ఆర్టీసీలో 'కాంట్రాక్ట్' కండక్టర్లు! - ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో సరికొత్త మార్పులు
ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో తొలిసారిగా ప్రైవేటు వ్యక్తులను కండక్టర్లుగా తీసుకునే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. పొరుగు సేవలు (ఔట్సోర్సింగ్), కాంట్రాక్ట్ లేదా ఆన్కాల్ విధానం ద్వారా అర్హులైన వ్యక్తులతో విధులు నిర్వర్తించేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 8:15 PM IST
APSRTC Faces Conductor Shortage : ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో కండక్టర్ల కొరతను అధిగమించేందుకు అధికారులు కీలక నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. తొలిసారిగా ప్రైవేటు వ్యక్తులను కండక్టర్లుగా తీసుకునే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. పొరుగు సేవలు (ఔట్సోర్సింగ్), కాంట్రాక్ట్ లేదా ఆన్కాల్ విధానం ద్వారా అర్హులైన వ్యక్తులతో విధులు నిర్వర్తించేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలో సుమారు 3,600 మంది డ్రైవర్లు, 2,400 మంది కండక్టర్ల కొరత ఉంది. ప్రతి నెలా వయసు పైబడిన ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ పొందుతున్నారు. దానికి తగ్గట్లుగా కొత్త నియామకాలు మాత్రం జరగడం లేదు. కండక్టర్ల కొరత ఉండటంతో అనేక డిపోల్లో బస్సు సర్వీసులను ఆకస్మికంగా రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న రెగ్యులర్ కండక్టర్లతోనే డబుల్ డ్యూటీలు వేయించి సర్దుబాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా, సమస్య మాత్రం పూర్తిగా తీరడం లేదు.
డ్రైవర్లకు ఇప్పటికే ఆన్కాల్ విధానం : డ్రైవర్ల కొరతను తీర్చేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు ఇప్పటికే ఆన్కాల్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ డిపోల్లో ప్రతిరోజూ దాదాపు 1,800 మంది ఆన్కాల్ డ్రైవర్లతో బస్సులు నడిపిస్తున్నారు. రోజువారీ అవసరాల కోసం రెగ్యులర్ డ్రైవర్లు పోను, అదనంగా అవసరమైన వారిని బయట నుంచి తీసుకుంటున్నారు. వీరికి రోజుకు రూ.1,000 చొప్పున పారితోషికం చెల్లిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే తరహాలో కండక్టర్లను కూడా తీసుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
తెలంగాణ మోడల్ పరిశీలన : కండక్టర్ల నియామకం కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ అమలు చేస్తున్న విధానాన్ని ఏపీ అధికారులు లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఏడాది కాలంగా కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా పొరుగు సేవల కింద కండక్టర్లను తీసుకుంటున్నారు. ఈ విధానంలో ఒక్కో డిపో పరిధిలో కాంట్రాక్టర్ ఆర్టీసీకి రూ.2 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిపోకు రోజుకు ఎంతమంది కండక్టర్లు అవసరమో, అంతమందిని ఆ కాంట్రాక్టరే సమకూర్చాలి. డ్యూటీ సమయంలో టికెట్ ఛార్జీల వసూళ్లలో నగదు తేడా వచ్చినా, టికెట్ జారీ యంత్రం (టిమ్) పాడైనా, కాంట్రాక్టర్ చెల్లించిన డిపాజిట్ నగదు నుంచే రికవరీ చేస్తారు.
ఈ కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో సైతం అమలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే కోణంలో అధికారులు ముమ్మరంగా చర్చలు జరుపుతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకా ఏవైనా మెరుగైన విధానాలు ఉన్నాయా అని కూడా ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ అంశంపై త్వరలోనే ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉందని ఆర్టీసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
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