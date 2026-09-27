ఈవీ బస్సులు రోడ్డెక్కేది ఎప్పుడో? - ఆర్టీసీకి లోపించిన ప్రణాళిక
ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సేవా పథకం కింద కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ రాష్ట్రానికి 750 విద్యుత్ బస్సులను కేటాయించింది. కానీ ప్రస్తుతం పరుగులు పెడుతోంది 20 మాత్రమే. ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల పనుల్లోనూ తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 10:20 AM IST
APSRTC Electric Buses : స్త్రీ శక్తి పథకంతో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా పెరిగినా , కొత్త బస్సులను ప్రవేశపెట్టాల్సి ఆర్టీసీ తాపీగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 86 నుంచి 87 శాతానికి చేరడం, 15 ఏళ్లు దాటిన బస్సులను స్క్రాప్ చేస్తుండటం వల్ల సంస్థలో బస్సులు తగ్గిపోతున్నాయి. వాటి స్థానంలో కొత్తవి తీసుకురావడంపై యాజమాన్యం చురుకుగా వ్యవహరించడం లేదు. డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో అన్నీ విద్యుత్ ఏసీ బస్సులే తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం గతంలోనే స్పష్టంచేసినా కొత్త బస్సులను రోడ్డెక్కించడంలో ఆర్టీసీ ప్రణాళికబద్ధంగా నడుచుకోవడం లేదు.
ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సేవా పథకం కింద కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ రాష్ట్రానికి 750 విద్యుత్ బస్సులను కేటాయించింది. టెండర్లు పిలిచి, పుణేకు చెందిన పినాకిల్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థకు రాష్ట్రంలో విద్యుత్ బస్సులను అద్దె ప్రాతిపదికన నడిపే బాధ్యతల్ని అప్పగించింది. విజయవాడ విద్యాధరపురం, గుంటూరు-2, నెల్లూరు-2 డిపోలకు 100 చొప్పున, విశాఖలోని గాజువాక, సింహగిరి, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళగిరి, తిరుపతిలో మంగళం, కర్నూలు-2, కడప, అనంతపురం డిపోలకు 50 చొప్పున విద్యుత్ బస్సులు కేటాయించారు.
వీటిలో 300 బస్సులు ఈ ఏడాది జులై ఆఖరుకు గాజువాక, సింహపురి, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళం, కడప డిపోలకు చేరుకునేలా, మిగిలిన 450 బస్సులు ఆగస్టు చివరి నాటికి మిగిలిన డిపోలకు వచ్చేలా ఆర్టీసీ అధికారులు గతంలో ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఇప్పటివరకు 20 బస్సులే వచ్చాయి. వాటిని విశాఖలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి నడుపుతున్నారు.
పనుల్లో ఆలస్యం: విద్యుత్ బస్సులకు ఎంపిక చేసిన 12 డిపోల్లో మౌలిక వసతులను కల్పించాల్సి ఉంది. ఛార్జింగ్ సౌకర్యంతో పాటు, హెచ్టీ విద్యుత్ లైన్ను డిపోల వరకు తీసుకురావడం, సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణంతో పాటు ఇతర సదుపాయాలను కల్పించాలి. వీటిలో సివిల్ పనులకు రూ.65.41 కోట్లు, విద్యుత్ పనులకు రూ.79.89 కోట్లను కేంద్రం కేటాయించింది. టెండర్లు పిలిచి, గుత్తేదార్లకు పనులు అప్పగించారు. ఇవి వేగంగా జరగకపోవడం విద్యుత్ బస్సులు రావడానికి ప్రధాన అవరోధంగా మారింది. ఈ పనులు ఇప్పుడప్పుడే పూర్తయ్యేలా లేవు.
ఆర్టీసీలో అన్నీ ఏసీ బస్సులే: విద్యుత్ బస్సులకు ప్రత్యామ్నాయంగా 500 సీఎన్జీ నాన్-ఏసీ బస్సుల కొనుగోలుకు ఆర్టీసీ 4 నెలల కిందట టెండర్లు పిలిచింది. ఇటీవలే బిడ్లు తెరిచి, బస్సుల తయారీ కంపెనీలను ఎంపిక చేసింది. సీఎన్జీ నాన్-ఏసీ బస్సులకు ఆర్డర్ ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి ఉన్నతాధికారులు తీసుకెళ్లారు. ఆర్టీసీలో అన్నీ ఏసీ బస్సులే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గతంలో స్పష్టంగా చెప్పడంతో నాన్-ఏసీ బస్సులు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారని సీఎంవో ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆ టెండర్లను రద్దు చేశారు.
అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు: తాజాగా సీఎన్జీ ఏసీ బస్సుల కోసం టెండర్లు పిలిచారు. వచ్చేనెలలో వీటిని తెరిచి, బిడ్లు ఖరారు చేసేందుకు రెండు, మూడు నెలల సమయం పడుతుంది. ఆర్డర్ ఇచ్చాక బస్సులు సిద్ధమై వచ్చేసరికి, మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది. 15 ఏళ్లు దాటిన ఆర్టీసీ బస్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధన ప్రకారం స్క్రాప్ చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది 936, వచ్చే ఏడాది 1,100 బస్సులను స్క్రాప్ చేస్తారు. స్త్రీ శక్తి పథకంతో పెరిగిన రద్దీ, స్క్రాప్ అవుతున్న బస్సుల స్థానంలో కొత్తవి తీసుకోవడంలోనూ ఆలస్యమవుతోంది. దీంతో ఉదయం, సాయంత్రం పీక్ అవర్స్లో బస్సులు చాలక ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతున్నారు.
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