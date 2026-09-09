ఏపీలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టులో ముందడుగు - పర్యాటకానికి కొత్త రెక్కలు
సీ ప్లేన్ సేవలందించేందుకు ముందుకొచ్చిన స్కై హోప్, మె ఎయిర్ సంస్థలు - రెండు సంస్థల ప్రతిపాదనలకు కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్ - వాటర్డ్రోమ్ల నిర్మాణానికి త్వరలో టెండర్లు పిలవనున్న ఏపీటీడీసీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:40 AM IST
Progress in Sea Plane Project : పర్యాటక రంగానికి మరింత ఊపు తెచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. పర్యాటక ప్రాంతాలను సీ-ప్లేన్లతో అనుసంధానించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పది ప్రాంతాల్లో ఏరోడ్రోమ్లు అభివృద్ధి చేసి, దశలవారీగా సీ-ప్లేన్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలకు మరో కొత్త శోభ జతకాబోతోంది. పర్యాటక ప్రాంతాలను సీ-ప్లేన్లతో అనుసంధానించేందుకు చర్యలు వేగవంతమయ్యాయి. 10 ప్రాంతాల్లో సీ-ప్లేన్ సేవలను అందించేందుకు స్కై హోప్ ఏవియేషన్, మారిటైం ఎనర్జీ హెలీ ఎయిర్ సర్వీసెస్ - మె ఎయిర్ సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. ఈ రెండు సంస్థల ప్రతిపాదనలకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో సీ-ప్లేన్ సేవల ఏర్పాట్లు వేగం పుంజుకోనున్నాయి.
విజయవాడ నుంచి శ్రీశైలం వరకు సీ-ప్లేన్ ప్రయాణానికి ఇప్పటికే ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. గతేడాది నిర్వహించిన ఈ ట్రయల్ రన్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సీ-ప్లేన్లో శ్రీశైలం వరకు ప్రయాణించారు. ఇప్పుడు ఈ అనుభవాన్ని మరింత విస్తరించేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. విజయవాడ, శ్రీశైలం, తిరుపతి పరిధిలోని రాయలచెరువు, సూర్యలంక, గండికోట, కాకినాడ, విశాఖ, అరకు సమీపంలోని జోలాపుట్, లంబసింగి సమీపంలోని తాజంగి రిజర్వాయర్, పోలవరంలో ఏరోడ్రోమ్లు అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఏరోడ్రోమ్ నిర్మాణానికి రూ.20 కోట్లు: స్లీ ప్లేను నడిపేందుకు కేంద్రం సాయంతో వాటర్ డ్రోమ్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టేందుకు రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ త్వరలో టెండర్లు పిలవనుంది. ప్రతి ఏరోడ్రోమ్ నిర్మాణానికి సుమారు రూ.20 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. 10 ప్రాంతాల్లో కలిపి రూ.200 కోట్లతో మినీ విమానాశ్రయాల తరహాలో మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఆపరేటర్లకు ఆర్థిక సహాయం: అయితే 10 ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి సీ-ప్లేన్ సేవలు ప్రారంభించకుండా, ప్రయాణికుల డిమాండ్ను బట్టి దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. తొలిదశలో విజయవాడ, శ్రీశైలం,విశాఖ, లంబసింగి, సూర్యలంక, కాకినాడ ప్రాంతాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రారంభ దశలో ప్రయాణికుల సంఖ్య, ఆదాయం వంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆపరేటర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉడాన్ పథకం కింద VGF– లోటు భర్తీ నిధి ద్వారా కొంతకాలం ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది.
మరోవైపు ఈ ఏరోడ్రోమ్లు కేవలం సీ-ప్లేన్ల కోసమే కాకుండా పర్యాటక బోట్లకు కూడా ఉపయోగపడేలా డిజైన్ చేయనున్నారు. విజయవాడ, దిండి, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే పర్యాటక బోటింగ్ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రైవేట్ సంస్థలకు హౌస్బోట్ల నిర్వహణకు కూడా అనుమతులు ఇస్తున్నారు. సీ-ప్లేన్ సేవలు, బోటింగ్, హౌస్బోట్ టూరిజంను అనుసంధానం చేసి పర్యాటకులకు మరింత మెరుగైన అనుభూతిని అందించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
ఇప్పటికే కేరళ, గుజరాత్లో సీ-ప్లేన్ సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. కేరళలో కొచ్చి నుంచి మట్టుపెట్టి ప్రాంతం వరకు 17 సీట్ల సీ-ప్లేన్ సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. అహ్మదాబాద్లోని సబర్మతి నది తీరం నుంచి కెవాడియా వరకు సీ-ప్లేన్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇదే తరహాలో రాష్ట్రంలోనూ సీ-ప్లేన్ నెట్వర్క్ అభివృద్ధి చేస్తే టూరిజంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది.
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