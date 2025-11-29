ETV Bharat / state

YUVA : 16 రోజుల్లో 4249 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్‌ - సత్తాచాటిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్

సైక్లింగ్‌లో సత్తా చాటిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్‌ రేగళ్ల గోపి - విజయవంతమైన కశ్మీర్ టూ కన్యాకుమారి యాత్ర - 16 రోజుల్లో 4249 కిలోమీటర్ల రైడ్

AR Constable Regalla Gopi
AR Constable Regalla Gopi (ETV)
November 29, 2025

AR Constable Regalla Gopi ycling Success Story : పోలీస్‌ ఉద్యోగం అంటేనే ఉరుకులు పరుగుల జీవితం. ఎప్పుడూ ఒత్తిడితోనే ప్రయాణం. అలాంటప్పుడు ఒంటిపై దృష్టి పెట్టడం చాలా కష్టం. కానీ ఆ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ మాత్రం ఆరోగ్యమే ముఖ్యం అనుకున్నాడు. కఠిన వ్యాయమాలు చేసి 92 కిలోల శరీర బరువును 67 కేజీలకు తీసుకొచ్చాడు. అదే సంకల్పంతో సైక్లింగ్‌ మెుదలు పెట్టాడు. కశ్మీర్ టూ కన్యాకుమారి వరకు 16 రోజుల్లోనే సైక్లింగ్ యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి సత్తా చాటాడు. యూనిటీ ఫర్ రన్ పేరిట నిర్వహించిన సైక్లింగ్‌లో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఖమ్మం కుర్రాడు రేగళ్ల గోపి విజయయాత్ర ఇది.

జిహ్వకో రుచి పుర్రెకో బుద్ది అంటారు. ముఖ్యంగా ఈ కాలం యువత తమకు ఇష్టమైన రంగాల్లో ఆసక్తి పెంచుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొన్ని లక్ష్యాలు చిన్న వయసు నుంచే నాటుకుంటే మరికొన్ని కాలానుగుణంగా మనలో వచ్చిన ఆలోచనల నుంచి లక్ష్యాలు పుట్టుకొస్తుంటాయి. ఈ యువకుడు కూడా అలాగే సైక్లింగ్‌లో రాణించాలని సంకల్పించాడు. లక్ష్య సాధనలో ఎదురైన అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి..తనదైన సత్తా చాటాడీ కుర్రాడు.

YUVA : 16 రోజుల్లో 4249 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్‌ - సత్తాచాటిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ (ETV)

92 కిలోల నుంచి 67 కిలోలు : రహదారిపై రయ్‌ రయ్‌మంటూ చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ యువకుడు రేగళ్ల గోపి. ఖమ్మం జిల్లా మద్దులపల్లి స్వస్థలం. 2009లో ఏఆర్​ కానిస్టేబుల్‌గా ఉద్యోగం సాధించిన గోపి ప్రస్తుతం ఖమ్మం జిల్లా పోలీసు విభాగంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఐదేళ్ల క్రితం వరకు ఈ యువకుడి బరువు 92 కిలోలు. కానీ ఈ ఐదేళ్లలోనే 67 కిలోలకు తగ్గాడు. బరువు తగ్గించుకునేందుకు మొదట వాకింగ్ మొదలుపట్టిన గోపి ఆ తర్వాత పరుగు ప్రారంభించాడు. క్రమక్రమంగా సైక్లింగ్‌ వైపు మళ్లాడు.

1200 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ రైడ్‌ : ఆరోగ్యంపై యువతకు సందేశం ఇవ్వాలన్న సంకల్పంతో సైక్లింగ్ మొదలుపెట్టాడు గోపి. హైదరాబాద్, దిల్లీ, కోల్‌కతా, బెంగళూరుతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన పలు మారథాన్‌లలో పాల్గొని పతకాలు సాధించాడు. నాలుగేళ్లుగా సైక్లింగ్‌లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ అనేక రికార్డులు తన పేరిట రాసుకున్నాడు. కుటుంబసభ్యులు, పోలీస్‌ విభాగం సహకారంతో 1200 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ రైడ్‌ను 90 గంటల్లో పూర్తి చేసి అందరిచేత ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

జమ్మూకశ్మీర్‌ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సైక్లింగ్ : జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సైక్లింగ్ చేపట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న తరుణంలోనే గోపికి అనుకోని అవకాశం తలుపు తట్టింది. భారత తొలి ఉపప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వశాఖ ఏ రైడ్ ఫర్ యూనిట్ పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ఎంపికయ్యాడు. జమ్మూకశ్మీర్‌ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సైక్లింగ్ యాత్ర చేపట్టే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు.

"నా జర్నీ కరోనా ఎఫెక్టుతో స్టార్ట్ అయింది. ఆ సమయంలో చాలా మంది ఆరోగ్య సమస్యలతో చనిపోవడం చూశాం. ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశ్యం వాకింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. వాకింగ్​ని రన్నింగ్​గా మార్చుకున్నాను. 92 కిలోల నుంచి 67 కిలోలకు తగ్గాను. హైదరాబాద్, దిల్లీ, కోల్‌కతా, బెంగళూరుతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన పలు మారథాన్‌లో పాల్గొన్నాను."- రేగళ్ల గోపి, సైక్లిస్ట్, ఖమ్మం జిల్లా

సైక్లింగ్‌ యాత్రను 23 రోజుల్లో పూర్తి : 4250 కిలోమీటర్ల ప్రయాణమంటే ముందుగా భయపడ్డా తర్వాత ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా దిగ్విజంగా పూర్తి చేశానంటున్నాడు గోపి. ప్రతీ రోజు 250 నుంచి 300 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. 16 రోజుల్లో 4249 కిలోమీటర్ల రైడ్ పూర్తి చేశాడు. గతంలో 44వ జాతీయ రహదారిపై 3800 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్‌ యాత్రను 23 రోజుల్లో పూర్తి చేసిన గోపి ఈ సారి అంతకన్నా ఎక్కువ లక్ష్యాన్ని తక్కువ రోజుల్లోనే పూర్తి చేసిన ఘనత సొంతం చేసుకున్నాడు.

జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు : కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నిర్వహించిన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసిన తెలంగాణ పోలీస్ సైక్లింగ్ అథ్లెట్ రేగళ్ల గోపిని స్పోర్ట్స్ ఐజీపీ రమేశ్ అభినందించారు. జిల్లాకు మంచి పేరు తెచ్చారని ప్రశంసించారు. గోపి సాధించిన విజయంపై భార్య లక్ష్మి కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. శ్రీనగర్‌లో నవంబర్ 1 న మొదలైన రైడ్ 16న కన్యాకుమారిలో ముగిసింది. గోపి చిరకాల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.

నా జర్నీ కరోనా ఎఫెక్ట్​తో స్టార్ట్ అయింది

