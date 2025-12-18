ETV Bharat / state

'హౌస్ బోట్' విహారం కోసం కేరళ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు - విజయవాడ, సూర్యలంకలో అల్ట్రా లగ్జరీ బోట్లు

ప్రైవేటు ఆపరేటర్లకు పచ్చజెండా - కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్, డిన్నర్ డెక్స్, బెడ్‌రూమ్‌లతో ఫైవ్ స్టార్ సౌకర్యాలు - 2026 అక్టోబరు నాటికి అందుబాటులోకి

ULTRA LUXURY BOATS IN AP
విజయవాడ, సూర్యలంకలో అల్ట్రా లగ్జరీ బోట్లు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Ultra Luxury Boats Project: ఇకపై 'హౌస్ బోట్' విహారం కోసం కేరళ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. బ్యాక్ వాటర్ అందాలను చూసేందుకు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లక్కర్లేదు. మన కృష్ణా నదిలోనూ, సూర్యలంక సముద్ర జలాల్లోనూ ఆ అద్భుత దృశ్యాలు ఆవిష్కృతం కాబోతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో, అల్ట్రా లగ్జరీ హంగులతో సరికొత్త పర్యాటకానికి తెరలేస్తోంది. పర్యాటకులకు మరపురాని అనుభూతిని పంచేందుకు ఐదు భారీ విలాసవంతమైన పడవలు సిద్ధమవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ కీలక ముందడుగు వేసింది.

కేరళ తరహాలో సరికొత్త ప్రయోగం: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి పర్యాటక రంగాన్ని పరుగులు పెట్టించేందుకు కృషి చేస్తోంది. కేరళలో మాదిరిగా మన రాష్ట్రంలోని నదులు, సముద్రపు బ్యాక్ వాటర్ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించింది. ఏడాది కాలంగా సాగుతున్న ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఫలించాయి. నీటిపై తేలియాడే విలాసవంతమైన పడవలను నడిపేందుకు ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు ఆసక్తి చూపారు. వారి ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన పర్యాటక సంస్థ ప్రాథమిక అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

విజయవాడలో విహారం: విజయవాడలోని కృష్ణా నదిలో పర్యాటకం ఇకపై రాత్రి వేళల్లోనూ కళకళలాడనుంది. ఇక్కడ రెండు భారీ లగ్జరీ బోట్లను నడిపేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. కేరళకు చెందిన ఒక ప్రముఖ సంస్థ, మన రాష్ట్రానికి చెందిన మరో సంస్థతో కలిసి ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నాయి. బెర్మ్ పార్క్ నుంచి పవిత్ర సంగమం వరకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల మేర ఈ బోట్లు ప్రయాణిస్తాయి. దీనికోసం ఇప్పటికే సర్వే కూడా పూర్తి చేశారు. బోట్ 1లో ఐదు పడక గదులు ఉంటాయి.

అంతేకాదు, ఏకంగా 100 మంది కూర్చునేలా అత్యాధునిక కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ఉంటుంది. కార్పొరేట్ మీటింగ్స్, చిన్నపాటి వేడుకలు జలవిహారం చేస్తూ జరుపుకోవచ్చు. బోట్ 2లో పూర్తిగా విందు వినోదాల కోసం కేటాయించారు. ఒకేసారి 200 మంది డిన్నర్ చేసేలా దీనిని డిజైన్ చేస్తున్నారు. కృష్ణా నది అందాలను ఆస్వాదిస్తూ రుచికరమైన విందు ఆరగించవచ్చు. రాత్రి వేళల్లో ఈ బోట్లను భవానీ ద్వీపం వద్ద నిలిపేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

సూర్యలంకలో 'బ్యాక్ వాటర్' మ్యాజిక్: బాపట్ల జిల్లాలోని సూర్యలంక బ్యాక్ వాటర్‌లో మొత్తం మూడు లగ్జరీ బోట్లను ప్రైవేట్ సంస్థలు నడపనున్నాయి. నాగరాజు కెనాల్ నుంచి నిజాంపట్నం వరకు దాదాపు 30 కిలోమీటర్ల మేర ఈ జల విహారం సాగుతుంది. మార్గమధ్యంలో పర్యాటకులను కట్టిపడేసే అనేక సుందరమైన ప్రాంతాలను అధికారులు గుర్తించారు. ఈ మూడు బోట్లలో పర్యాటకులు బస చేయడానికి పడక గదులు ఉంటాయి. ఒక బోటులో 9 గదులు, రెండో బోటులో 3 గదులు, మూడో బోటులో 2 గదులు ఉండేలా డిజైన్ చేస్తున్నారు.

మౌలిక సదుపాయాలు: ఈ ప్రాజెక్టును పక్కాగా అమలు చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రచించారు. ఈ బోట్లు నిలిపేందుకు విజయవాడ, సూర్యలంకలో కలిపి మొత్తం ఐదు జెట్టీలను పర్యాటక శాఖ నిర్మించనుంది. బోట్లకు అవసరమైన విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వమే కల్పిస్తుంది. బోట్ల డిజైన్, భద్రత విషయంలో రాజీపడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆపరేటర్లు తమ బోట్ల డ్రాయింగ్‌లకు 'ఇన్‌లాండ్ వాటర్ వేస్ అథారిటీ' నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే బోట్ల నిర్మాణ పనులు మొదలవుతాయి. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే 2026 అక్టోబరు నాటికి ఈ లగ్జరీ బోట్లు పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరణ: కేవలం విజయవాడ, సూర్యలంకతోనే ఆగిపోకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ తరహా పర్యాటకాన్ని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. విశాఖపట్నం తీరంలోనూ లగ్జరీ బోట్లు నడిపే యోచనలో ఉంది. రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ వద్ద గోదావరి నదిలోనూ ఈ తరహా పడవలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. నాగార్జునసాగర్ జలాల్లోనూ అల్ట్రా డీలక్స్ బోట్లను నడిపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాల్లో పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ 'ఫీజబిలిటీ సర్వే' (సాధ్యసాధ్యాల పరిశీలన) చేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ఆసక్తి ఉన్న ప్రైవేట్ సంస్థలను ఆహ్వానించనున్నారు.

ఓ వైపు అలలపై విహారం - మరోవైపు దేవాలయాల దర్శనం!

"అలలపై విహారం" రెస్టారెంట్లు, స్పా - రేయింబవళ్లు ప్రయాణంతో ఉల్లాసం!

TAGGED:

HOUSEBOATS IN VIJAYAWADA
SURYALANKA BEACH TOURISM
PAVITRA SANGAMAM BOAT RIDE
LUXURY BOATS IN AP
ULTRA LUXURY BOATS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.