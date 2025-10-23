'సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ'కి క్యూ కడుతున్న పర్యాటకులు - వారి కోసమే ఈ ఏసీ, నాన్ఏసీ ప్యాకేజీలు!
విశాఖలో క్రమంగా పెరుగుతోన్న పర్యాటకుల సంఖ్య - ఏసీ, నాన్ఏసీ ప్యాకేజీలు సిద్ధం చేసిన ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ
APTDC packages for Tourism in Visakhapatnam: గమ్య నగరం విశాఖ పర్యాటకంగా విరాజిల్లుతోంది. ప్రస్తుతం సీజన్ ఆరంభం కావడంతో నగర వీక్షణకు వచ్చే వారి సంఖ క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈ కోలాహలం జనవరి వరకు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) ఏసీ, నాన్ఏసీ ప్యాకేజీలు సిద్ధం చేసింది. కొన్ని చోట్ల సందర్శనీయ ప్రాంతాల ప్రవేశ టికెట్లు పర్యాటకులే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజి: వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం (ప్రతి శనివారం)
సమయం: అప్పూఘర్ హరితా హోటల్ వద్ద ఉదయం 5 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. రాత్రి 9 గంటలకు మళ్లీ ఇక్కడికి చేరుకుంటారు.
ప్రాంతాలు: వాడపల్లి, అన్నవరం
ధర: నాన్ఏసీ వాహనంలో పెద్దలకు రూ.1900, పిల్లలకు రూ.1520
వసతులు: భోజన వసతితో పాటు దర్శన ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
ప్యాకేజి: హెరిటేజ్ టూర్ (ప్రతి రోజూ ఉంటుంది)
సమయం: ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు.
ఇక్కడి నుంచి: ఎంవీపీ కాలనీ అప్పూఘర్ వద్దున్న హరితా హోటల్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ ప్రాంతాలు: సింహాచలం, కైలాసగిరి, తొట్లకొండ, రుషికొండ బీచ్, విశాఖ మ్యూజియం, కురుసురా జలాంతర్గామి, టీయూ-142.
నాన్ఏసీ: పెద్దలకు రూ.760, పిల్లలకు రూ.610 ,
ఏసీ: పెద్దలకు రూ.910, పిల్లలకు రూ.730.
ప్యాకేజి: రాత్రి విహారం (ప్రతి రోజూ ఉంటుంది)
సమయం: సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 9.30 గంటల వరకు ఉంటుంది.
ప్రాంతాలు: విశాఖ మ్యూజియం, కైలాసగిరి, టీయూ-142, కురుసురా జలాంతర్గామి, చూపిస్తారు.
ధర: పెద్దలకు రూ.448, పిల్లలకు రూ.340. (సగటు 13 మంది ఉంటే ప్యాకేజీ నడుపుతారు).
రాత్రి భోజనం: అప్పూఘర్ హరితా హోటల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు.
ప్యాకేజి: విశాఖ- పాపికొండలు (రోజూ)
సమయం: ఉదయం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు.
ఇలా: గండిపోచమ్మ ఆలయం, దేవీపట్నం, పాపికొండలు, పేరంటాలపల్లి ఆలయం చూపిస్తారు. అప్పూఘర్ హరితా హోటల్ వద్ద బస్సు బయలుదేరుతుంది.
స్టాపులు: రైల్వే స్టేషన్, ఎన్ఏడీ కూడలి, గాజువాక వద్ద పర్యాటకులు ఎక్కడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ధర: పెద్దలకు రూ.2,342, పిల్లలకు రూ.1,916. వసతులు: నాన్ఏసీ వాహనం, ఏసీ బోటింగ్, అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటాయి.
ప్యాకేజి: అరకు రోడ్డు మార్గం (రోజూ)
సమయం: ఉదయం 6.45 గంటలకు అప్పూఘర్ నుంచి ప్రారంభమై..మళ్లీ రాత్రి 9 గంటలకు తిరిగి ఇక్కడికి చేరుకుంటారు.
ప్రాంతాలు: గిరిజన మ్యూజియం, పద్మాపురం గార్డెన్స్, గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, బొర్రా గుహలు, అనంతగిరి కాఫీ వనం, టైడా.
ధర: పెద్దలకు రూ.1,590, పిల్లలకు రూ.1,270.
వసతులు: అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, టీ అందిస్తారు.
సంప్రదించాల్సిన నంబరు: 9848813584
రిజర్వేషన్ కేంద్రాలు: రైల్వేస్టేషన్లోని టూరిజం సమాచార కేంద్రం, ఆర్కే బీచ్ రోడ్డు, రుషికొండలోని సమాచార కేంద్రాలు.
అందుబాటులో గైడ్లు: పర్యాటకుల కోసం గైడ్లను అందుబాటులో ఉంచుతున్నామని ఏపీటీడీసీ డీవీఎం జగదీష్ తెలిపారు. ప్యాకేజీలు బుక్ చేసుకున్న వారు 24 గంటల లోపు రద్దు చేసుకుంటే డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వరని కాని 24 గంటల నుంచి 48 గంటల లోపు చేసుకుంటే 50 శాతం చెల్లిస్తామని వివరించారు. ప్రస్తుతం సీజన్ మొదలవడంతో డిమాండు పెరుగుతోందని దానికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పంచారామాల ప్యాకేజీ త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తుందని జగదీష్ తెలిపారు.
