పర్యావరణహితమే లక్ష్యంగా - జులై నుంచే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు రైట్ రైట్
పర్యావరణహితమే లక్ష్యంగా ఈవీ బస్సులను తిప్పనున్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీ - దశల వారీగా మొత్తం 6 వేల కొత్త బస్సులు తీసుకునేందుకు ప్రణాళిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : June 3, 2026 at 9:00 AM IST
APSRTC on Electric Buses : పర్యావరణహితమే లక్ష్యంగా కాలంచెల్లిన, అత్యధిక కిలోమీటర్లు తిరిగిన బస్సుల స్థానంలో విద్యుత్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సిద్ధమైంది. వచ్చే నెల నుంచి దశలవారీగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు రోడ్డెక్కనున్నాయి. పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, డీలక్స్ పేర్లతోనే ఈవీ సర్వీసులూ కొనసాగనున్నాయి. విశాఖ నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి వచ్చే నెల నుంచి విహంగ్ పేరిట 40 విద్యుత్ బస్సులు పరుగులు తీయనున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ 11,000లకు పైగా బస్సులు నడపుతోంది. ప్రయాణీకుల రద్దీ దృష్ట్యా ఏటా వెయ్యి కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉండగా కొన్నేళ్లుగా కొత్తవి కొనలేదు. దీంతో వీటి కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. సాధారణంగా 13 లక్షల కిలోమీటర్లు తిరిగిన తర్వాత బస్సును స్క్రాప్కి పంపింస్తారు. కానీ 15 లక్షల నుంచి 16 లక్షల కిలోమీటర్లు తిరిగిన కాలం చెల్లిన బస్సులు రోడ్లపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.
కూటమి ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అందించే స్త్రీ శక్తి పథకం ప్రారంభించిన తర్వాత బస్సుల్లో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. పథకం ప్రారంభానికి ముందు 70 శాతంపైగా ఉండే ఆక్యుపెన్సీ రేషియో మహిళల ఉచిత ప్రయాణంతో 95 శాతం దాటింది. కిక్కిరిసిన బస్సుల్లో ప్రయాణం ఇబ్బందికరంగా మారడంతో బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని ప్రయాణికులు, సిబ్బంది నిత్యం ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాలుష్య రహిత బస్సులు ప్రవేశ పెట్టాలన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష మేరకు విద్యుత్ బస్సులు కొనుగోలు చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.
"ప్రతి ఒక్క బస్సు ఎలక్ట్రిక్గా ఉంటుంది. డీజీల్ బస్సులకు స్వస్తి చెబుతున్నాం. వచ్చే మూడు నెలల్లో 750ల ఈ-బస్సులను ఆర్టీసీలోకి తీసుకొస్తాం. 300 బస్సులను జూలైలో తెస్తున్నాం. ఆగస్టు నాటికి ఆరు డిపోల్లో మిగతా 450 బస్సులను ప్రవేశపెడతాం." - రాంప్రసాద్రెడ్డి, రవాణాశాఖ మంత్రి
దశల వారీగా 5500 ఎలక్ట్రిక్, 500 సీఎన్జీ బస్సులు కలిపి మొత్తం ఆరు వేల కొత్త బస్సులు తీసునేందుకు ఆర్టీసీ ప్రణాళిక వేసింది. ఇందులో ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సేవ పథకం కింద 750 విద్యుత్ బస్సులు రాష్ట్రానికి కేటాయించారు. వీటిని 11 నగరాల్లోని 12 డిపోల పరిధిలో అద్దె ప్రాతిపదికన నడుపుతారు. వీటిలో 300 బస్సులు జులైలో, 450 బస్సులు ఆగస్టులో రోడ్డెక్కనున్నాయి. విశాఖలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే సింహపురి డిపోతో పాటు గాజువాక , రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, కడప, తిరుపతిలోని మంగళం డిపోల పరిధిలో నడపనున్నారు
Electric Buses in APSRTC : ఆర్టీసీలో గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ విధానంలో 1450 విద్యుత్ బస్సులు తీసుకోనుంది. దీనికోసం ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రతిపాదన ఆర్ఎఫ్పీ సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వం దీనికి ఆమోదం తెలిపాక, ఈనెల 15 తర్వాత టెండర్లు పిలవనున్నారు. జులై నాటికి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేసి, వచ్చే ఏడాది మార్చి నుంచి ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు పరుగులు పెట్టేలా చూడనున్నారు. పూర్వోదయ పథకం కింద పలు రాష్ట్రాలకు కేంద్రం విద్యుత్ బస్సులు కేటాయిస్తుండగా, అందులో ఏపీకి వెయ్యి బస్సులు ఇవ్వనుంది. వీటిని పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, డీలక్స్ సర్వీసులుగా నడిపేందుకు వీలుంటుంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాలు, కొంత దూర ప్రాంతాలకు నడిపేందుకు వీలుగా మరో 2000ల బస్సులను పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకం కింద తీసుకోనున్నారు. ఈ ప్రతిపాదన కేంద్రం వద్దకు వెళ్లింది. సీఎన్జీ అందుబాటులో ఉన్న నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 500 సీఎన్జీ బస్సులు ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆర్టీసీ సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు సీఎన్జీ కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మరో 1,450 విద్యుత్ బస్సులు - 500 డీజిల్ బస్సులకు 'రెట్రోఫిట్టింగ్'
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రూపురేఖలను మార్చేసిన 'స్త్రీ శక్తి' - ఉచితంగా 52 కోట్ల మంది మహిళల ప్రయాణం