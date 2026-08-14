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సమస్యల పరిష్కారానికి ఆర్టీసీ ఎండీ నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ - నిరసనలు వాయిదా

మేం తలపెట్టిన నిరసనలు వాయిదా వేసినట్లు వెల్లడించిన ఆర్టీసీ ఐకాస కన్వీనర్ శ్రీనివాసరావు - విద్యుత్‌ బస్సుల అంశంపై సానుకూల నిర్ణయం వచ్చింది, నియామకాల విషయంలో తమకు నమ్మకం కలిగిందని పేర్కొన్న JAC

APSRTC Employees JAC Temporarily Postponed Protest
APSRTC Employees JAC Temporarily Postponed Protest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:45 PM IST

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APSRTC Employees JAC Temporarily Postponed Protest: గత రెండు నెలలకుపైగా రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆందోళనలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతానికి వారు తలపెట్టిన నిరసనలు వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ కన్వీనర్ శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. ఆర్టీసీ జేఏసీ ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుల వ్యవహారం, నియామకాలు, సహా పలు సమస్యలతో యాజమాన్యంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే పలు మార్లు సంబంధిత అధికారులతో చర్చలు జరిగి విఫలమవగా, కొన్ని మీటింగ్​లలో వివిధ సమస్యలకు పరిష్కారం దక్కింది. కానీ తమ డిమాండ్లు పూర్తిస్థాయిలో ఫలించలేదని ఆర్టీసీ ఐకాస నిరసన కొనసాగించింది.

ఆ విషయంలో నమ్మకం కలిగింది: ఇప్పటికే వారు తమ డిమాండ్లపై ఆర్టీసీ ఎండీతో 5 సార్లు సమావేశమైనట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ కన్వీనర్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. విద్యుత్‌ బస్సుల అంశంపై సానుకూల నిర్ణయం వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నియామకాల విషయంలో తమకు నమ్మకం కలిగిందన్నారు. సమస్యల పరిష్కారానికి ఆర్టీసీ ఎండీ నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ వచ్చిందని జేఏసీ సభ్యుడు దామోదర్ వివరించారు.

సమస్యల పరిష్కారానికి ఆర్టీసీ ఎండీ నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ - నిరసనలు వాయిదా (ETV Bharat)

'జేఏసీ 40 సమస్యలను మా దృష్టికి తీసుకువచ్చింది. వాటన్నింటిని సామరస్యంగా పరిష్కరించాం. దాదాపు 70కి పైగా మందికి కారుణ్య నియామకం ఇచ్చాం. ఆర్టీసీ కార్పోరేషన్​ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం.' - ఎన్. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఏపీఎస్​ ఆర్టీసీ ఎండీ

ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఆస్పత్రులు: హామీ ఇచ్చిన వాటిపై సర్క్యులర్ ఇస్తామని ఎండీ భరోసా ఇచ్చారన్నారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల కోసం కొత్త జిల్లా కేంద్రాల్లో ఆస్పత్రులు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారని దామోదర్ తెలిపారు. విశాఖలో 20 పడకల ఆస్పత్రి ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధనలో ఏపీ జేఏసీ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ మేరకు వారి సమస్యల పరిష్కారం దిశగా కృషి చేస్తుంది.

విద్యుత్​ బస్సుల సమస్యపై ముందే స్పష్టత: గతంలో జరిగిన చర్చల్లో ఆర్టీసీలో విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశ పెట్టడంవల్ల వచ్చే సమస్యలు, ఇబ్బందులు అధిగమించేందుకు అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తామని సంస్థ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గత నెలలోనే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ప్రతినిధులు లేవనెత్తిన అంశాలు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని స్పష్టం చేయగా, ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రతినిధులతో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని జులై నెలలోనే తెలిపారు.

విద్యుత్​ బస్సులతో ఎటువంటి నష్టం కలుగకుండా చర్యలు : ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం

విద్యుత్ బస్సులు ఆర్టీసీ ద్వారానే కొనుగోలు చేపట్టాలి: ఆర్టీసీ జేఎసీ

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