పూర్తి అద్దె చెల్లించని వైఎస్సార్సీపీ - ఆర్టీసీకి రూ.3.23 కోట్లు నష్టం
వివిధ జిల్లాల నుంచి వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ప్లీనరీకి అద్దెకు 1,823 ఆర్టీసీ బస్సులు - వీటికి ప్రత్యేక ఛార్జీలకు బదులుగా ఆర్టీసీ అధికారులు సాధారణ ఛార్జీలే వసూలు - శుక్రవారం బయటపెట్టిన కాగ్ నివేదిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 1:39 PM IST
RTC Loses Crores Due to YSRCP Party Service : వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీ ప్లీనరీకి, బీసీల సభకు ఆర్టీసీ బస్సులను పెద్ద ఎత్తున వినియోగించారు. కానీ వాటికి పూర్తి స్థాయిలో అద్దె చెల్లించకుండానే రాయితీలు పొందినట్లు వెల్లడైంది. దీని వల్ల ఆర్టీసీ రూ.1.66 కోట్ల మేర నష్టపోయింది. జీఎస్టీ వసూలు చేయకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి రూ.1.57 కోట్లు నష్టం వాటిల్లింది. అసెంబ్లీలో శుక్రవారం (నిన్న) ప్రవేశ పెట్టిన కాగ్ నివేదికలో ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
జులై 2022లో, గుంటూరు జిల్లాలోని నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయ మైదానంలో నిర్వహించిన పార్టీ ప్లీనరీ కోసం వైఎస్సార్సీపీ వివిధ జిల్లాల నుంచి 1,823 ఆర్టీసీ బస్సులను అద్దెకు తీసుకుంది. వీటికి ప్రత్యేక ఛార్జీలు వసూలు చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఆర్టీసీ అధికారులు సాధారణ ఛార్జీలు మాత్రమే వసూలు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 10% సబ్సీడీ కూడా ఇచ్చారు. దీని కారణంగా సంస్థ రూ.75 లక్షలు నష్టాలను చవి చూసింది. ప్రత్యేక బస్సుల పై 18 శాతం జీఎస్టీని వసూలు చేయాల్సి ఉంది. వాటిని కూడా రాబట్టక పోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి రూ.72 లక్షల మేర నష్టం వాటిల్లింది.
రెండు సందర్భాల్లో ఆర్టీసీ: బీసీల మహాసభల విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. వైఎస్సార్సీపీ 2022 డిసెంబరులో విజయవాడలో నామినేటెడ్ ప్రతినిధులతో బీసీ మహాసభ నిర్వహించింది. ఫలితంగా, జిల్లాల్లో 1,439 బస్సులను అద్దెకు తీసుకున్నారు. వీటికి కూడా ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఛార్జీలకు బదులుగా సాధారణ ఛార్జీలే వసూలు చేసింది. దీని వల్ల ఆర్టీసీకి రూ.91 లక్షలు నష్టం వాటిల్లింది. జీఎస్టీ రాబట్టక పోవడంతో ప్రభుత్వానికి రూ.85 లక్షలు కోల్పోయింది. మొత్తంగా ఆర్టీసీ ఈ 2 సందర్భాల్లో రూ.1.66 కోట్లు, ప్రభుత్వం జీఎస్టీ రూపంలో రూ.1.57 కోట్లు నష్టపోయాయి.
ప్రమాద క్లెయిమ్ల మొత్తాన్నీ వసూలు చేయలేదు : ఆర్టీసీలో అద్దెకు తీసుకున్న బస్సులు ప్రమాదానికి కారణమైతే బాధితులకు యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్లను అద్దె బస్సు యజమానే చెల్లించాలి. ఆర్టీసీ చెల్లిస్తే, ఆ మొత్తాన్ని అద్దెకు తీసుకున్న బస్సు యజమాని నుంచి వసూలు చేయాలి. ఇలా వివిధ ప్రమాద కేసులకు సంబంధించి మోటారు యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్స్ ట్రైబ్యునల్లో ఆర్టీసీ రూ.1.58 కోట్ల డిపాజిట్ చేసినప్పటికీ సంబంధిత అద్దె బస్సుల యజమానుల నుంచి వసూలు చేయలేదు. దీని కారణంగా ఆర్టీసీ కూడా వడ్డీ రూపంలో రూ.76 లక్షలు నష్టపోయింది.
