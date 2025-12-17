ETV Bharat / state

అరకు కాఫీకి పెరిగిన గ్లోబల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్- సీఎం చంద్రబాబు చొరవతో జోరుగా పబ్లిసిటీ

రోజుకు 10 వేల మందికి పైగా ఆస్వాదన - రసాయనాలు లేని సేంద్రియ సాగుతో అద్భుత రుచి - రైతుల ఖాతాల్లో 24 గంటల్లోనే డబ్బులు జమ

ARAKU COFFEE IN AGENCY
అరకు కాఫీకి పెరిగిన గ్లోబల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 7:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Araku Coffee Sales Soar: అరకు లోయ అందాలే కాదు, అక్కడ పండే కాఫీ రుచి కూడా అద్భుతం. ఇప్పుడు 'అరకు కాఫీ' అంటే కేవలం ఒక పానీయం కాదు, అది ఒక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఏ దేశానికి వెళ్లినా, ఏ అంతర్జాతీయ వేదికపై మాట్లాడినా అరకు కాఫీ ప్రస్తావన కచ్చితంగా తెస్తారు. విదేశీ ప్రతినిధులకు మన మన్యం రుచిని పరిచయం చేస్తారు. ప్రభుత్వం నిర్వహించే ప్రతిష్టాత్మక సదస్సుల్లోనూ అరకు కాఫీ స్టాల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాఫీ ప్రియులు దీని రుచికి ఫిదా అవుతున్నారు. ఒకప్పుడు విదేశాల్లో, ఇతర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఆదరణ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు విశాఖ జిల్లా వాసులు కూడా ఈ రుచిని ఆస్వాదించడానికి పోటీ పడుతున్నారు.

మట్టిలో మ్యాజిక్, సేంద్రియమే బలం: అరకు కాఫీకి ఇంతటి ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడానికి ప్రధాన కారణం దాని సాగు విధానం. అరకు, పాడేరు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని గిరిజన రైతులు ఎలాంటి రసాయనాలు వాడరు. పూర్తిగా సేంద్రియ విధానంలోనే ఈ పంటను పండిస్తారు. అక్కడి కొండ ప్రాంతాల్లోని మట్టిలో ఉండే సహజసిద్ధమైన గుణాలు కాఫీకి అద్భుతమైన రుచిని, సువాసనను ఇస్తున్నాయి. దేశంలో మరే ప్రాంతంలో సాగు చేసినా ఈ రుచి రాదని, ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిదని గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) అధికారులు చెబుతున్నారు.

విశాఖలో పెరుగుతున్న క్రేజ్: నగరంలో కాఫీ అవుట్‌లెట్ల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 96 అరకు కాఫీ అవుట్‌లెట్లు ఉన్నాయి. ఒక్క విశాఖపట్నంలోనే 15 అవుట్‌లెట్లు సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఇందులో నాలుగు నేరుగా జీసీసీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుండగా, మిగిలిన 11 ఫ్రాంఛైజీల ద్వారా నడుస్తున్నాయి. సిరిపురం, ఎయిర్‌పోర్టు, జీసీసీ ప్రధాన కార్యాలయం, ఉషోదయ కూడలి ప్రాంతాల్లోని స్టాల్స్ ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ అవుట్‌లెట్లలో ప్రతిరోజూ సుమారు 10 వేల మందికి పైగా అరకు కాఫీని తాగుతున్నారని అంచనా.

లక్షల్లో విక్రయాలు: అమ్మకాలు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇళ్లలో చాలామంది ఫిల్టర్ కాఫీని ఇష్టపడుతుండగా, బయట షాపుల్లో ఇన్‌స్టెంట్ కాఫీకి డిమాండ్ ఉంది. జీసీసీ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద ఉన్న అవుట్‌లెట్‌లో ప్రతి నెలా రూ.10 లక్షల వరకు అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. సిరిపురంలో రూ.4 లక్షలు, ఎయిర్‌పోర్టులో రూ.4 లక్షలు, ఉషోదయ కూడలిలో రూ.3 లక్షల మేర విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. గత ఆరు నెలల గణాంకాలు చూస్తే, నవంబరులో రూ.29.26 లక్షలు, అక్టోబరులో రూ.27.53 లక్షలు, సెప్టెంబరులో అత్యధికంగా రూ.32.66 లక్షల విక్రయాలు జరిగాయి. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) నవంబరు నాటికి ఏకంగా రూ.2.48 కోట్ల మేర వ్యాపారం జరిగింది. గత ఏడాది (2024-25) ఇది రూ.2.63 కోట్లుగా ఉంది.

రైతులకు బాసట, 24 గంటల్లోనే డబ్బులు: గిరిజన రైతుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా జీసీసీ పనిచేస్తోంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా 'అరబికా పార్చుమెంట్', 'అరబికా చెర్రీ' అనే రెండు రకాలను పండిస్తున్నారు. రైతుల నుంచి అరబికా పార్చుమెంట్‌ను కిలో రూ.450కి, అరబికా చెర్రీని రూ.270కి జీసీసీ కొనుగోలు చేస్తోంది. పంట కొన్న 24 గంటల్లోనే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేస్తూ వారికి అండగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ సేకరించిన కాఫీని కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో దీని ధర కిలో రూ.700 వరకు పలుకుతోందని అధికారులు తెలిపారు.

విక్రయాల సరళి (రూ. లక్షల్లో):

  • జూన్: 26.47
  • జులై: 27.17
  • ఆగస్టు: 28.87
  • సెప్టెంబరు: 32.66
  • అక్టోబరు: 27.53
  • నవంబరు: 29.26

అరకులో "చలి ఉత్సవాలు" - వేడుకలు ఎప్పుడు, ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

అరకు కాఫీ సాగుకు బెర్రీబోరర్‌ వ్యాప్తి - నియంత్రణకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు

TAGGED:

ARAKU COFFEE PROMOTION
ORGANIC COFFEE IN ARAKU
ARAKU COFFEE SALES
ARAKU COFFEE IN AGENCY
ARAKU COFFEE DEMAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.