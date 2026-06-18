ఆక్వా, పొగాకు, మామిడి రైతులకు భారీ ఊరట - నష్టాలు రాకుండా ప్రభుత్వం చేయూత
సీఎం నిర్దేశంతో ఆక్వా ఫీడ్ ధర కిలోకు 4 రూపాయలు మేర తగ్గింపు - పొగాకు ధర కిలో రూ.200కి తగ్గకుండా కొనుగోళ్లు జరగాలని ఆదేశం -కిలో తోతాపురి మామిడికి రూ.4 చెల్లించాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:50 PM IST
CM Chandrababu Review on Aqua Tobacco and Mango Farmers : ఆక్వా, పొగాకు, మామిడి రైతులు నష్టపోకుండా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పొగాకు ధర కేజీ రూ. 200 తగ్గకుండా కొనుగోళ్లు జరగాలని సీఎం ఆదేశించారు. తోతాపురి మామిడికి కేజీకి 4 రూపాయలు ప్రభుత్వం చెల్లించాలని నిర్ణయించింది. సీఎం నిర్దేశంతో ఆక్వా ఫీడ్ ధర కిలోకు 4 రూపాయలు మేర తగ్గింది. అలాగే 28 కంపెనీలు పొగాకు బోర్డు ఆక్షన్లో పాల్గొనాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పొగాకు రైతుల సమస్యలపై మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, గొట్టిపాటి రవి, డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి, ఎమ్మెల్యేలు దామచర్ల జనార్దన్, ఉగ్ర నరసింహారెడ్డిలతో సీఎం సమావేశం నిర్వహించారు.
సమీక్ష అనంతరం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, ఇకపై ఆక్వా ఫీడ్ ధరలు పెరగాలంటే కమిటీ ద్వారానే నిర్ణయం జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. రైతులు, ఫీడ్ ఉత్పత్తిదారులు, ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడే కమిటీ ధరలు సమీక్షించి నిర్ణయిస్తుందని వెల్లడించారు. పొగాకు రైతులు గత ఏడాది కంటే ఎక్కువ వర్జీనియా రకం సాగు చేయటంతో ధరలపై ప్రభావం చూపిందన్నారు. యుద్ధ ప్రభావం వల్ల కూడా పొగాకు ధరలు పడిపోయాయని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చొరవతో 28రకాల పొగాకు కంపెనీలతో చర్చించారన్నారు. పొగాకు బోర్డు ఆక్షన్ ప్లాట్ఫామ్పై కాకుండా దొంగచాటు కొనుగోళ్లు జరిగితే క్రిమినల్ చర్యలకు సీఎం ఆదేశించారన్నారు. దిల్లీ కూడా వెళ్లి పొగాకు రైతులు నష్టపోకుండా కేంద్ర పెద్దల్ని కలుస్తామని చెప్పారు.
ఆక్వా ఫీడ్ ధర కిలోకు 4 రూపాయలు మేర తగ్గింపు : తోతాపురి మామిడి రైతులకు గత ఏడాదిలానే టన్నుకు రూ. 4వేలు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవతో ఆక్వా ఫీడ్ ధర కిలోకు 4 రూపాయలు మేర తగ్గిందని తెలిపారు. ఆక్వా రైతులు, ఫీడ్ తయారీ ప్రతినిధులతో సీఎం సమావేశం నిర్వహించారు, సీఎం సమక్షంలో ఇరు వర్గాల మధ్య సయోధ్య కుదిరిందన్నారు. సీఎం సూచనల మేరకు ఫీడ్ ధర కిలోకు 4 రూపాయలు తగ్గించేందుకు ఫీడ్ యాజమాన్యాలు అంగీకారం తెలిపారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవ పట్ల ఆక్వా రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం రైతు పక్షపాతి అని మరోసారి రుజువైందని ఆక్వా రైతులు తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి చొరవతో ఫీడ్ ధరలు కేజీకి ప్రస్తుతమున్న రూ.112 నుంచి రూ.108కి తగ్గనున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయంతో చేపలు, రొయ్యల సాగు రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ధరల స్థిరీకరణలో భాగంగా ఆక్వా రైతులు, తయారీదారులతో కమిటీ వేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 20 రోజుల్లోగా కమిటీ నివేదిక ఇవాలని స్పష్టం చేసిన సీఎం, అనంతరం ధరపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఆక్వాసాగుకు యూనిట్ విద్యుత్ 1.50కే ఇవ్వడంపై రైతులు ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
" కూటమి ప్రభుత్వం రైతు పక్షపాతి అని మరోసారి రుజువైంది. ఆక్వా రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోంది. కొందరు స్వార్ధ రాజకీయాల కోసం తప్పుదోవ పట్టించే యత్నం చేశారు. విపక్షం ఆక్వా రైతులను బలిపశువులను చేయాలని చూసింది. రాజకీయ ఉనికి కోసం రైతుల జీవితాలతో ఆడుకోవడం తగదు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఫీడ్ ధరలు ఆరు సార్లు పెంచారు. అయినా నాటి ప్రభుత్వం ధర తగ్గింపుపై చొరవ తీసుకోలేదు. ఆక్వా రైతులు ఎప్పుడూ కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించలేదు. ఇటీవల కొందరు రైతుల ముసుగులో రాజకీయం చేశారు. సమస్య తలెత్తినప్పటి నుంచి మంత్రి అచ్చెన్న రైతులపక్షాన నిలిచారు. సీఎంకు ఎప్పటికప్పుడు సమస్య వివరిస్తూ పరిష్కారమయ్యేలా చూశారు. ఫీడ్ ధరపై రూ.4 తగ్గింపు రైతులకు ఎంతో ఊరటనిచ్చే అంశం. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి అచ్చెన్నకు కృతజ్ఞతలు." - ఆక్వా రైతు సంఘాలు
45.5 లక్షల మంది రైతులకు రూ.12వేలు : ఈనెల 20న అన్నదాత సుఖీభవ మొదటి దశ నిధులు విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చెప్పారు. 45.5 లక్షల మంది రైతులకు కేంద్ర సాయంతో కలిపి రూ.12వేలు జమ చేస్తామన్నారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం లింగంగుంట్లలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నదాత సుఖీభవ లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారన్నారు. ఆక్వా రైతులపై ఉద్యమ కార్యాచరణ అనటానికి వైఎస్సార్సీపీకి సిగ్గుండాలని ధ్వజమెత్తారు. సాయి కృష్ణ ఘటనను రాజకీయం చేయటం గొడ్డలి పార్టీకే చెల్లిందన్నారు. గొడ్డలి పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి రాదని జగన్ కుల మతాల మధ్య తగాదాలు పెట్టాలని చూస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
పొగాకు బోర్డు ఆక్షన్ ప్లాట్ఫామ్ పైనే అన్ని కొనుగోళ్లు జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ప్రకాశం జిల్లా మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో ధరలు తగ్గకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామన్నారు. అధిక ఉత్పత్తి సాకు చూపి ధరలు తగ్గించే చర్యలు తగవని హెచ్చరించారు. వచ్చే ఏడాది ఎంత మేర పంట వేయాలి అనేది ముందుగానే చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. వ్యాపారస్తులు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ రైతుల వద్ద ఉన్న పొగాకు కొనుగోలు చేయాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పారు. రైతులు నష్టపోయే చర్యలను ఉపేక్షించమని అన్నారు.
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