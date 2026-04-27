ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు గిరిపుత్రులే కదిలారు - మెచ్చగూడలో చందాలతో వారధి నిర్మాణం
సరైన రోడ్డు, వంతెన లేక గిరిజనుల ఇబ్బందులు- వర్షం వస్తే ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి దాటాల్సిన దుస్థితి- సమస్య పరిష్కరించని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు- వంతెన నిర్మాణానికి నడుంబింగించిన గిరిజనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 3:29 PM IST
Araku Valley Mechhaguda Tribal People Build Bridge with Own Money: వర్షం వస్తే చాలు ఆ ఊరిలో నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే పెద్ద పోరాటమే చేయాలి. తమకు ఉన్న రోడ్డు సమస్యను ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడకుండా గిరిజనులంతా ఏకమై సమస్య పరిష్కారానికి ముందడుగు వేశారు. కష్టపడి కూలి చేసుకొని దాచుకున్న డబ్బును తలా ఇంతా చందాలుగా పోగేసి ఏకంగా వంతెన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అల్లూరి జిల్లా అరకులోయ మండలం మెచ్చగూడలో సుమారు 20 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. ఆ గ్రామానికి సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేక గిరిపుత్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాగుపై వంతెన లేక బయటికి వెళ్లాలంటే ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి దాటాల్సిన దుస్థితి వారిది.
చందాలు పోగేసి- పరిష్కారం వెతుకుతున్నారు: మెచ్చగూడకు రహదారి నిర్మించాలని, వాగుపై వంతెన ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు ఏన్నో ఏళ్లుగా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను వేడుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వాలు మారినా, ఏళ్లు గడుస్తున్నా సమస్య మాత్రం పరిష్కారం కాలేదు. దీంతో గిరిజనులంతా కలిసి శ్రమదానంతో మట్టి రోడ్డు నిర్మించుకున్నా వాగుపై వంతెన లేక ఇక్కట్లు తప్పలేదు. దీంతో గిరిజనులంతా ఏకమై 20 కుటుంబాల నుంచి చందాలు పోగేసి సుమారు 10 లక్షల రూపాయలు సేకరించారు. సమీపంలోని వాగు నుంచి ఇసుకను సేకరించి చేయి చేయి కలిపి వారధి నిర్మాణానికి నడుంబిగించారు. రోజూ ఉదయం ఉపాధి హామీ పనికి వెళ్తూ సాయంత్రం వేళల్లో వంతెన నిర్మాణ పనులు చేస్తున్నారు. 15 రోజులపాటు శ్రమించి కొంత మేర వంతెన పూర్తి చేశారు. ఇప్పటికైనా తమ గోడును ఆలకించి వంతెన నిర్మాణానికి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సహాయం అందించాలని గిరిజనులు కోరుతున్నారు.
'ఎన్నోసార్లు అధికారులను కలిసినా సమస్యను పరిష్కరించలేదు సరికదా పట్టించుకున్న నాథుడే లేదు. వర్షాకాలం వస్తే మా కష్టాలు ఎవరూ చూడరు. ప్రాణాలు పోయినా పట్టించుకోరు. అందుకే ఎలాగైనా వంతెన నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించున్నాం. కూలీ చేసి దాచుకున్న డబ్బుతో బ్రిడ్జ్ కట్టుకుంటున్నాం. ఊరంతా కలిసి రూ.10 లక్షల వరకు చందాలు వేసుకున్నాం. -గ్రామస్థులు
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్ల నిర్మాణాలు, అభివృద్ది శరవేగంగా జరుగుతుంది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో సైతం రవాణాను మెరుగుపరిచే దిశగా చర్యలు చేపట్టింది ప్రభుత్వం. అయినప్పటికీ తమ పరిస్థితులు మారలేదని మెచ్చగూడ వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
అడవి కాసిన "బంగారం" - మండు వేసవిలో ఆదివాసీ, గిరిజనులకు ఆదాయం!