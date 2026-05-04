అయ్యో 'రొయ్య' - పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో పడిపోతున్న ధరలు!

నిలకడ లేని రొయ్య ధరలు - ఆందోళనలో ఆక్వా రైతులు

Prawns Price Decrease in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 3:17 PM IST

Prawns Price Decrease in AP : డాలర్‌ సేద్యంగా పేరొందిన ఆక్వా రంగానికి వరుసగా సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. తొలుత రొయ్యలకు వైరస్‌ తాకిడి పెరిగింది. ఆ తర్వాత అమెరికా సుంకాల భయం వెంటాడింది. కానీ ఇప్పుడేమో మరో కొత్త చిక్కు వచ్చి పడింది. ఎందుకంటే రొయ్య సాగు ప్రధానంగా ఎగుమతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​ నుంచి ఎగుమతుల్లోనూ రెండోస్థానం వీటిదే. అందువల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ఎలాంటి ఒడుదొడుకులు ఎదురైనా అన్నదాతల తలరాతలే తలకిందులవుతున్నాయి.

తాజాగా పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావం ఆక్వా రైతులపై పడింది. ఫలితంగా ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు గురవడం వారిని కలవరపెడుతోంది. ఇంధనం కొరత పేరిట కూడా ధరల్లో వ్యత్యాసాలు చూపిస్తున్నారని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓవైపు చేతికొచ్చిన రొయ్యలను నిల్వ చేయలేని స్థితి. మరోవైపు తక్కువ ధరకు అమ్ముకుంటే కష్టానికి కనీసం ప్రతిఫలం కూడా రాని పరిస్థితి నెలకొంది.

  • తాజాగా అన్ని కౌంట్లపై కిలోకు పది రూపాయల చొప్పున తగ్గించేశారు. సుమారు 20 రోజుల కిందట చిన్న కౌంట్లకు రూ.10 పెంచి అన్నదాతలకు ఊరట కల్పించారు. ప్రస్తుతం 100 నుంచి 20 కౌంట్‌ వరకు పది రూపాయల చొప్పున తగ్గించడంతో రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంత వరకు వంద కౌంటఫ్‌ రూ.270 ఉండగా తాజాగా పది రూపాయలకు తగ్గించడంతో రూ.260కి చేరింది. దీనివల్ల టన్నుకు రూ.30,000ల వరకు అన్నదాతలకు నష్టం వస్తుంది.
  • గత నెల 23న 30 కౌంట్‌ రూ.480 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.470గా ఉంది. 25 కౌంట్‌ రూ.540కుగాను రూ.530 పలుకుతుంది. 20 కౌంట్‌ మాత్రం రూ.600 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ప్రధానంగా అన్నదాతలు 30 కౌంట్‌ వరకు పంట ఉంచుతారు. దీనికి మరో రూ.40 పెరిగితే తప్ప గిట్టుబాటు కాదని రైతులు పేర్కొంటున్నారు.

యుద్ధ పరిస్థితులకు తోడూ పలు ప్రాంతాల్లో పంటకు సోకుతున్న వైరస్‌, నిలకడ లేని ధరలు రైతులకు మరిన్ని ఇబ్బందులను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. వైరస్‌ కారణంగా ఇప్పటికే పలువురు అన్నదాతలు చెరువులను ఖాళీ చేసి ఎండబెడుతున్నారు. సాగులో ఉన్న చెరువుల్లో ఇటీవల అక్కడక్కడ వేసిన పిల్లల్లో ఎదుగుదల లేక మరికొందరు నష్టపోయారు. కొంత ఎదిగిన తర్వాత వైట్‌స్పాట్‌, వీహెచ్‌పీ, వైటఫ్‌ గట్‌ తదితర వ్యాధులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడు వేధిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు,పెరుగుతున్న లీజులు, చేయి దాటుతున్న పెట్టుబడులు, ఆకాశాన్ని అంటుతున్న దాణా, మందుల ధరలు ఆక్వా రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి.

ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో సాగు వివరాలు :

  • ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రొయ్యలు, చేపలు 2.80 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. దీనిలో 85,000 ఎకరాల్లో రొయ్య పంట సాగులో ఉంది.
  • డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో 45,000 ఎకరాల వరకు సాగులో ఉండగా, మిగిలిన సగం తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ జిల్లాల్లో సాగులో ఉంది. జిల్లాలో 1,03,003 మంది రొయ్య పంట సాగు చేస్తున్నారు
  • ప్రస్తుతం చాలా వరకు చెరువులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దాదాపుగా 25 నుంచి 30 శాతం చెరువుల్లో మాత్రమే పంట సాగులో ఉంది.

WAR IMPACT ON AP AQUA SECTOR
GLOBAL WAR IMPACT ON AQUA FARMERS
SHRIMP PRICES TUMBLE AMID WAR
PRAWNS PRICE DECREASE IN AP
AQUA FARMERS PROBLEMS IN AP

