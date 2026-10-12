దసరా వేళ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ గుడ్న్యూస్ - ఆ రూట్లలో 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు
దసరా పండగకు, తిరుమల శ్రీవారి బహ్మోత్సవాలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నట్టు సంస్థ జేఎండీ శివప్రసాద్ చెప్పారు. దసరా పండగ, అలాగే సెలవుల తర్వాత 5,261 బస్సులు నడుపుతున్నామని తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:16 PM IST
Special Buses for Dussehra Festival in AP : దసరా పండుగ సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ప్రయాణికులను క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేసేందుకు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమైంది. పండుగ సందర్భంగా 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు నడపాలని నిర్ణయించింది. ఆయా రోజుల్లో రద్దీ మేరకు ప్రత్యేక బస్సులు అందుబాటులో ఉంచేలా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్లాన్ చేసింది.
దసరా పండగకు, తిరుమల శ్రీవారి బహ్మోత్సవాలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నట్టు సంస్థ JMD(Joint Managing Director) శివప్రసాద్ చెప్పారు. దసరా పండగ, అలాగే సెలవుల తర్వాత 5,261 బస్సులు నడుపుతున్నామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలతోపాటు హైదరాబాద్కు 1,066, విజయవాడకు 1,313, బెంగళూరు 398, విశాఖపట్నం 574 రాజమహేంద్రవరం 335, తిరుపతి 143, చెన్నై 121 బస్సులు సర్వీసులు తిరుగుతాయని ప్రకటించారు.
100 శాతం ఆక్యుపెన్సీ రేషియో : అలాగే తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు యాత్రీ రద్దీ దృష్ట్యా 425 ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసినట్టు జేఎండీ చెప్పారు. గత నెలలో జరిగిన సాలకట్ల బ్రమ్మోత్సవాల్లో సుమారు 10 లక్షల మంది యాత్రికులు ఆర్టీసీ సేవలు వినియోగించుకున్నారని అన్నారు. అలాగే స్రీ శక్తి పథకం కారణంగా ఒక్కోసారి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 100 శాతం దాటి పోతోందని చెప్పారు. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి 750 విద్యుత్ బస్సులు, వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి మొత్తం 3 వేల కొత్త బస్సులు వస్తాయని జేఎండీ శివప్రసాద్ మీడియాకు వివరించారు.
" రాష్ట్రంలో దసరా సీజన్ మొదలైంది. ఆదివారం నుంచి నవరాత్రులు సైతం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈనెల 20న దసరా పండగ ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. ముఖ్యంగా ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రాలకు, దగ్గర్లోని హైదరాబాద్, బెంగళూరులకు ఈ బస్సులు నడుస్తాయి. రాష్ట్రంలో ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని 10 రోజుల పాటు దాదాపు 5,261 ప్రత్యేక బస్సులకు ఆర్టీసీ నడుపుతోంది. పండుగను ప్రీ దసరా, పోస్ట్ దసరాగా విభజించాం. 16 నుంచి 19 వరకు ప్రీ దసరాగా, అలాగే 20 నుంచి 25 వరకు పోస్ట్ దసరాగా నిశ్చయించాం. ఇందులో రాష్ట్రంలోకి వచ్చేవారు, పండగ అనంతరం బయటకు వెళ్లేవారి కోసం ప్రత్యేకంగా సర్వీసులను నడుపుతున్నాం. హైదరాబాద్కు 1,066, విజయవాడకు 1,313, బెంగళూరు 398, విశాఖపట్నం 574 రాజమహేంద్రవరం 335, తిరుపతి 143, చెన్నై 121 బస్సులు సర్వీసులు నడుపుతున్నాం. అలాగే బ్రహ్మోత్సవాల కోసం ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేశాం." - శివప్రసాద్, ఆర్టీసీ జేఎండీ
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