ఈవీ బస్సుల టెండర్ల కోసం ఒత్తిళ్లు - స్టార్టప్ అవకాశం ఇవ్వాలని పట్టు!
APSRTC EV Buses Tender: విద్యుత్ బస్సుల టెండర్లు దక్కించుకునేందుకు కొందరు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. 1,450 బస్సులకు అధికారులు ఆర్ఎఫ్పీ సిద్ధం చేస్తున్నారు. స్టార్టప్ కంపెనీలకు అవకాశం ఇవ్వాలని కొందరు పట్టు పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:35 AM IST
ఆర్టీసీ అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకోనున్న 1450 విద్యుత్ బస్సుల్లో ఎలాగైనా పలు బస్సుల టెండరు దక్కించుకునేందుకు కొందరు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. తమకు అనుకూలంగా నిబంధనలు ఉండేలా అధికారులపై ఒత్తిళ్లు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ బస్సుల టెండరుకు సంబంధించి రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్(RFP) ఖరారులో నెలల తరబడి జాప్యమవుతోంది.
ఆర్టీసీలో 1450 విద్యుత్ బస్సులను గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్-GCC విధానంలో తీసుకోనున్నారు. టెండరు దక్కించుకున్న గుత్తేదారు విద్యుత్ బస్సులను 10 నుంచి 12 ఏళ్లు లేదా నిర్దేశిత కిలోమీటర్ల వరకు నడపాల్సి ఉంటుంది. రోజుకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు బస్సు నడిపితే, ఆ మేరకు సొమ్ము చెల్లిస్తారు. కిలోమీటరుకు ఎవరు తక్కువ కోట్ చేస్తారో వారికి టెండరు దక్కుతుంది. "పీఎం ఈ-బస్ సేవ" పథకం కింద కేంద్రం రాష్ట్రానికి 750 విద్యుత్ బస్సులు కేటాయించింది. టెండరు పిలిచి, గుత్తేదారునూ తానే ఎంపిక చేసింది. రాష్ట్రంలో 12 డిపోల పరిధిలో వీటిని నడపనున్నారు.
పీఎం ఈ-బస్ సేవలో మంజూరు చేసిన విద్యుత్ బస్సుల్లో 35 సీట్లు చొప్పున ఉంటున్నాయి. వాటికి ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెడితే 200 కిలోమీటర్ల వరకు నడుస్తున్నాయి. ఆర్టీసీ టెండరు ద్వారా తీసుకునే బస్సుల్లో ఒక్కో బస్లో 50 సీట్ల వరకు ఉండటం, ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెడితే 300 కిలోమీటర్లు నడవడం, మధ్యలో కొంత సమయం ఛార్జ్ చేస్తే మరో 100 కిలోమీటర్లు నడిచేలా ఉండే బస్సులు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. ఈ నిబంధనలన్నీ ఆర్ఎఫ్పీలో ఉండేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు.
స్టార్టప్ కంపెనీలకు అవకాశం ఇవ్వాలి: విద్యుత్ బస్సుల టెండరు దక్కించుకున్న సంస్థలు 10 నుంచి 12 ఏళ్లపాటు వాటిని నడపాల్సి ఉంటుంది. దీంతో అనుభవం ఉన్న కంపెనీలు, సంస్థలను ఎంపిక చేయడంపై అధికారులు దృష్టిపెట్టారు. కొందరు మాత్రం స్టార్టప్ కంపెనీలకు, చిన్న సంస్థలకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలని ఒత్తిళ్లు తెస్తున్నారు. వీలున్నన్ని బస్సుల టెండరు దక్కించుకుంటే, ఏళ్ల తరబడి వాటిని నడిపి సంపాదించుకోవచ్చనే ఆలోచనతో ఉన్నారు.
గతంలో ఆర్టీసీ అధికారులు ఆర్ఎఫ్పీ తయారుచేసే సమయంలో ఇలా ఒత్తిళ్లు రావడంతో, ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్పీ వివరాలను రవాణాశాఖ ఉన్నతాధికారులు పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించి ఖరారు చేసే పనిలో ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ఒత్తిళ్లు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఆర్ఎఫ్పీ సిద్ధం చేసి, వచ్చే వారం టెండర్లు పిలిచేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
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