APSRTC మరో 1,450 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు - విశాఖపట్నం - భోగాపురం విమానాశ్రయం మధ్య 20 AC బస్సులు - 500 డీజిల్ బస్సులకు 'రెట్రోఫిట్టింగ్'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 12:18 PM IST
APSRTC Buying New Electric Buses : ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మరో 1,450 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 'సుస్థిర ఎలక్ట్రిక్ వాహన విధానం (4.0)'లో భాగంగా ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలోని 8,375 డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో 2031 నాటికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
పీఎం ఈ బస్ సేవ ('PM-eBus Sewa') పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి 1,050 బస్సులను కేటాయించింది. ఈ కేటాయింపులో 11 నగరాల కోసం 750 బస్సులు, తిరుమల-తిరుపతి ఘాట్ మార్గంలో నడపడానికి ఉద్దేశించిన 300 బస్సులు ఉన్నాయి. ఈ బస్సుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా టెండర్లను ఆహ్వానించి రాష్ట్రంలో వాటిని సరఫరా చేసే బాధ్యతను పినాకిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ('Pinnacle India Limited')కు అప్పగించింది.
ఇప్పుడు కొత్తగా కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన 1,450 బస్సుల కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించే బాధ్యతను ఏపీఎస్ఆర్టీసీ స్వయంగా చేపడుతుంది. ఈ బస్సులను 'Gross Cost Contract (GCC)' నమూనా కింద లీజు పద్ధతిలో పీపీపీ ('Public-Private Partnership') విధానం ద్వారా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన 1,050 బస్సులు 8 అడుగుల ప్రామాణిక వెడల్పును కలిగి ఉండటం వల్ల వాటిలో సీట్ల సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంది. అయితే ఆర్టీసీ ఇప్పుడు 8.5 అడుగుల వెడల్పు కలిగిన బస్సులను కొనాలని భావిస్తోంది. ఈ పెరిగిన వెడల్పు కారణంగా బస్సుల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో సీట్లను అమర్చడానికి వీలవుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
విశాఖపట్నం - భోగాపురం విమానాశ్రయం మధ్య 20 ఏసీ బస్సులు : విశాఖపట్నం నగరం - భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మధ్య ప్రారంభ దశలో 20 ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపడానికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం ఒక ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ విమానాశ్రయం జూన్ నెలాఖరు నాటికి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం నగరం విమానాశ్రయం మధ్య ఎలక్ట్రిక్ బస్సు షటిల్ సేవలను ప్రవేశపెట్టడానికి అధికారులు తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు.
1,000 CNG బస్సులను నడపడానికి ప్రణాళికలు
- ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో పాటు, సీఎన్జీ బస్సులను నడపడంపైనా ఆర్టీసీ తన దృష్టిని సారించింది.
- 'స్త్రీ శక్తి' పథకం కారణంగా బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరగడం అలాగే కాలం చెల్లిన వాహనాల స్థానంలో కొత్తవాటిని ప్రవేశపెట్టాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడటంతో 15 ఏళ్ల సేవా కాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్న బస్సుల స్థానంలో వెంటనే 500 కొత్త సీఎన్జీ బస్సులను కొనుగోలు చేయడానికి సంస్థ సిద్ధమైంది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
- అంతేకాకుండా ఇప్పటికే 6,00,000 నుంచి 7,00,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన 500 డీజిల్ బస్సులకు 'రెట్రోఫిట్టింగ్' (ఆధునీకరణ) చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ఆ బస్సుల్లో సీఎన్జీ కిట్లను అమర్చనున్నారు.
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, భాగ్యనగర్ గ్యాస్, మేఘా, గోదావరి గ్యాస్, థింక్ గ్యాస్, హెస్పీసీఎల్, ఐఓసీ వంటి వివిధ సంస్థలు ప్రస్తుతం వేర్వేరు జిల్లాల్లో సీఎన్జీని సరఫరా చేస్తున్నాయి.
- ప్రతి జిల్లాలో అవసరమైన సంఖ్యలో ఉన్న బస్సులకు సీఎన్జీని సరఫరా చేసే సామర్థ్యం ఆయా సంస్థలకు ఉందో లేదో అధికారులు ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నారు.
- సాధారణంగా ఒక బస్సు రోజుకు సగటున 400 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. ఈ దూరాన్ని అధిగమించడానికి దానికి సుమారు 70 నుంచి 80 కిలోగ్రాముల గ్యాస్ అవసరమవుతుంది.
- ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ ప్రతిరోజూ 7,50,000 లీటర్ల డీజిల్ను కొనుగోలు చేస్తుంది. చమురు సంస్థలు ఈ ఇంధనాన్ని ఆర్టీసీకి రాయితీ ధరకే సరఫరా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బయట ఉన్న రిటైల్ ఇంధన కేంద్రాల ధరలతో పోలిస్తే లీటరుకు రూ. 6 నుంచి రూ. 7 తక్కువ ధరకు అందిస్తున్నాయి.
- ఇప్పుడు ఆర్టీసీ, సీఎన్జీ విషయంలో కూడా ఇదే తరహా రాయితీని కోరుతోంది. రిటైల్ పంపుల వద్ద ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే కిలోగ్రాముకు రూ. 4 నుంచి రూ. 5 వరకు ధర తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ఈ విషయానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
