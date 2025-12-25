రొయ్యల సాగులో నష్టాలు - తండ్రి కష్టాన్ని కళ్లారా చూసి "ఆక్వాగ్రో" ప్రాజెక్టు రూపొందించిన కుమార్తె
కృత్రిమ మేధ వినియోగంతో పక్షులు రాకను గుర్తించే విధంగా తయారీ - ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకుతుందని ఆశిస్తున్నామంటున్న విద్యార్థులు
Published : December 25, 2025 at 3:27 PM IST
Aqua Project Startup By Students : కుటుంబ పోషణకు, కన్నబిడ్డల చదువుకు రొయ్యల సాగునే నమ్ముకున్నారు ఆ తండ్రి. వరుస నష్టాలు కారణంగా కష్టాల పాలయ్యారు. చివరికి నాలుగెకరాల భూమిని కూడా అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ కష్టాలన్నీ కళ్లారా చూసిన ఆ కుమార్తె తన తండ్రిలా నష్టపోతున్న ఎంతో మంది రైతులకు పరిష్కారాన్ని చూపించాలని ఆలోచించింది. సహచరులతో కలిసి, వారి తోడ్పాటుతో సాధన చేసి, శ్రమించి ఓ అంకురాన్ని రూపొందించింది.
కృత్రిమ మేధ వినియోగంతో : శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతబొమ్మాళి మండలం సీతానగరం గ్రామంలో నివసిస్తున్న బి. గాయత్రి టెక్కలి సమీపంలోని ఆదిత్య ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ చివరి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఆమె తండ్రి రొయ్యల సాగు చేస్తుంటారు. ఏటా వచ్చే సమస్యలను గాయత్రి కళ్లారా చూసింది. పక్షుల కారణంగా వైరస్ వ్యాపిస్తూ రొయ్యల సాగు రైతులు రూ.లక్షల్లో నష్టపోతుండటం ఆమెను కదిలించింది. స్నేహితులు జోషికుమార్, కల్యాణితో కలిసి "ఆక్వాగ్రో" అనే ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసింది. విషయం కళాశాల డైరెక్టర్ వీవీ నాగేశ్వరరావుకు తెలుపగా ఆయన కూడా వీరిని ప్రోత్సహించారు. కృత్రిమ మేధ వినియోగంతో పక్షులు రావడాన్ని గుర్తించి, భిన్నమైన వివిధ ధ్వనులు చేసే ఆక్వాగ్రో అనే ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దారు.
ప్రోత్సాహం దక్కిందిలా: ఐతమ్ రైజ్ సీఈవో మనోజ్కుమార్ బడగర్వాలా నేతృత్వంలో కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రాజెక్టును ఐఐటీ మండికి వివరించగా వారు ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి రూ.10 లక్షలు కేటాయించారు. రాజస్థాన్లో ఉన్న ఏఐసీ బనస్థలి సంస్థ సైతం మరో రూ.4 లక్షలు కేటాయించింది. కేంద్ర మత్స్యశాఖ నిర్వహించిన ఆక్వా యురేకా పోటీల్లోనూ వీరి బృందం పాల్గొని ప్రథమ స్థానం కైవసం చేసుకుంది.
మేలు జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం :
"దేశంలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే ఉత్పత్తి అయిన రొయ్యల్లో ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది దాని విలువే రూ.65 వేల కోట్ల వరకు ఉంది. ఆక్వా సాగులో మన రాష్ట్రం దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆక్వా రైతులు చివరి దశలో వైరస్ కారణంగా చాలా నష్టపోతున్నారు. మా ప్రాజెక్టు ద్వారా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకడంతో పాటు రైతులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని మేం ఆశిస్తున్నాం"- బి. గాయత్రి, పి. కల్యాణి, జోషికుమార్, అంకుర రూపకర్తలు
పాండ్ మోనిటరింగ్ సిస్టం : భీమవరం విష్ణు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థులు ఆక్వా రైతులను నష్టాల నుంచి బయట పడేసేందుకు ఓ కొత్త పరికరాన్ని కనిపెట్టారు. ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఆక్వా సాగులో ఏరియేటర్లు ఎంతో ప్రధానమైనవి. కొన్నిసార్లు అవి అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతాయి. అలాంటప్పుడు రొయ్యకు ఆక్సిజన్ అందకపోతే చనిపోతుంది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి నుంచి రైతుకు బాసటగా ఉండేలా పాండ్ మోనిటరింగ్ సిస్టం కనిపెట్టారు సెకండ్, థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు. ఆక్వాతో సంబంధం లేని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లంతా రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించారు. జాతీయ స్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే: తొలుత పాండ్ మోనిటరింగ్ సిస్టం యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎస్టీఎం 22, స్మార్ట్ సినర్జీస్ ఐవోటీ సొల్యూషన్స్, జీపీఎంఎస్-1, కంప్రెషర్లతో తయారు చేసింది కావడంతో రైతుల ఫోన్ నంబర్లను ఇందులో చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే ఏరియేటర్లు ఆగిపోతే రైతు ఫోన్లో అలారం మోగుతుంది. దాంతో వెంటనే వారు అప్రమత్తం అయ్యేందుకు వీలుంటుంది. మొబైల్లో ఉంచిన సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థతో ఆటోమేటిక్గా ఏరియేటర్లు ఆన్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
