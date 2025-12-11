ETV Bharat / state

అనంత జిల్లా వాసులకు గుడ్​న్యూస్ - రయ్​ రయ్​మంటూ దూసుకెళ్లనున్న ఈ-బస్సులు

ఇంధన కొరతకు చెక్ - ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం స్థలం వేట - కాలం చెల్లిన డీజిల్ బస్సులకు ఇక సెలవు

APSRTC Deploy 50 Electric Buses in Anantapuram
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025

APSRTC Deploy 50 Electric Buses in Anantapuram: ఇంధన ధరల మోత, కాలుష్య కోరల నుంచి బయటపడేందుకు ఆర్టీసీ సరికొత్త అడుగు వేసింది. అనంతపురం జిల్లా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై పర్యావరణ హితమైన 'ఈ-బస్సులు' జిల్లా రహదారులపై రయ్ రయ్ మంటూ దూసుకెళ్లనున్నాయి. డీజిల్ పొగలు లేకుండా, ఇంజిన్ల చప్పుళ్లు వినిపించకుండా ఆ బస్సులు తిరగనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తుండగా, ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా ప్రాతిపదికన అనంతపురం డిపోకు మొదటి ప్రాధాన్యత దక్కింది. త్వరలోనే 50 ఈ-బస్సులు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

అనంతపురానికే ఎందుకు?: ఉమ్మడి జిల్లా మొత్తాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, వ్యూహాత్మకంగా అనంతపురం డిపోను పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేశారు. మొత్తం ఈ-బస్సులు 50. ప్రస్తుతమున్న బస్సులు 104. భవిష్యత్తులో దశలవారీగా ఇతర డిపోలకు కూడా ఈ సేవలను విస్తరించనున్నారు.

ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం తర్జనభర్జన: బస్సులు వస్తున్నాయన్న ఆనందం ఉన్నా, వాటి నిర్వహణకు అవసరమైన మౌలిక వసతుల కల్పనపై అధికారులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ఈ-బస్సులు నిలిపి ఉంచడానికి కనీసం ఒక ఎకరా స్థలం అవసరం. అనంతపురం డిపోలో స్థలం ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికే అక్కడ బస్ షెడ్లు ఉన్నాయి. డిపోలోని ప్రహరీ గోడ చుట్టూ ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నా, స్థలం సరిపోతుందా లేదా అన్న సందేహం ఉంది. రీజినల్ మేనేజర్ (ఆర్​ఎమ్) కార్యాలయం సమీపంలో ఖాళీ స్థలం ఉన్నా, అక్కడ బస్సులకు తగినంత భద్రత ఉండదని అధికారులు ఆలోచిస్తున్నారు.

ఏయే రూట్లలో తిరుగుతాయంటే?: అనంతపురం డిపో కేంద్రంగా ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రధాన పట్టణాలకు ఈ-బస్సులను నడిపేందుకు రూట్ మ్యాప్ సిద్ధమైంది. అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రి, గుంతకల్లు, గుత్తి, ఉరవకొండ, కళ్యాణదుర్గం, రాయదుర్గం. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తి, కదిరి, ధర్మవరం, హిందూపురం. ఈ ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రయాణికులకు మెరుగైన ప్రయాణం అందుబాటులోకి రానుంది.

తుక్కు బస్సులకు గుడ్ బై!: ఈ-బస్సుల రాకతో పాత బస్సులకు కాలం చెల్లింది. 15 ఏళ్లు నిండిన ఆర్టీసీ బస్సులను స్క్రాప్ (తుక్కు) కింద పంపనున్నారు. అనంతపురం డిపోలో ఇప్పటికే నాలుగు బస్సులను తుక్కుకు పంపారు. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో మరో 3 బస్సులకు 15 ఏళ్లు నిండుతాయి. ఈలోగా కొత్త ఈ-బస్సులు వస్తాయి కాబట్టి రవాణాకు ఇబ్బంది ఉండదు. అనంతపురం డిపోలో మిగిలిన మంచి కండిషన్‌లో ఉన్న డీజిల్ బస్సులను, అత్యవసరం ఉన్న ఇతర డిపోలకు సర్దుబాటు చేస్తారు.

అధికారి ఏమంటున్నారంటే: 'రాబోయే రోజుల్లో ఆర్టీసీలో డీజిల్ బస్సులు ఉండవు. కేవలం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మాత్రమే కొత్తగా వస్తాయి. ప్రస్తుతం అనంతపురం డిపోకు మాత్రమే ఈ-బస్సులు కేటాయించారు. దీనికి సంబంధించిన విధివిధానాలు ఇంకా రావాల్సి ఉంది' అని జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారిణి శ్రీలక్ష్మి తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

