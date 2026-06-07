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మల్బరీ రైతులకు దిగుబడులు వచ్చేలా - "పట్టు" పరిశోధనా కేంద్రంలో విప్లవాత్మక ప్రయోగాలు

అతిశీతల ప్రాంతమైన అసోం రాష్ట్రంలో మూగ, టస్సర్‌ మల్బరీ వంగడాలు - 3 ఎకరాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా సాగు - మార్కెట్​లో వీటి ధర కిలో రూ.25 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు

APSSRDI on Mulberry Farmers
APSSRDI on Mulberry Farmers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:32 PM IST

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APSSRDI on Mulberry Farmers : మల్బరీ సాగుపై ఆధారపడిన అన్నదాతలకు మంచి దిగుబడులు వచ్చేలా, మార్కెట్​లో గిట్టుబాటు ధరలు దక్కేలా చేయడానికి హిందూపురం సమీపంలోని కిరికెర వద్ద ఉన్న ఏపీ పట్టు పరిశోధనాభివృద్ధి సంస్థ కొత్త కార్యకలాపాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. 1995లో ఎన్టీఆర్​ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈ సంస్థ ప్రారంభమైంది. దశలవారీగా అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టి రైతుల అభ్యున్నతికి దోహద పడుతోంది. సంచాలకులు డా.జె.సీతారాములు, సైంటిస్ట్​ల పర్యవేక్షణలో ప్రయోగాత్మకంగా తొలిసారి కొత్తవంగడాలు, నర్సరీ మొక్కల పెంపకం చేపడుతూ కర్షకులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

అసోం నుంచి మూగ, టస్సర్‌ మల్బరీ వంగడాలు :

  • అతిశీతల ప్రాంతమైన అసోం రాష్ట్రంలో టస్సర్​, మూగ మల్బరీ వంగడాలను అక్కడి అన్నదాతలు సాగుచేసి మంచి దిగుబడులు సాధించారు. వీటికి మార్కెట్​లో కిలో ధర రూ.25,000ల నుంచి రూ.30,000ల వరకు తీసుకుంటున్నారు. వాటిని హిందూపురం పట్టు పరిశోధనాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మూడు ఎకరాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కలు నాటి మూడు నెలలైంది. ఆరు నెలల తర్వాత సెంట్రల్‌ సిల్క్‌ బోర్డు నుంచి పురుగులను తెప్పించి పెంపకం చేపడతామని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. తద్వారా వచ్చే దిగుబడిని పరిగణనలోకి తీసుకొని, విజయవంతమైతే ఏపీ, తెలంగాణ రైతులకు సరఫరా చేస్తామని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
  • సెంట్రల్‌ సిల్క్‌ బోర్డు సమగ్ర పథకం కింద ఏఆర్‌-10, ఏజీబీ-8, వి-1, జీ2, జీ-4, ఎంఎస్‌జీ-2 రకాల మల్బరీ మొక్కలను నర్సరీ చేస్తున్నారు. ఏపీలోని అన్నదాతలకు అవసరమైతే నర్సరీ మొక్కలను సరఫరాచేసి సాగు విధానంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రెండు నెలలుగా నర్సరీ పెంపకం చేస్తున్నారు.
  • తెలంగాణకు చెందిన 40 మంది అన్నదాతలను ఎంపిక చేసి ఇక్కడ తొలిసారిగా ట్రైనింగ్​ ఇవ్వనున్నారు. ఈమేరకు పట్టు కమిషనర్‌ యాస్మిన్‌బాషా ద్వారా ఇక్కడి డైరెక్టర్‌కు సమాచారం అందింది. ఇందుకు సంబంధించి తర్ఫీదుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఫిబ్రవరిలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ హిందూపురం నియోజకవర్గ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు అసోం రాష్ట్రానికి చెందిన టస్సర్, మూగ మల్బరీ వంగడాల మొక్కలను ఆయన చేత నాటించామని హిందూపురం సంస్థ సంచాలకులు డా.సీతారాములు తెలిపారు. వీటిని ఇక్కడ ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇక్కడి వాతావరణంలో బాగా ఎదిగితే రైతులకు అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.

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