DUSSEHRA SPECIAL: ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - దసరాకు 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు
DUSSEHRA SPECIAL : దసరా పండగ సందర్భంగా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:49 PM IST
DUSSEHRA SPECIAL BUSES IN AP : దసరా పండుగ సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ప్రయాణికులను క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేసేందుకు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమైంది. పండుగ సందర్భంగా 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు నడపాలని నిర్ణయించింది. ఆయా రోజుల్లో రద్దీ మేరకు ప్రత్యేక బస్సులు అందుబాటులో ఉంచేలా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్లాన్ చేసింది.
దసరా పండగ సందర్భంగా ఈ నెల 16 నుంచి 25 వరకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్కు 1,186, విశాఖకు 440, బెంగళూరుకు 475, చెన్నైకి 153, తిరుపతికి 247, రాజమహేంద్రవరానికి 347 ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు.