3,673 డ్రైవర్, 1,813 కండక్టర్ పోస్టులు - భర్తీకి ఆర్టీసీ కసరత్తు
ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలు భర్తీకి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు - వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా ఉండేందుకే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులన్న ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల, కొత్త బస్సుల కోసం సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 8:35 PM IST
APSRTC Chairman Konakalla Narayana Rao Interview: మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని కల్పించేందుకు రాష్టప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని మరింత సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బంది కొరత సహా బస్సుల కొరత సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆర్టీసి బోర్డు సమావేశమై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఉద్యోగాలు భర్తీకి సన్నాహాలు: స్త్రీ శక్తి పథకం మరింత సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న రెగ్యులర్ డ్రైవర్, కండక్టర్ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తోంది. ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 7,673 రెగ్యులర్ పోస్టుల నియామకానికి అనుమతించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ పాలకమండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపింది.
ఇందులో 3,673 డ్రైవర్లు పోస్టులు, 1,813 కండక్టర్ పోస్టులు భర్తీకి అనుమతించాలని ప్రభుత్వాన్ని బోర్డు కోరింది. ఆన్ కాల్ డ్రైవర్ల రోజువారీ వేతనాన్ని రూ. 800 నుంచి రూ.1000 వరకు పెంచాలని నిర్ణయించారు. డబుల్ డ్యూటీ చేసే కండకర్లకు ఇచ్చే మొత్తాన్ని రూ. 900కి పెంచింది. పనిష్మెంట్ కేసులతో సంబంధం లేకున్నా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల మాటల్లో: సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను వీలైనంత త్వరగా రోడ్డెక్కించేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశాం. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతుందని మేం ముందుగానే అంచనా వేశాం. అందుకు అనుగుణంగానే మేమనుకున్న దానికంటే మించి సంఖ్య పెరిగింది. ఈరోజు సరాసరి లెక్కలను పరిశీలిస్తే దాదాపు 60 శాతం నుంచి 90 శాతానికి పెరిగారు. అయితే దీని వల్ల బస్సులకు, ప్రయాణికులకు, అదే విధంగా సిబ్బందికి సైతం ఇబ్బందిగా ఉంది.
వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా: ఇది మేము ఊహించని పరిణామం. ప్రయాణికులు అనూహ్యంగా పెరిగారు. దీనికి ఉన్న ప్రధాన మార్గం అందుబాటులోకి మరిన్ని బస్సులు కావాలి. ఉంటేనే ఈ సమస్యలను అధిగమించగలం. ఆ బస్సుల కోసం మేం ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నాం. సీఎం చంద్రబాబు, ప్రధాని మోదీలు ఇరువురూ పర్యావరణ హితంగా ఉండే విధంగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తద్వారా వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా ప్రతి బక్క ఎలక్ట్రిక్ బస్సు కీలక భూమికను పోషిస్తుంది.
జరుగుతోన్న సంప్రదింపులు: అందుకు అనుగుణంగానే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్రం సబ్సిడీని ఇస్తుంది. ఇంతకు ముందుగానే 1,050 బస్సులను ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అవి ఇప్పుడు వచ్చినట్లయితే ప్రస్తుతం ఉన్న ఇబ్బంది నుంచి తాత్కాలికంగా బయటపడతాం. ప్రస్తుతం ఆ బస్సుల కోసమే ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు దిల్లీ వెళ్లి వచ్చారు. ప్రస్తుతానికి కొత్త బస్సుల కోసం సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ సకాలంలో పూర్తయితే బస్సులు కొరతనేది తీరిపోతుంది.
ఏపీకి 1,050 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు: కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఇప్పుడు రూపొందుతున్నాయి. వాటి నిర్మాణాలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత వీలయినంత త్వరగా ఇక్కడకు వస్తాయి. అనంతరం త్వరలోనే ఏపీకి 1,050 బస్సులు అందుబాటులోకి వచ్చి సేవలందిస్తాయి. ప్రస్తుతానికి ఆర్టీసీ సిబ్బందికి ఎటువంటి కొరత లేదు. అయితే ఆన్ కాల్ డ్రైవర్లను నియమించుకుని వారికి తగిన తర్ఫీదును అందించి డ్రైవింగ్లో నైపుణ్యాన్ని సాధించిన తర్వాతే వారిని పూర్తి స్థాయి డ్రైవర్ ఉద్యోగులుగా నియమించుకుంటాం. అయితే ఈ రోజున తాత్కాలిక సిబ్బంది కావాలనే ఆలోచన సైతం ఉంది.
త్వరలో సానుకూల ఫలితాలు: అందుకుగాను ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆర్టీసీలో ఎప్పుడూ కూడా ఉద్యోగులు రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖాళీలైన పోస్టులను భర్తీ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగుతుంది. అందుకు 1,800 మంది కండక్టర్లు, 7,000 మంది డ్రైవర్లు కావాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలను పంపించాం. త్వరలో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం.
