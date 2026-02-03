ఆదివాసీ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించిన అరకు ఉత్సవ్ - పర్యాటకుల్లో జోష్
నాలుగు రోజుల పాటు ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయలో నిర్వహించిన అరకు ఉత్సవ్ - వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సందర్శకులు - ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక డిమాండ్ ఉన్న చిరుధాన్యాలకు పెద్దపీట
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 1:07 PM IST
Araku Utsav Reflects Tribal Culture : ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలను చూడటమే కాదు. దాని వెనుక ఉన్న గిరిజనుల జీవన విధానాలను కనులారా వీక్షించడమూ ఓ కొత్త అనుభూతి. 4 రోజుల పాటు ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయలో నిర్వహించిన అరకు ఉత్సవ్ అటువంటి అనుభూతినే మిగిల్చింది. పర్యాటకాభివృద్దికి అరకు ఉత్సవ్ ఓ దిక్సూచి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులు తరలివచ్చారు. వారందరూ అరకు ఉత్సవ్తో మరింత జోష్లో మునిగిపోయారు.
అలరించిన కళాకారులు : ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్నివాల్లో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సుమారు 700 మంది కళాకారులు తమ ప్రదర్శనలతో పర్యాటకులను అలరించారు. కార్నివాల్ అందరి మనసులను చూరగొంది. హెలీరైడ్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్, పారా మోటరింగ్ వంటి ఎడ్వెంచర్ కార్యక్రమాలు ప్రతీ ఒక్కరికీ కొత్త అనుభూతిని కలిగించాయి. పుష్ప సోయగాలను పెంచేలా పుష్ప ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రదర్శన పర్యాటకుల మనసును హత్తుకుంది. అరకు ఉత్సవ్కు పర్యాటకులు, స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. గతేడాది కంటే ఎక్కువ మంది వచ్చారు. వీరికి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
అరకు ఉత్సవ్ ఆహూతులను ఉర్రూతలూగించింది. ఉత్సవ్ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులకు మధురమైన అనుభూతిని మిగిల్చింది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాకారుల నృత్యాలు, గాయకుల పాటలకు జనం నుంచి వచ్చిన స్పందనతో ఉత్సవ ప్రాంగణం దద్దరిల్లింది. చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా భారీగా హాజరైన జనంతో అరకు లోయలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
అరకు ఉత్సవ్ - 2026 కార్నివాల్తో ఉత్సవ ప్రాంగణం అంతా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసా, తప్పెటగుళ్లు, పులి వేషాలు, వివిధ రూపాల అలంకరణతో ప్రదర్శనలు, భరత నాట్యం, చెక్క భజన, కొమ్ము బూరల నృత్యం, తీన్మార్, బిందెల నృత్యంతో పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయి.
ఉత్సవ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్కూబా డైవింగ్, జిప్ లైనర్, చిరుధాన్యాలతో ఏర్పాటు చేసిన వంటకాలు, కారవాన్ వాహనాలు, స్టారీ స్కై రూమ్స్ స్టాళ్లు పర్యాటకులను ఆకట్టుకున్నాయి. వాటిని ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకించారు. పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం చొంపి గ్రామంలో హోంస్టేలు ఏర్పాటు చేశారు.
చిరుధాన్యాలతో అరకు తాలీ : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చిరుధాన్యాలకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. వీటితో ప్రత్యేకంగా వంటకాలను తయారు చేశారు. వీటిని పర్యాటకులకు రుచి చూపించే బృహత్తర కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్ శ్రీకారం చుట్టారు. చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన వివిధ రకాల వంటకాల తాలీని ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి ‘అరకు కౌనీ’గా పేరు పెట్టారు. దీన్ని స్థానికంగా లభించే కొర్రలు, జొన్నలు, గంట్లు, సామలు తదితరాలతో తయారు చేశారు. వీటిని అరకు ప్రాంతంలోని అన్ని హోటళ్లలో అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. చిరుధాన్యాల ఆహారంతో ఆరోగ్యంతో పాటు గిరిజన వంటలకు డిమాండ్ పెరగనుంది. దీంతో స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. చిరుధాన్యాలతో పరమాన్నం, పులిహోరలను కూడా తయారు చేశారు.
కళ్లకు కట్టేలా నృత్యాలు : గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ సారి ఉత్సవాలకు సుమారు 10 రాష్ట్రాలోని గిరిజన కళాకారులు విచ్చేయడం గమనార్హం. వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ఆదివాసీల జీవన విధానాలు, వారి ఆచార, సంప్రదాయాలను కళ్లకు కట్టేలా నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. మన్యంలో గిరిజనులు ప్రతి భావోద్వేగాన్ని సంప్రదాయ నృత్యమైన థింసా ఆడుతూ ప్రదర్శిస్తారు. వారిని ఇతర రాష్ట్రాల సంప్రదాయాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
