమిటీ(ఈఏసీ) పర్యావరణ అనుమతికి శనివారం సిఫారసు చేసింది.
గ్రీన్ఫీల్డ్ కర్మాగారంగా రికార్డు: దీంతో ఆ స్టీల్ ప్లాంట్కు సంబంధించి అన్ని అనుమతులూ వచ్చినట్టేనని, 14 నెలల రికార్డు సమయంలోనే దీన్ని సాధ్యం చేశామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. రూ.1.5 లక్షల కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్న ఉక్కు కర్మాగారం దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ఫీల్డ్ కర్మాగారంగా రికార్డును సృష్టించనుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ఏడాదికి 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో స్టీల్ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. తొలిదశలో 7.3 మిలియన్ టన్నులు, రెండోదశలో 10.5 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక సామర్థ్యంతో దీనిని నిర్మించనున్నారు. మొదటి దశకు 2,200 ఎకరాలు, రెండో దశకు 3,800 ఎకరాలు అవసరమవుతాయి. టౌన్షిప్ నిర్మాణానికి మరో 440 ఎకరాలు అవసరం.
వచ్చే నెలలో కర్మాగారానికి భూమి పూజ: ఈనెల 14, 15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో నిర్వహించనున్న భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆర్సెలార్ మిత్తల్ కర్మాగారానికి భూమి పూజను నిర్వహించనున్నారు. మొదటి దశలో 82 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉక్కు కర్మాగారం నిర్మాణాన్ని చేపడతారు. చివరి దశలో దీన్ని రూ. 2.40 కోట్ల టన్నుల వరకూ విస్తరించనున్నారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు లోబడి అతి తక్కువ కాలుష్య కారకాలు వచ్చేలా పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కర్మాగారం పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభమైతే ఏపీ ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్లో ఇదో ప్రధాన పరిశ్రమగా నిలుస్తుంది.
మూడు నెలల్లో భూ కేటాయింపు: 2024 ఆగస్టులోనే మంత్రి లోకేశ్ ఆర్సెలార్ మిత్తల్ సంస్థతో చర్చించారు. ఆ సమయంలో భూమి, విధానపరమైన మద్దతును సంస్థ కోరింది. ప్రభుత్వం మరో 3 నెలల్లోనే భూమి కేటాయించి, ఏక గవాక్ష విధానంలో పూర్తి సహాయ, సహకారాలను అందించింది. ఇంత భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఉక్కు కర్మాగారానికి 14 నెలల్లో అన్ని అనుమతులూ వచ్చేలా చేసి, శంకుస్థాపనకు సిద్ధం చేయడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’, పారదర్శక, పారిశ్రామిక అనుకూల విధానాలకు నిదర్శనమని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
ఏపీ ప్రభుత్వ వేగం, పారదర్శకత, సమర్థమైన పాలనకు ఇది ప్రత్యక్ష నిదర్శనమని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పారిశ్రామిక సహాయక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి పేర్కొన్నారు.
