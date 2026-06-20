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కష్టాల వలయంలో ఆక్వా రైతులు - రొయ్యల రేటు పడిపోయిందని ఆవేదన

కంపెనీలు ఫీడ్‌ ధరలను పెంచాయి - సాగు ఖర్చులు పెరిగాయి - ప్రస్తుత తరుణంలో రొయ్యలసాగు చేయలేమంటున్న రైతులు

Aqua Farmers On Raised Feed Prices
Aqua Farmers On Raised Feed Prices (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 9:49 AM IST

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Aqua Farmers On Raised Feed Prices : ఒకవైపు పెరుగుతున్న మేత ధరలు, మరోవైపు పడిపోతున్న రొయ్యల రేటుతో ఆక్వా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నమ్మిన సాగు నట్టేట ముంచడంతో ఇక మా వల్ల కాదంటూ చేతులెత్తేస్తున్నారు. పెట్టుబడులు కూడా రాని స్థితిలో కుదేలవుతున్న ఆక్వా రంగాన్ని తక్షణమే ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

కిలోకు 10 రూపాయలు పెంపు : పెరిగిన ఫీడ్‌ ధరలతో ఆక్వా రంగం అతలాకుతలమవుతోందని నెల్లూరు జిల్లా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆక్వా మేత ధరలు స్థిరీకరణ చేయాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల కంపెనీలతో సమావేశం నిర్వహించింది. ఆక్వా రైతులు, ఫీడ్‌ తయారీదారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి 20రోజుల్లో తుది నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించింది. ఆక్వామేత ధరలను ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి రెండు సార్లు పెంచారని రైతులు చెబుతున్నారు. మొత్తం మీద కిలోకు 10 రూపాయలు పెంచారని వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కిలోకు 4 రూపాయలు తగ్గిస్తామంటే ఎలాంటి ఉపశమనం ఉండదని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కష్టాల వలయంలో ఆక్వా రైతులు - రొయ్యల రేటు పడిపోయిందని ఆవేదన (ETV Bharat)

సోయా, ఫిష్ మీల్ ముడి సరకుల కొరత : శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో కొడవలూరు, విడవలూరు, అల్లూరు, ఇందుకూరుపేట, నెల్లూరు రూరల్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా రొయ్యలసాగు చేస్తారు. సోయా, ఫిష్ మీల్ ముడి సరకుల కొరత కారణంగా మేత తయారీ ధరలు పెరిగాయని వివిధ కంపెనీలు చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని జిల్లాలోని ఆక్వా రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైతు కష్టాల్లో రొయ్యలు సాగు చేస్తే దళారులు ధరలు తగ్గిస్తున్నారని సాగుదారులు వాపోతున్నారు.

మూడు నెలలుగా డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయని రొయ్యల సాగు దారులు చెబుతున్నారు. పంట చేతికి వస్తే వంద కౌంట్ కిలో 270 నుంచి 230రూపాయలకు పడిపోయిందని 90 కౌంట్ కిలో 240 మాత్రమే ధరలు పలుకుతున్నాయని వాపోతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆక్వా సాగులో కొనసాగడం కష్టమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రకాశం జిల్లాలోనూ అదే పరిస్థితి : కేవలం నెల్లూరు జిల్లాలో మాత్రమే కాదు అటు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి. జిల్లాలోని ఒంగోలు, కొత్తపట్నం, టంగుటూరు, సింగరాయకొండ, ఉలవపాడు, నాగులుప్పలపాడు, గూడ్లూరు మండలాల పరిధిలోని తీరప్రాంత గ్రామాల్లో రొయ్యల చెరువులు సుమారు 20,000 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఇందులో దాదాపు 13,000 ఎకరాలు 'టైగర్' రకం రొయ్యల సాగుకు కేటాయించగా మిగిలిన 7,000 ఎకరాలను 'వనామీ' రకం సాగుకు వినియోగిస్తున్నారు.

సాధారణంగా రొయ్యలు కిలోకు 40 కౌంట్ల (సంఖ్య) పరిమాణానికి చేరుకోవడానికి దాదాపు నాలుగు నెలల సమయం పడుతుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం వేసవి తాపం తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల చెరువుల్లో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోయాయి. దీని వల్ల పెద్ద సంఖ్యలో రొయ్య పిల్లలు మృత్యువాత పడ్డాయి. వాటి పెరుగుదల అకాలంగా స్తంభించిపోయి కేవలం 10 నుంచి 15 గ్రాముల పరిధిలోనే ఉండిపోయింది. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినప్పటికీ తమకు చెప్పుకోదగ్గ దిగుబడి లభించడం లేదని ఆక్వా రైతులు వాపోతున్నారు.

"ఎకరానికి 100 రూపాయిలు ఖర్చు అవుతుంటే, దానిలో 80 రూపాయిలు కేవలం ఫీడ్​కి మాత్రమే సరిపోతుంది. ఇక కరెంటు బిల్లు, కెమికల్స్​, రెేడియేటర్లు వాటికి అదనంగా ఖర్చవుతుంది. ఇంతకు మందు రొయ్యల రేటు అనుకూలంగా ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం అప్పులు చేసి సాగు చేసే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటి వరకు చాలా నష్టపోయాం. మరోవైపు కంపెనీలు ఆదాయాన్ని చూసుకుంటూ ఫీడ్​ రేట్లను పెంచేస్తున్నాయి. దీని మీద చర్యలు తీసుకుంటే రైతులకు బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాం." - ఆక్వా రైతులు

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ఆక్వా రైతులకు కటకట
AQUA FARMERS ON RAISED FEED PRICES

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