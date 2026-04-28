ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ మరో 1,450 విద్యుత్‌ బస్సులు - 500 డీజిల్ బస్సులకు 'రెట్రోఫిట్టింగ్'

APSRTC మరో 1,450 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు - విశాఖపట్నం - భోగాపురం విమానాశ్రయం మధ్య 20 AC బస్సులు - 500 డీజిల్ బస్సులకు 'రెట్రోఫిట్టింగ్'

APSRTC Introduced New Electric Buses
APSRTC Introduced New Electric Buses (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 12:18 PM IST

APSRTC Buying New Electric Buses : ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ మరో 1,450 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 'సుస్థిర ఎలక్ట్రిక్ వాహన విధానం (4.0)'లో భాగంగా ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలోని 8,375 డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో 2031 నాటికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

పీఎం ఈ బస్​ సేవ ('PM-eBus Sewa') పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి 1,050 బస్సులను కేటాయించింది. ఈ కేటాయింపులో 11 నగరాల కోసం 750 బస్సులు, తిరుమల-తిరుపతి ఘాట్ మార్గంలో నడపడానికి ఉద్దేశించిన 300 బస్సులు ఉన్నాయి. ఈ బస్సుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా టెండర్లను ఆహ్వానించి రాష్ట్రంలో వాటిని సరఫరా చేసే బాధ్యతను పినాకిల్​ ఇండియా లిమిటెడ్​ ('Pinnacle India Limited')కు అప్పగించింది.

ఇప్పుడు కొత్తగా కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన 1,450 బస్సుల కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించే బాధ్యతను ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ స్వయంగా చేపడుతుంది. ఈ బస్సులను 'Gross Cost Contract (GCC)' నమూనా కింద లీజు పద్ధతిలో పీపీపీ ('Public-Private Partnership') విధానం ద్వారా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన 1,050 బస్సులు 8 అడుగుల ప్రామాణిక వెడల్పును కలిగి ఉండటం వల్ల వాటిలో సీట్ల సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంది. అయితే ఆర్టీసీ ఇప్పుడు 8.5 అడుగుల వెడల్పు కలిగిన బస్సులను కొనాలని భావిస్తోంది. ఈ పెరిగిన వెడల్పు కారణంగా బస్సుల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో సీట్లను అమర్చడానికి వీలవుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

విశాఖపట్నం - భోగాపురం విమానాశ్రయం మధ్య 20 ఏసీ బస్సులు : విశాఖపట్నం నగరం - భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మధ్య ప్రారంభ దశలో 20 ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపడానికి ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం ఒక ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ విమానాశ్రయం జూన్ నెలాఖరు నాటికి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం నగరం విమానాశ్రయం మధ్య ఎలక్ట్రిక్ బస్సు షటిల్ సేవలను ప్రవేశపెట్టడానికి అధికారులు తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు.

1,000 CNG బస్సులను నడపడానికి ప్రణాళికలు

  • ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో పాటు, సీఎన్​జీ బస్సులను నడపడంపైనా ఆర్టీసీ తన దృష్టిని సారించింది.
  • 'స్త్రీ శక్తి' పథకం కారణంగా బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరగడం అలాగే కాలం చెల్లిన వాహనాల స్థానంలో కొత్తవాటిని ప్రవేశపెట్టాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడటంతో 15 ఏళ్ల సేవా కాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్న బస్సుల స్థానంలో వెంటనే 500 కొత్త సీఎన్​జీ బస్సులను కొనుగోలు చేయడానికి సంస్థ సిద్ధమైంది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
  • అంతేకాకుండా ఇప్పటికే 6,00,000 నుంచి 7,00,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన 500 డీజిల్ బస్సులకు 'రెట్రోఫిట్టింగ్' (ఆధునీకరణ) చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ఆ బస్సుల్లో సీఎన్​జీ కిట్‌లను అమర్చనున్నారు.
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, భాగ్యనగర్ గ్యాస్, మేఘా, గోదావరి గ్యాస్, థింక్ గ్యాస్, హెస్​పీసీఎల్​, ఐఓసీ వంటి వివిధ సంస్థలు ప్రస్తుతం వేర్వేరు జిల్లాల్లో సీఎన్​జీని సరఫరా చేస్తున్నాయి.
  • ప్రతి జిల్లాలో అవసరమైన సంఖ్యలో ఉన్న బస్సులకు సీఎన్​జీని సరఫరా చేసే సామర్థ్యం ఆయా సంస్థలకు ఉందో లేదో అధికారులు ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నారు.
  • సాధారణంగా ఒక బస్సు రోజుకు సగటున 400 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. ఈ దూరాన్ని అధిగమించడానికి దానికి సుమారు 70 నుంచి 80 కిలోగ్రాముల గ్యాస్ అవసరమవుతుంది.
  • ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ ప్రతిరోజూ 7,50,000 లీటర్ల డీజిల్‌ను కొనుగోలు చేస్తుంది. చమురు సంస్థలు ఈ ఇంధనాన్ని ఆర్టీసీకి రాయితీ ధరకే సరఫరా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బయట ఉన్న రిటైల్ ఇంధన కేంద్రాల ధరలతో పోలిస్తే లీటరుకు రూ. 6 నుంచి రూ. 7 తక్కువ ధరకు అందిస్తున్నాయి.
  • ఇప్పుడు ఆర్టీసీ, సీఎన్​జీ విషయంలో కూడా ఇదే తరహా రాయితీని కోరుతోంది. రిటైల్ పంపుల వద్ద ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే కిలోగ్రాముకు రూ. 4 నుంచి రూ. 5 వరకు ధర తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ఈ విషయానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

