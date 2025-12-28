ఐదేళ్లలో అన్నీ విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులే - ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు
డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో వీటినే తీసుకోనున్న ఆర్టీసీ - అత్యధికంగా 6,494 విద్యుత్ బస్సులు - 2,075 డీజిల్ బస్సులు - సీఎన్జీ, విద్యుత్ బస్సులుగా మార్పు
APSRTC to Replace All Buses with Electric and CNG: ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో ఇప్పుడున్న బస్సులను 5 ఏళ్లలో అన్నీ విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులు చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2030-31 వరకు రానున్న 5 ఏళ్లలో మొత్తం 8,819 వేల విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులు ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. వీటి వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడటంతో పాటు, ప్రయాణికులకు అధునాతన బస్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
భవిష్యత్తులో అన్నీ విద్యుత్, సీఎన్జీతో నడిచే బస్సులే ఉండాలంటూ సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో అధికారులు ఈ మేరకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఆర్టీసీలో మెుత్తం 11,499 బస్సులు ఉంటే వాటిలో కేవలం 8,679 బస్సులు మాత్రమే సంస్థకు చెందినవి. మిగిలిన 2770 బస్సులు అద్దెకు తీసుకున్నవే. వీటి స్థానంలో విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులు తీసుకురానున్నారు. ఈ బస్సుల్లో 2,630 బస్సులకు 2031-32 వచ్చే నాటికి 15 ఏళ్లు పూర్తి కానున్నాయి. ఇందులో సంస్థకు చెందిన సొంత బస్సులు 1,941 ఉన్నాయి. అద్దె బస్సులు అయితే 689 ఉన్నాయి. మిగిలిన 8,819 బస్సులకు 2031 సంవత్సరం ముందే కాలం చెల్లుతుంది. వీటి స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ బస్సులు తీసుకోనున్నారు.
అందులో 6,494 విద్యుత్ బస్సులను అద్దె ప్రాతిపదికన కొత్తగా తీసుకుంటారు. అలాగే 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్లు తిరిగిన 1,075 డీజిల్ బస్సులను కూడా సీఎన్జీ, విద్యుత్తో నడిపేలా రెట్రోఫిట్మెంట్ చేయనున్నారు. వీటితో పాటు మరో 1000 డీజిల్ బస్సులు కూడా సీఎన్జీతో నడిచేలా రెట్రోఫిట్మెంట్ చేయనున్నారు.
విజయవాడలో భాగ్యనగర్ గ్యాస్, మేఘా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో థింక్ గ్యాస్, విశాఖలో ఐఓసీ సీఎన్జీ సరఫరా చేస్తున్నాయి. వీటిలో తక్కువ ధరలకు సీఎన్జీని సరఫరా చేసే వాటికి అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు 2026-27లో 1,450 విద్యుత్ బస్సులను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
1000కి పైగా బస్సులకు రాయితీ: ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సేవ పథకం కింద రాష్ట్రంలోని 11 నగరాలకు ఇప్పటికే 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ బస్సులను పినాకిల్ ఇండియా అనే సంస్థ నడపనుంది. ఆర్టీసీ-పినాకిల్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ నగరాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, హెచ్టీ విద్యుత్ లైన్లు వేయించడం, సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణం ఇతర సంబంధిత పనులకు రూ.237.40 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు.
ఇందులో హెచ్టీ లైన్ విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.106.11 కోట్ల వ్యయాన్ని పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తుంది. డిపోలో ఆయా నిర్మాణాలకు రూ.131.29 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో రూ.73.71 కోట్లను కేంద్రం సమకూరుస్తుంది. ఆర్టీసీ రూ.57.58 కోట్లు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత, ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే నుంచే అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
- ఈ బస్సుల్లో 9 మీటర్ల పొడవు ఉండే బస్సుకు కిలోమీటర్కు రూ.62.17 చొప్పున, 12 మీటర్ల పొడవు ఉండే వాటికి కిలోమీటర్కు రూ.72.55 చొప్పున కాంట్రాక్టర్కు చెల్లించాలి.
- ఇందులో కేంద్రం 9 మీటర్ల బస్సుకు కిలోమీటరుకు రూ.22 చొప్పున, 12 మీటర్ల బస్సుకు కిలోమీటరుకు రూ.24 చొప్పున కాంట్రాక్టు సంస్థకు సబ్సిడీగా చెల్లిస్తుంది.
- మిగిలిన మొత్తాన్ని ఆర్టీసీ చెల్లించాలి. ఈ ఒప్పందం 11 ఏళ్ల పాటు కొనసాగనుంది.
- వీటితో పాటు మరో 300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపడానికి తిరుమల-తిరుపతి ఘాట్ రోడ్డులో నడిపేందుకు పీఎం ఈ-బస్ సేవ కింద కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.
ఏ ఏడాది ఎన్ని విద్యుత్, సీఎనీ బస్సులు:
|ఆర్థిక సంవత్సరం
|బస్సులు
|2026-27
|1,450
|2027-28
|1,750
|2028-29
|1,720
|2029-30
|1,615
|2030-31
|2,284
|మొత్తం
|8,819
