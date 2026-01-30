ETV Bharat / state

అట్టహాసంగా "అరకు ఉత్సవ్" 2026 ప్రారంభం - కార్నివాల్‌లో మురిపించిన కళా ప్రదర్శనలు

ఉత్సవాలకు హాజరైన మంత్రులు దుర్గేష్, సంధ్యారాణి - లంబసింగిలో సుమారు రూ.6.5 కోట్లతో రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి టెంట్‌ సిటీ, దాదాపు రూ.5 కోట్లతో కారవాన్‌ పార్కులు, రూ.1.23 కోట్లతో హోంస్టేలు ఏర్పాటు

Araku Utsav 2026 Has Started In Alluri Sitarama Raju District
Araku Utsav 2026 Has Started In Alluri Sitarama Raju District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 8:37 AM IST

Araku Utsav 2026 In Alluri Sitarama Raju District: పర్యాటక గమ్యంగా తూర్పుతీరాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్న పర్యాటక ఉత్సవాలను రానున్నరోజుల్లో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పండగగా తీర్చిదిద్దుతామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ పేర్కొన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఆంధ్రా ఊటీగా పేరుగాంచిన అరకులోయలో గురువారం '‘అరకు ఉత్సవ్‌-2026"ను గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణితో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. స్థానిక సంప్రదాయాలు, సరికొత్త హంగులు కలగలిసి సందర్శకులను మురిపించాయి. గిరిజన సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియజేసేలా నాలుగు రోజులు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

రాష్ట్రంలోనే తొలి టెంట్‌ సిటీ : విశాఖ ఉత్సవ్‌లో భాగంగానే అనకాపల్లి, అరకు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. లంబసింగిలో సుమారు రూ.6.5 కోట్లతో రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి టెంట్‌ సిటీ, దాదాపు రూ.5 కోట్లతో కారవాన్‌ పార్కులు, రూ.1.23 కోట్లతో హోంస్టేలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వివరించారు. ‘గతంలో పర్యాటకమంటే విలాసవంతమైన హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. కూటమి ప్రభుత్వం పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదాను కల్పించింది. ఇప్పుడు ప్రపంచ పర్యాటకులకు ఆంధ్రుడి ఆతిథ్యం సరికొత్త చిరునామాగా మారుతోంది’ అని పేర్కొన్నారు.

ప్రభుత్వం ఉత్సవాల పేరిట రూ.కోట్లు వృథా చేస్తోందని వైఎస్సార్​సీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారని, వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో గంజాయిని పెంచితే, ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఘుమఘుమలాడే అరకు కాఫీని పండిస్తోంది అని మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి అన్నారు. కార్యక్రమంలో పర్యాటకశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్‌ జైన్‌ ఏపీటీడీసీ ఛైర్మన్‌ బాలాజీ, కోట్ని బాలాజీ, దొన్నుదొర, శ్రావణ్‌కుమార్ పాల్గొన్నారు.

స్కూబా డ్రైవింగ్​, జిప్​ లైనర్​ : వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన 700 మంది కళాకారులు ప్రారంభ వేడుకల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. కార్నివాల్​తో ఉత్సవ్​ ప్రాంగణం ఉర్రూతలూగింది. గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసా, తప్పెటగుళ్లు, పులి వేషాలు, వివిధ రూపాల అలంకరణతో ప్రదర్శనలు, భరతనాట్యం, చెక్కభజన, కొమ్ము బూరల నృత్యం, తీన్​మార్​, బిందెల నృత్యంతో ఆహుతులను అలరించారు. ఉత్సవ్​ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్కూబా డ్రైవింగ్​, జిప్​ లైనర్​, చిరుధాన్యాలతో ఏర్పాటు చేసిన వంటకాలు, కారావాన్​ వాహనాలు, స్టారీ స్కై రూమ్స్​ స్టాళ్లని మంత్రులు తిలకించారు. అనంతరం చొంపి గ్రామంలోని హోంస్టేను మంత్రులు సందర్శించారు. అక్కడ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, వసతులు, పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉన్న వంటకాల వివరాలు నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

కొర్రలు, సామలు, జొన్నలు : అరకు ప్రాంతంలో విరివిగా లభించే చిరుధాన్యాలతో 'అరకు కౌనీ' పేరిట వివిధ ఆహార పదార్థాలను సందర్శకులకు పరిచయం చేస్తున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ ప్రకటించారు. స్థానికంగా లభించే కొర్రలు, సామలు, జొన్నలు, గంట్లు తదితరాలతో తయారు చేసిన వంటకాలను అరకు ప్రాంతలోన్ అన్ని హోటళ్లలోనూ పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నామన్నారు. చిరుధాన్యాల ఆహారంతో ఆరోగ్యంతో పాటు గిరిజన వంటలకు డిమాండ్​, స్థానిక యువతికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు. చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన పరమాన్నం, పులిహోరలను మంత్రులు దుర్గేశ్​, సంధ్యారాణి రుచి చూశారు.

" పర్యాటక రంగంలో అరకు ఉత్సవం సరికొత్త శకం. ఈ ప్రాంత ఆర్థిక ప్రగతికి పర్యాటక రంగమే ప్రధాన చోదక శక్తి. పది సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో 20 నుంచి 25 లక్షల మంది సందర్శకుల సంఖ్య ఉండగా, ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య 72 లక్షలకు చేరుకోవడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో పర్యాటకుల కోసం దాదాపు 150 హోటళ్లు, రిసార్టుల్లో 3 వేలకు పైగా గదులు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాం. 680 కుటుంబాలకు శిక్షణ అందించి, హోంస్టేలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నాం. 17 పర్యాటక ప్రాంతాలను అనుసంధానిస్తూ సుమారు రూ.100 కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టాం. సందర్శకులకు "అరకు కౌని" పేరుతో చిరుధాన్యాలతో ఆహార పదార్థాలను అందించే ప్రయత్నం చేయనున్నాం. అరకు పరిసరాల్లో ప్రధానంగా 21 పర్యాటక ప్రాంతాలున్నాయి. ఐటీడీఏ, అటవీ, నీటిపారుదల శాఖ, స్థానిక పంచాయతీల సమన్వయంతో పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాం. గత సంవత్సర కాలంలో రూ.46 కోట్ల నిధులతో వివిధ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాం." - దినేష్‌కుమార్, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టరు

సందడిగా అరకు ఉత్సవాలు - ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు

అంబరాన్నంటిన 'విశాఖ ఉత్సవ్‌' - అలరించిన సంగీత ప్రదర్శన, కార్నివాల్‌

