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వ్యవసాయ భూములకు ఆక్వా ముప్పు - ఉప్పుగా మారుతున్న భూగర్భ జలాలు

రొయ్యల చెరువుల విస్తరణతో భూగర్భ జలాలు ఉప్పుమయం - అనుమతులు చేపల చెరువులకైతే రొయ్యల సాగు చేస్తున్న ఆక్వా రైతులు

Water Polluted With Aqua Culture In West Godavari District
Water Polluted With Aqua Culture In West Godavari District (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 12:28 PM IST

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Water Polluted With Aqua Culture In West Godavari District : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వ్యవసాయ భూములు, ఆక్వా చెరువులుగా మారిపోతుండటం రైతులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా మొగల్తూరు మండలం శేరేపాలెం పంచాయతీ నౌడూరుగరువు పరిసరాల్లో పంట భూములను ఆక్వా చెరువులుగా మార్చేసిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. పక్కనే వరి, ఇతర పంటలు సాగు చేస్తున్న రైతులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇదే పరిస్థితి మొగల్తూరు పంచాయతీలోని పాలకమ్మ చెరువు సమీపంలో కూడా కనిపిస్తోంది.

మంచినీటిని కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి : అధికారికంగా చేపల చెరువులకు అనుమతులు తీసుకుని, వాస్తవానికి రొయ్యల సాగు చేపడుతున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. రొయ్యల సాగులో ఏడాదికి మూడు పంటలు తీసేందుకు భారీ స్థాయిలో ఉప్పు, రసాయనాలు, ఔషధాలు వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో భూగర్భ జలాలు ఉప్పుమయంగా మారడంతో పాటు తాగునీటి నాణ్యత దెబ్బతింటోందని, నేల సహజ సారవంతత కోల్పోయి వ్యవసాయానికి అనువుగా లేకుండా మారుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అదే విధంగా వాసవీ పెనుగొండ మండలం తామరాడ గ్రామంలో చేపల చెరువులకు అనుమతులు తీసుకుని రొయ్యలు సాగు చేస్తున్నారు. గతంలో బోర్లు తవ్వితే మంచినీరు పడితే, ప్రస్తుతం భూగర్భ జలాలు కలుషితమవడంతో వాడకానికి కూడా పనిచేయడం లేదు. సమీపంలో వాటర్‌ ప్లాంట్‌లో మంచినీటిని కొనుగోలు చేసి తాగుతున్నారు.

అనుమతులు ఒకటైతే సాగు మరోటి : అధికారిక లెక్కల ప్రకారం జిల్లాలో 1.33 లక్షల ఎకరాల్లో ఆక్వా సాగు జరుగుతుండగా, అనధికారికంగా మరో 30 వేల ఎకరాల్లో సాగు కొనసాగుతున్నట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రాంతాన్ని బట్టి ఎకరాకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు లీజు చెల్లిస్తూ సారవంతమైన వ్యవసాయ భూములను ఆక్వా చెరువులుగా మారుస్తున్నారు. దీనివల్ల వరి, ఇతర పంటలకు అవసరమైన నేల స్వభావం పూర్తిగా మారిపోతోంది.

నిబంధనల ప్రకారం ఆక్వా చెరువులు ఏర్పాటు చేయాలంటే సంబంధిత శాఖల అనుమతులతో పాటు సమీప రైతుల నుంచి నిరభ్యంతర ధ్రువీకరణ పత్రం (ఎన్ఓసీ) తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అలాగే ఆక్వా చెరువుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థ జలాలను ప్రత్యేక కాలువల ద్వారా తరలించాలి. అయితే అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ నిబంధనలు అమలు కావడం లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు.

రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఫిర్యాదులు : కలెక్టరేట్‌లో నిర్వహించే పీజీఆర్‌ఎస్‌లో మత్స్యశాఖకు వచ్చే ఫిర్యాదులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. అయితే చాలా సందర్భాల్లో రైతుల మధ్య రాజీలు, వ్యక్తిగత వివాదాల కారణంగా ఫిర్యాదులు మధ్యలోనే ఉపసంహరించుకోవడం లేదా విచారణకు హాజరుకాకపోవడం వల్ల అధికారులకు చర్యలు తీసుకోవడం కష్టమవుతోందని తెలుస్తోంది.

ఇక కాళ్ల మండలం దొడ్డనపూడి గ్రామ శివారులో ఆక్వా చెరువుల నుంచి వచ్చే మురుగు నీటిని నేరుగా పంట కాలువల్లోకి వదులుతున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనివల్ల పంట పొలాల్లో లవణీయత పెరిగి, వరి పైరులో ఎదుగుదల తగ్గడంతో పాటు దిగుబడులు కూడా క్షీణిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.

వ్యవసాయ భూములను కాపాడేందుకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సాగుతున్న ఆక్వా చెరువులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఆక్వా చెరువుల్లోని నీరు వెళ్లడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని రైతులు తెలిపారు. భూగర్భ జలాలు, నేల సారాన్ని రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణమే ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై స్పందించిన మత్స్యశాఖ జేడీ శ్రీనివాస్, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సాగుచేస్తున్న ఆక్వా చెరువులను పరిశీలించి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రైతుల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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FARMERS FACING PROBLEMS WITH AQUA
వ్యవసాయ భూములకు ఆక్వా ముప్పు
AQUA CULTURE PROBLEMS TO FARMERS

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