9 రోజులు 14 క్షేత్రాలు - రాజమహేంద్రవరం నుంచి కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర
అందుబాటు ధరలోనే APSRTC టూర్ - తొమ్మిది రోజులపాటు కర్ణాటక అందాలు చూసేందుకు ప్యాకేజీ - ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం , రాత్రి అల్పాహారం ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 7:16 PM IST
Special Bus for Karnataka Tour From Rajamahendravaram : నేటి ఉరుకులు, పరుగుల జైవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ కొంచెం విశ్రాంతి దొరికితే చాలు, ఒక్క సెలవు ఉన్నా చాలు, ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్లి వస్తే చాలు అని అనుకుంటారు. అలా అనుకునే వారిలో పెద్దలూ, పిల్లలూ అందరూ ఉంటారు. కొంత మంది పర్యాటక ప్రదేశాలకెళ్లడానికి మక్కువ చూపుతారు. మరికొంత మంది పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించడానికి ఇష్టపడతారు. అటువంటి వారికందరికీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎప్పటికప్పుడూ రకరకాల ప్యాకేజీలను అందుబాటులో తీసుకువస్తోంది. తాజాగా అన్ని వసతులు ఉండే విధంగా కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర పేరిట ఓ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం
9 రోజులు 14 క్షేత్రాలు : కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర’ పేరిట వివిధ ప్రాంతాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకునే భక్తుల కోసం ‘రాజమహేంద్రవరం డిపో నుంచి ప్రత్యేక సూపర్ లగ్జరీ బస్సు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది ఈ నెల 20వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇక్కడ డిపో నుంచి బయలుదేరుతుంది. తొమ్మిది రోజులపాటు సాగే ఈ యాత్రలో భాగంగా 14 క్షేత్రాల్లోని ఆలయాలను యాత్రలో భాగంగా భక్తుల దర్శించుకోవచ్చు. ఈ బస్సులో 2 ప్లస్ 2 సీట్లు, టీవీ సౌకర్యం కూడా ఉంటుందని, టికెట్ ధర ఒక్కొక్కరికి రూ.11,500లుగా నిర్ణయించినట్లు ఆర్టీసీ డిపో అధికారులు తెలిపారు.
యాత్రకు వచ్చే భక్తులకు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, భోజనం, రాత్రి అల్పాహారం అందిస్తామన్నారు. మార్గం మధ్యలో విశ్రాంతి కోసం హోటళ్లలో గదులు తీసుకుంటే దానికయ్యే అదనపు ఛార్జీని మాత్రం భక్తులే భరించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునే భక్తులు అందరూ ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక యాత్ర బస్సు సౌకర్యాలన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని డిపో మేనేజర్ మాధవ్ కోరారు.
దర్శించే క్షేత్రాలివి : కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్రలో భాగంగా మహానందిలో మహానందేశ్వర, శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున భ్రమరాంబిక, మంత్రాలయంలో రాఘవేంద్రస్వామి, హంపిలో విరూపాక్ష అమ్మవారు, గోకర్ణలో ఆత్మశివలింగం, కొల్లూరులో మూకాంబికాదేవి ఆలయాలు, ఉడిపిలో కృష్ణదేవాలయం, మురుడేశ్వర్లో మురుడేశ్వరస్వామి, శృంగేరిలో శారదాంబ దేవాలయం శక్తిపీఠం, హార్నాడులో అన్నపూర్ణేశ్వరిదేవి, ధర్మస్థలంలో మంజునాథస్వామి, శ్రీరంగపట్నంలో రంగనాథస్వామి ఆలయాలు, కుక్కేలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వస్వామి, మైసూర్లో చాముండేశ్వరిదేవి శక్తిపీఠాన్ని భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:
- బస్సు సౌకర్యం
- ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి అల్పాహారం
- 14 క్షేత్రాల్లోని ఆలయాల దర్శనాలు
ధర వివరాలు ఇవే:
- టికెట్ ధర ఒక్కొక్కరికి రూ.11,500 చెల్లించాలి.
మరిన్ని వివరాల కోసం : ఈ యాత్రకు సంబంధించి మరిన్ని పూర్తి వివరాలు, సమాచారం, టికెట్ల బుకింగ్ కోసం స్థానిక ఆర్టీసీ డిపోలో అధికారులను లేదా 95023 00189, 99666 66544, 98660 45588 చరవాణి నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులు చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం : ఇదిలా ఉండగా, ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో ఇప్పుడున్న బస్సులను 5 ఏళ్లలో అన్నీ విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులు చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2030-31 వరకు రానున్న 5 ఏళ్లలో మొత్తం 8,819 వేల విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులు ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. వీటి వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడటంతో పాటు, ప్రయాణికులకు అధునాతన బస్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
APSRTC మరో అరుదైన ఘనత- ఆ సేవలకు గానూ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు సొంతం
ఐదేళ్లలో అన్నీ విద్యుత్, సీఎన్జీ బస్సులే - ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు