భార్యను చంపి, గోదావరిలో పడేసిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ - అత్తారింటికి తీసుకెళ్లమనడమే కారణమా?
AR Constable Kills his Wife : భార్యను గొంతు నులిమి, చున్నీతో హత్య చేసిన కొత్తగూడెం ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ బి.నరేందర్ని త్రీ టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
Published : November 8, 2026 at 12:09 PM IST
భార్యను హత్య చేసి గోదావరిలో పడేసిన కొత్తగూడెం ఏఆర్(అర్మ్డ్ రిజర్వ్) కానిస్టేబుల్ బి.నరేందర్ని త్రీ టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను కొత్తగూడెం త్రీటౌన్ ఠాణాలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ బి.రోహిత్రాజు మీడియాకు వెల్లడించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని, కేసు నమోదు చేసి కోర్టుకు తరలించినట్లు తెలిపారు. కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వివరించారు.
ఎస్పీ రోహిత్రాజు కథనం ప్రకారం
భదాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా టేకులపల్లి మండలంలోని గోళియాతండాకు చెందిన బి.నరేందర్ 2020 అనే వ్యక్తి బ్యాచ్ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్. 2025 నుంచి కొత్తగూడెంలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఏటూరునాగారం ప్రాంతానికి చెందిన భవాని(29) అనే యువతితో మూడేళ్ల క్రితం ఫేస్బుక్లో పరిచయమైంది. అంతకుముందే వివాహమైన ఆమె భర్త నుంచి విడాకులు పొందింది. కానిస్టేబుల్ ఆమెతో సోషల్ మీడియా ద్వారా చాటింగ్ చేస్తుండగా ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రమేయం లేకుండా 2025 ఏప్రిల్ నెలలో భద్రాచలం ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకొని, కొత్తగూడెం ప్రగతినగర్లో అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకున్నాడని నరేందర్ తల్లిదండ్రులు ఇంటికి రానివ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ కలహాలు జరిగేవి.
పక్కా స్కెచ్ వేసి
నవంబరు 3వ తేదీన అత్తారింటికి తీసుకెళ్లమని ఆమె కోరగా వారి మధ్య మళ్లీ గొడవైంది. దీంతో ఆమెను ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న కానిస్టేబుల్ గొంతు నులిమి, చున్నీతో ఊపిరి ఆడకుండా చేసి రాత్రి ఏడు గంటల సమయంలో హత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆపై ఆమె డెడ్బాడీని రెండు తెల్లటి సంచుల్లో మూటగట్టి ఇంట్లోనే ఉంచాడు. ఆ మరుసటి రోజు 4వ తేదీన గోళియాతండాలోని వారి పత్తి పొలంలో శవం ఉన్న మూటను ఎవరికీ తెలియకుండా దాచిపెట్టాడు. అతని తండ్రి హరిలాల్తో కలిసి శవాన్ని ఏవిధంగా మాయం చేయాలి? అని ప్రణాళికలు రచించాడు.
5వ తేదీన రాత్రి బైక్పై భార్య డెడ్బాడీ ఉన్న మూటను తండ్రితో పాటు కలిసి భద్రాచలం గోదావరి నదిలో పడేశారు. భవాని కనిపించకపోవడంతో ఆమె సోదరి స్వరూప ఈనెల 6వ తేదీన తన చెల్లెలి ఆచూకీ లభించడం లేదని, భర్తే ఏదైనా చేసి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంతో జరిగిన విషయాన్ని నిందితుడు తెలిపాడు.
మిగిలిన నిందితులను త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తాం
నిందితుడు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం అదే రోజు రాత్రి కొన్ని ప్రత్యేక బృందాలతో పోలీసులు మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు. బూర్గంపాడు సమీపంలోని రెడ్డిపాలెం వద్ద గోదావరి ఒడ్డున భవాని శవాన్ని గుర్తించి పంచనామా నిర్వహించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని, కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, మిగిలిన నిందితులను సైతం త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని ఎస్పీ తెలిపారు.
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