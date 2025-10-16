ETV Bharat / state

స్కానర్‌ మాయ - ఆర్టీసీ బంకుల్లో కోట్ల దోపిడీ - సిబ్బంది ఖాతాల్లోకే డబ్బు!

ఆర్టీసీ బంకుల్లో భారీగా నగదు స్వాహా - రాజంపేట, ఏలూరు బంకులలో రూ.1.46 కోట్లు మింగేశారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:51 AM IST

APSRTC Petrol Bunk Scam: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ)కి చెందిన కొన్ని పెట్రోల్‌ బంకుల్లో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి, అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ విక్రయాల ద్వారా వచ్చే కోట్లాది రూపాయల సొమ్ము కొంతమంది సిబ్బంది సొంత ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు బయటపడింది. ఇప్పటివరకు రాజంపేట, ఏలూరు బంకుల్లోనే రూ.1.46 కోట్ల దోపిడీ బయటపడగా, మిగిలిన బంకుల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

బంకుల్లో లెక్కల సడలింపు - సిబ్బందికి లాభం: సాధారణంగా ఒక పెట్రోల్‌ బంకులో రోజూ ఎన్ని లీటర్ల పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ అమ్ముడవుతుందో, ఎంత ఆదాయం వస్తుందో లెక్కలు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ నిర్వహిస్తున్న బంకుల్లో ఈ లెక్కలు చాలా కాలంగా ఎవరూ చూడకపోవడంతో, కొంతమంది సిబ్బంది ఈ నిర్లక్ష్యాన్ని అవకాశంగా మలుచుకున్నారు. వీరు రోజూ విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును రికార్డుల్లో చూపించకుండా తమ సొంత ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు దర్యాప్తుల్లో తేలింది. తాజాగా బయటపడిన రాజంపేట, ఏలూరు బంకుల వ్యవహారాలు దీనికి నిదర్శనం.

రాజంపేట బంకులో రూ.63 లక్షలు మాయం: ఇటీవల రాజంపేట బంకులో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఫిర్యాదులు రావడంతో అధికారులు తనిఖీ చేశారు. దర్యాప్తులో గత ఏడాది డిసెంబర్‌ నుంచి ఈ ఆగస్టు వరకు రూ.63 లక్షల మేర డబ్బులు దోచుకున్నట్లు తేలింది. ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి రాగానే డిపో మేనేజర్‌తో పాటు ఆరుగురిని సస్పెండ్‌ చేశారు. సంబంధిత పొరుగుసేవల సిబ్బంది నుంచి డబ్బుల రికవరీకి చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.

ఏలూరు బంకులో రూ.83.7 లక్షలు మింగేశారు: రాజంపేట తర్వాత ఏలూరు బంక్‌ వ్యవహారం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ దాదాపు రూ.83.7 లక్షలు సిబ్బంది తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఏలూరు బంకు విషయంలో ఇద్దరు డిపో మేనేజర్లు, 13 మంది ఉద్యోగులు, నలుగురు పొరుగుసేవల సిబ్బంది కలిపి మొత్తం 19 మందిని బాధ్యులుగా తేల్చారు

స్కానర్‌ మాయ - డబ్బులు సొంత ఖాతాల్లోకి: బంకుల్లో పనిచేసే పొరుగుసేవల సిబ్బంది అత్యంత తెలివిగా డిజిటల్‌ చెల్లింపులలో అక్రమ పద్ధతిని అవలంబించారు. పెట్రోల్‌ లేదా డీజిల్‌ కొన్న వాహనదారులు ఆర్టీసీ ఖాతాకు సంబంధించిన క్యూ ఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేస్తే సొమ్ము సంస్థకు జమ కావాలి. కానీ వీరు తమ సొంత బ్యాంకు ఖాతాలకు లింక్‌ చేసిన నకిలీ క్యూ ఆర్‌ స్కానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో వాహనదారులు చెల్లించిన మొత్తం నేరుగా సిబ్బంది ఖాతాల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఇలాగే నెలల తరబడి డబ్బులు మాయం అయ్యాయి.

ఇంకా 8 బంకుల్లో దర్యాప్తు పెండింగ్‌: ప్రస్తుతం రాజంపేట, ఏలూరు బంకులలో జరిగిన అవకతవకలు మాత్రమే బయటపడ్డాయి. మిగిలిన ఎనిమిది బంకుల్లో కూడా లెక్కలు తేల్చే పనులు మొదలయ్యాయి. నూజివీడు, రాజోలు, బంటుమిల్లి, కనిగిరి, వేటపాలెం, మదనపల్లె, మైదుకూరు, రంగంపేట బంకుల్లో కూడా ఇలాంటి అక్రమాలు జరిగినట్లుగా అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. లెక్కలు పూర్తయితే కోట్లలో మాయం అయిన సొమ్ము వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది.

పర్యవేక్షణ లేకపోవడమే మూల కారణం: ఈ బంకులు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు రోజువారీ లెక్కలు ఎవరు చూడాలి, ఆడిట్‌ ఎవరు చేయాలి, లావాదేవీలు ఎవరు పర్యవేక్షించాలి అనే అంశాలపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వలేదు. దీంతో అధికారులు, సిబ్బంది ఇద్దరూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో అక్రమాలకు వీలు కలిగింది. కొందరు అధికారి స్థాయి వ్యక్తులు కూడా ఈ నిర్లక్ష్యానికి కారణమని ఆర్టీసీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.

నిద్రలో నిఘా విభాగం: ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీలో విజిలెన్స్‌ అండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం ఉన్నప్పటికీ, అది పేరు కోసమే ఉందని ఉద్యోగులే విమర్శిస్తున్నారు. ఈ విభాగం అన్ని బంకులలో జరిగే లావాదేవీలను పరిశీలించాల్సి ఉంది. కానీ ఏదైనా అవకతవక బయటపడక ముందే గుర్తించడంలో విభాగం పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఇందుకు అధిపతిగా ఒక ఎస్పీ స్థాయి అధికారిణి ఐదేళ్లకు పైగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటి వరకు గణనీయమైన చర్యలు తీసుకోలేదని ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సంస్థలో ఇలాంటి అక్రమాలు పునరావృతమవుతున్నా చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల సిబ్బందికి ధైర్యం వచ్చిందని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

కఠిన చర్యలు తప్పవు: రాజంపేట, ఏలూరు బంకుల కేసులు వెలుగులోకి రావడంతో ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. మిగిలిన బంకుల లెక్కలు పూర్తి అయిన తర్వాత కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. సిబ్బంది చేతివాటం, అధికారులు నిర్లక్ష్యంతో ఆర్టీసీకి కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగిందని అంచనా. ఇకనైనా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయకపోతే, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం అయ్యే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

